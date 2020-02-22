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Все про:Киевская область (1866) Кожара (303) Нацполиция (10979) самоубийство (676) Старицкий Сергей (1)

 Нацполиция расследует гибель предпринимателя Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. Друг погибшего заявляет, что того застрелили

Нацполиция расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. В то же время друг погибшего заявляет, что Старицкого застрелили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильзу.

По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

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По данному факту полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство". 

При этом предприниматель Владимир Костерин на своей странице в Фейсбук заявил, что поего информации Старицкого застрелили.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", - написал Костерин.

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Нацполиция расследует гибель предпринимателя Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. Друг погибшего заявляет, что того застрелили 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177293
 
 
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Прийти в гости и застреллиться...Какой оригинальный суицыд...
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Да еще и с пистолета хозяина дома к которому пришел
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Вообще дичь в чистом виде. Должно возбуждаться по наиболее тяжелой статье из возможных. Даже если вероятсность такого минимальна.
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Нацполиция расследует гибель предпринимателя Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство.

Хм. Быстро, однако (Антибиотик)
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Пришел, попросил у хозяина пиШтАлет и тат же себя приговорил.... А чё, вполне нАрмальный ход следствия... Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 5964
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задержаный произвел действие самому себе в висок.
именно с таким намерением он пришел к гражаданину Х - тут же все на поверхности..
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Берут смывы с рук на порох и все становится ясно!
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Не смеши. Сейчас можно это все подделать с легкостью.
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Берут пачку баксов в руки...и все становится еще яснее...
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мафия все порешает, а затем пойдет открывать уголовные дела на украинских селян
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Писали, что Кожара готовый был в отключке, а сейчас уже по делам в другой комнате. Или менты туфту гонят в ожидании оплаты версии или журналюги как всегда с потолка пишут.
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Первое, что напрашивается - убийство Старицкого Кожарой. А то, что это самоубийство - нужно доказать. Оружие Кожары. Дом Кожары. Это так пол-Украины своих соседей перестреляют и спихнут на самоубийство.
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Конечно сам предприниматель сам себя застрелил. А шо там думать, думать тут и нечего. Скорей всего три раза выстрелил себе в глаз и один раз в висок. А если честно, то он и они Пох.
Жаль, что своих чиновничьих властных собутыльников сначала не перестрелял прежде чем они его завалили.
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