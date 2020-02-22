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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (4684) Хмельнитчина (483) РГА (198) Гуменюк (23)

 Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине. ФОТО

Комик Василий Гуменюк, выступавший на проекте "Лига смеха", назначен главой Ярмолинецкой РГА в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Соответствующее распоряжение президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано 20 февраля на сайте главы государства

"Назначить Гуменюка Василия Васильевича главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", – говорится в документе.

Зеленский назначил комика из Лиги смеха Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине 01

Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Очі дівочі", в котором шутил о размере женской груди.

Зеленский назначил комика из Лиги смеха Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине 02

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Комик баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.

Зеленский назначил комика из Лиги смеха Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине 03

Источник: https://censor.net.ua/n3177287
 
   
 Топ комментарии
 
После Сивохи уже сложно удивить.....
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А тут сисястую секретарем походу. Ну профессионалы че сказать. Жить будем плохо, но весело. Да Зесептиконы?
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Ну тут ще не страшно.Це лише район.Але ж навіщо воно саме йому?
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