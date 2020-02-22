 У полицейского, которому в Новых Санжарах попали камнем в лицо, сотрясение мозга, он в больнице, - Антон Геращенко

Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно полицейского, которому бросили булыжник в голову. У него сотрясение мозга, он до сих пор в больнице, наложено 6 швов на лицо. Есть тот, кто бросил (камень - ред.), и этот человек будет отвечать на нападение на полицейского", - сказал Геращенко.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Полиция задержала 24 участников беспорядков. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, из задержанных 24 участников беспорядков отпустили всех, кроме одного, который направил автомобиль на правоохранителей.
Правоохранители начали 5 уголовных дел - по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
https://twitter.com/hghfight/status/1231209875893563394
Це аналог 280 статті у московитів - кара за публічне інакодумство.
устроился в репрессивный аппарат НКВД имени Авакяна? - будь готов что тебя забьют ногами до смерти когда нибудь..