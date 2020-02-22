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Все про:Нацполиция (10979) Геращенко Антон (1008) Новые Санжары (81)

 У полицейского, которому в Новых Санжарах попали камнем в лицо, сотрясение мозга, он в больнице, - Антон Геращенко

Сотрудник полиции, которому попали камнем в голову во время столкновений в Новых Санжарах 20 февраля, до сих пор находится в больнице.

Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно полицейского, которому бросили булыжник в голову. У него сотрясение мозга, он до сих пор в больнице, наложено 6 швов на лицо. Есть тот, кто бросил (камень - ред.), и этот человек будет отвечать на нападение на полицейского", - сказал Геращенко.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Полиция задержала 24 участников беспорядков. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, из задержанных 24 участников беспорядков отпустили всех, кроме одного, который направил автомобиль на правоохранителей.

Правоохранители начали 5 уголовных дел - по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Источник: https://censor.net.ua/n3177286
 
 
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Уникальный случай....обычно там мозга нет...и сотрясаться нечему...
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У него работа такая. Положено морду подставлять. Чтобы клоунов охранять - много морд надо подставлять.
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Головний мусор каже, що мусора не люди. Тому нема чого перейматися.
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рыго блок в дуэте с соевой отрыжкой добились мирового позора для украинцев...
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у морду В поліцаїв мосху небуваї !...
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"ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии)"

Це аналог 280 статті у московитів - кара за публічне інакодумство.
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А у Геращенко сотрясение кармана от премии за то что вброс озвучил.
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Вы бы лучше беспокоились, что Кабмин с хроническим сотрясением. Тоже мне - полицаю на рабочем посту по морде попали.
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Добре,що люди непостраждали ,а найманець все одно цілими днями дурня клеїл - перетовпчеться ...
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это входит в его работу...
устроился в репрессивный аппарат НКВД имени Авакяна? - будь готов что тебя забьют ногами до смерти когда нибудь..
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Похудел Антон,Аваков жадный наверно,плохо кормит.
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