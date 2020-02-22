 Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За 5 тыс. долл. чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.
При получении взятки его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и о дальнейшем избрании меры пресечения
https://youtube.com/watch?v=oPUh-ddBXK0