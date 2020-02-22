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 Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Сумской области при получении взятки правоохранителями задержан руководитель государственного предприятия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

За 5 тыс. долл. чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

При получении взятки его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор госпредприятия задержан во время получения 550 тыс. грн взятки за продление договора на охрану, - ГБР. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и о дальнейшем избрании меры пресечения

Источник: https://censor.net.ua/n3177285
 
 
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..вот так мы и живем....сопли жуем.. Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1530..таких директоров-насальника, по стране 99,99%
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