 Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За 5 тыс. долл. чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

При получении взятки его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и о дальнейшем избрании меры пресечения