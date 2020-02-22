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Все про:столкновения (471) суд (22894) Новые Санжары (81)

 Задержанного в Новых Санжарах местного жителя Сиренко суд отправил под ночной домашний арест

Задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко, который будучи в состоянии алкогольного опьянения пытался наехать автомобилем на нацгвардейцев и полицейских, суд отправил под ночной домашний арест (с 22 до 7 часов) на 2 месяца — до 20 апреля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение принял судья Октябрьского районного суда Полтавы.

Сторона обвинения просила суд оставить подозреваемого под стражей, а сторона защиты настаивала на безосновательности такой меры пресечения.

Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про задержанных в Новых Санжарах: Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка. ВИДЕО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Полиция задержала 24 участников беспорядков. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, из задержанных 24 участников беспорядков отпустили всех, кроме одного, который направил автомобиль на правоохранителей.

Правоохранители начали 5 уголовных дел - по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Источник: https://censor.net.ua/n3177284
 
 
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Коли Кожарі будуть запобіжний захід оголошувати, що застрелив?
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СОБАКИ!Смотрите,чтоб Санжары не стали Врадиевкой!
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А из "спортивной команды" никого не нашли? Ню-ню...
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Коли Кожарі будуть запобіжний захід оголошувати, що застрелив?
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Приехали аваковские зеленюки. Напоили местных до неадеквата. И напали на них - пришлось защищаться.
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СОБАКИ!Смотрите,чтоб Санжары не стали Врадиевкой!
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Небудь дурнем,ненароджуйся в Нових Санжарах...
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Эвакуированные с Diamond Princess британцы прилетели в UK. #коронавирус #coronavirus Страна готова к распространению заразы на острове.

https://twitter.com/luricknet/status/1231200899651063809
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А из "спортивной команды" никого не нашли? Ню-ню...
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а де ж аваківські мандіровочні? чому сидить тільки місцевий?
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Так козел отпущения , кто ж своих сажать будет - еще на заказчиков у власти выведет
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Это всё провокация власти зели. Им скотам надо срочно пропихнуть закон "Продажа земл" и это есть отвлекаловка.
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свічка



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Затриманого в Нових Санжарах місцевого жителя Сіренка суд відправив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2523
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