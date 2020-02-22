 Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Сопеля: "В связи с ситуацией, возникшей из-за эвакуации из Китая граждан Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Напоминаем, Сопель был представлен Зеленским в качестве главы ОГА 1 ноября 2019 года.
Весь мир имел удовольствие любоваться молебном.
Показали себя во всей красе.
Теперь не отмоемся в глазах Европы.
а из МОЗа Украины никого... не посварили???
Или по-вашему - запад какой-то особенный и его не должны были рассматривать?
25% - Roman
Дебати! Гончаренко vs «Cлуга Нарота
». Обов'язково дивіться до кінця.
https://twitter.com/i/status/1231131332899676161
Найдите Полтаву!
Она находится в центре треугольника, вершинами которого являются Днепр с Запорожьем, Харьков и Киев. Все - города-миллионники. Место крайне неудачное.
А почему?
Почему оно выбрано?
Да потому, что это экспромт.
Потому что "патриоты"-западники наотрез отказались принимать людей.
А ведь в отдаленном санатории Тернопольщины в малонаселенном пункте куда легче было контролировать ситуацию и купировать ее в случае необходимости.
Так что знает кошка, чье мясо скушала.
А Западной большой привет. Пусть только попробует еще голосить о единстве великой украинской нации.
Жаль, что не осталось чести, совести, морали.
нормальный или зеленое говно?
ЗеЛя пусть валит в отставку!
стиль точно эстрадный - верно подмечено .
главное - блеснуть! запилить удачный ракурс!
а то, что собрали в бюджет 30% плана 0 - а-а-а! скажем пиплосу, что то Порошенко виноват или Папа Римский, главное - чтоб сказать красиво.
виноваты эти !
он по дорожкам больше.
факти, як торгівля з кацапами людьми та територіями України, якими воно, дурне, хизується - не приймаються..
у Моніки-развєдьонки - самі провали, там де вона головний дипломат та (прости Господи) військовий.. і шо, її з зекомандОю ще кілька років терпіти?.. зебіли-експериментатори, що ви накоїли?
Очередной снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.
Стало відомо з джерел наближених до голови Офісу президента - учора після зустрічі з родинами Небесної сотні Зеленський зустрівся з беркутівцями, які повернулися до України. Зустріч строго засекречена, беркутівців заводили не через під'їзд, не реєструючи в книзі відвідувачів.
Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд из-за сделки 2010 года 20 лютого, 10:46
Об этом он рассказал журналистам 21 февраля, трансляцию вел телеканал НАШ.
На вопрос журналиста, будет ли Скалецкая постоянно находиться в санатории, директор заведения ответил:
"Я также буду идти домой так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях .. Я лично не могу быть разносчиком (инфекции, - ред.)".
Сейчас Скалецкой в санатории нет, но она туда вернется
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Зеленский отправил от своего имени в Новые Санжары секретаря СНБО Данилова.
А что сам Зеленский? С «полными штанами» в Киеве сидит? Страшно ехать? А то ведь вдруг действительно коронавирус привезли....
Второе - небыло никакого плана. Все решалось по ходу с коленки...как обычно у них. Место искали уже когда самолет был в воздушном пространстве Украины. Отсюда метания по флайтрадару. Сначала Тернополь. потом Обухов, Харьков, потом поняли что самолет надо бы куда-то посадить, потому как он уже и на дозаправку зашел в Борисполь и вечно летать не сможет, а так хотелось бы. А тут такой Чередниченко, а давайте вона тута. Отличное место, хорошие люди, приветливый персонал, доступные цены. Те такие радостно - а давайте!..... Фэсы тихонечко хихикают с этих *********)
, не дивно якщо за нею літак відправлять
так сестру ленки взять и домой до президента квартал 95 должен быть в сборе
Львовский метрополитен
Очередное подтверждение того, что телеграмм-аккаунты зекоманд ведут за поребриком. Модератор в кокошнике забыл шо в Украине нет такой должности как "губернатор". Губернии водятся только в российских ******. Спалились хлопчики
Та ще й кажуть що до них хотіли відправити літак з Китаю тому, що вони проголосували за Порошенко. Браво, Львів...ви виявилися тупим стадом ще коли за чоколятника голосували, а тепер просто підтвердили своє реноме.
ЗАТЕРЕТЬ 6 ГОДОВЩИНУ МАЙДАНА
вы заметили...треши говновбросы еженедельно...собаку продай...пенсию нах ...немцы в укрзализныци..жоповирус и т.д.