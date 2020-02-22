 Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Сопеля: "В связи с ситуацией, возникшей из-за эвакуации из Китая граждан Украины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Сопель был представлен Зеленским в качестве главы ОГА 1 ноября 2019 года.

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