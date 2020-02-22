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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4684) ОГА (1592) Тернопольщина (431) Сопель Игорь (2)

 Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Сопеля: "В связи с ситуацией, возникшей из-за эвакуации из Китая граждан Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Сопель был представлен Зеленским в качестве главы ОГА 1 ноября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это геноцид украинского народа, - Тернопольский облсовет требует не размещать в регионе эвакуированных из Китая

Источник: https://censor.net.ua/n3177282
 
 
 Топ комментарии
 
Шмаркля уволила Сопеля.. бля! сюр какой-то..
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Так сам би і писав рапорт на звільнення.
Хто як не през спричинив цю паніку серед українців ?
Ще і зіпсував церемоніальний день пам'яті Небесної Сотні.
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...а делішкі влади всі в зеленій омані , як в тумані з Оману...
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Судячи з характеру твоїх попередніх коментарів по різних темах, що часто носять провокативний характер, ти це прекрасно повинен розуміть, і сам... Я на подібне, не ведусь...
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Я вполне согласен с тобой, что в Санжарах протесты были организованы (пока не известно кем именно) , но почему ты считаешь, что на Тернопольщине они были не провакационными. Я считаю, что и в Львове и в Тернополе акции были тоже организованы и про плачены.
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Нет, это чтобы не забывать, какие "патриоты Украины" живут на Западной.
Весь мир имел удовольствие любоваться молебном.
Показали себя во всей красе.
Теперь не отмоемся в глазах Европы.
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Ета ті Явропа шолє, свінья кацапська я?))))
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А шо він не збрехав, а, запроданець з чужим прапором ?
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Отмоемся! Главное найти кто это организовал и про платил, и посадить урода.
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ой...а чего ж Полтавских чинуш не разогнали?
а из МОЗа Украины никого... не посварили???
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На Полтавщині ще не вмерла надія рейтинг за хвоста спіймати - погоджуюсь зі Скрипіним (сама з Полтавщини) - там немає пасіонарних, там було у нього 85!
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як писла Юлія Мостова у них в мізку тілько одне слово одна думка- рейтинг! Хворі люди з понівеченим інтелектом (якщо у кого й був) - адже гумор буває й у інтелектуалів ...
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На відміну від зелені, у цього чиновника вистачило гідності піти у відставку.
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А не свалил ли он просто САМ заранее, чувствуя наступаю жопу и что всё свалят на него? У вас чинуши такого масштаба сами от кормушки не отказываются.
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Чиновництво у нас різне: є злодійкувате, є чесне. Щодо бувшого голови ОДА запитайтесь у тернополян - я за нього не в курсі.
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...это не поможет..Смотрящий, подобную ситуацию там не удержит никакой...сметут в одночасье любого...
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Странно, почему возможный центр эпидемии пытались затолкать так далеко на запад страны? Может для того, чтобы паника в тылу позволила сепарастам продвигаться на нас? Их атаки возле золотого отлично вписываются в картину.
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Никто не пытался затолкать именно на запад - рассматривались варианты ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
Или по-вашему - запад какой-то особенный и его не должны были рассматривать?
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Это, как сказать...Дубинский же порешал по Обухову....
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Ну так? Это только подтверждает мои слова, что рассматривались варианты и по Обухову тоже. А словам Дубинского я никогда не верил и не намерен начинать это делать.
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25% - Roman



Дебати! Гончаренко vs «Cлуга Нарота
». Обов'язково дивіться до кінця. "У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 2996



https://twitter.com/i/status/1231131332899676161
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Хотели изолировать Украину от Европы!
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Да откройте, наконец, карту!
Найдите Полтаву!
Она находится в центре треугольника, вершинами которого являются Днепр с Запорожьем, Харьков и Киев. Все - города-миллионники. Место крайне неудачное.
А почему?
Почему оно выбрано?
Да потому, что это экспромт.
Потому что "патриоты"-западники наотрез отказались принимать людей.
А ведь в отдаленном санатории Тернопольщины в малонаселенном пункте куда легче было контролировать ситуацию и купировать ее в случае необходимости.
Так что знает кошка, чье мясо скушала.
А Западной большой привет. Пусть только попробует еще голосить о единстве великой украинской нации.
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Цей санаторій по суглобах - один з трьох, що є в Україні. Живите в Украні і нічого не знаєте, аби тільки зелень захищати.
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У Западной Украины еще остался инстинкт самосохранения. В отличие от зебилов.
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Жаль, что не осталось чувства сострадания.
Жаль, что не осталось чести, совести, морали.
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А кто с Тернополя? - тот Сопель как был?
нормальный или зеленое говно?
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А в чем его вина?!нашли цапа.
ЗеЛя пусть валит в отставку!
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а не краще було б для ретингу вийти й чесно зізнатись - ВИННІ УІСІ Й ВЛАДА У ТОМУ ЧИСЛІ! Він думає , як у шоубізенсі - кращим виступом затьмарити провал попердній... Одна надія- його оточення з таким же мозком, й теж з одним... Недовго це все ...
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стиль точно эстрадный - верно подмечено "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины", - Зеленский принял отставку главы ОГА Сопеля - Цензор.НЕТ 3357 .
главное - блеснуть! запилить удачный ракурс!

а то, что собрали в бюджет 30% плана 0 - а-а-а! скажем пиплосу, что то Порошенко виноват или Папа Римский, главное - чтоб сказать красиво.
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Якщо коротко , то - ніякий. Можливо ,таким чином хоч не заляпається по вуха заленим лайном.
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Зеленский думал целую ночь. Мучила совесть, пил-бухал, земля из под ног уходила, а потом восходила. Под утро он понял, что все выпитое лезет наружу. И поэтому уволил Сопеля. В связи с ситуацией.
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та он не пьет.
он по дорожкам больше.
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После наркоты жажда, наверное, мучит. Приходится пить литрами.
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Два дня возмущался этим народом. Взял бы да приехал в Санжары и поговорил с этим народом.Но для него главное найти зачинщиков бунта а вот поискать "провокаторов" в Золотом,это не царское дело.
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у чоловіка вистачило здорового глузду не лізти в зелене дерьмо з головою ...трішки замастився ...
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Це вже все не субстанція с красівою назвою дєрьмо, щось вже на негарне слово ПОНОС ******
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цікаво, хто може назвати хоча б задовільною роботу Вошьдя зебілів, звичайно, з прикладами та цифрами..
факти, як торгівля з кацапами людьми та територіями України, якими воно, дурне, хизується - не приймаються..
у Моніки-развєдьонки - самі провали, там де вона головний дипломат та (прости Господи) військовий.. і шо, її з зекомандОю ще кілька років терпіти?.. зебіли-експериментатори, що ви накоїли?
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скоріш за все, - побігли щурі, судно палає...
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Сюр якийсь. Сам Зе грозився підсиляти евакуйованих до своїх опонентів... Роздули паніку, щоб відвернути увагу від річниці розстрілів на Майдані і Засідання ООН, де возили кацапів пиками по гімну. В Полтавській області тітушня і трохи нетверезі місцеві влаштували оте позорище, але винуваті злі біндєровци з Тернопільщини і Сопля "У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 4451
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Министр юстиции Денис Малюська показал в соцсети фото, как он читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете.

Очередной снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.
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Таня Бойко



Стало відомо з джерел наближених до голови Офісу президента - учора після зустрічі з родинами Небесної сотні Зеленський зустрівся з беркутівцями, які повернулися до України. Зустріч строго засекречена, беркутівців заводили не через під'їзд, не реєструючи в книзі відвідувачів.
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Так і що с того? зара вже почала вспливати правда про той майдан, і вже зрозуміло що ніякої сотні не було,
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Та ******* вы своим сраным цирком, зе-******...
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Це шоу вже старе і набридло! Давай нове!
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Ось так в жизні буває.Полоса біла,а потім зустрівся з Найвеличнішим...(А його попереджували!)
Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд из-за сделки 2010 года 20 лютого, 10:46

"У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 8978
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Начальник медцентра "Белые Санжары" Александр Блинов заявил, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая уехала из медучреждения, но вернется на обсервацию.
Об этом он рассказал журналистам 21 февраля, трансляцию вел телеканал НАШ.
На вопрос журналиста, будет ли Скалецкая постоянно находиться в санатории, директор заведения ответил:
"Я также буду идти домой так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях .. Я лично не могу быть разносчиком (инфекции, - ред.)".
Сейчас Скалецкой в санатории нет, но она туда вернется
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Дмитрий Корнейчук
·

Зеленский отправил от своего имени в Новые Санжары секретаря СНБО Данилова.
А что сам Зеленский? С «полными штанами» в Киеве сидит? Страшно ехать? А то ведь вдруг действительно коронавирус привезли....
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"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины", - Зеленский принял отставку главы ОГА Сопеля" - это правильно, но недостаточно, его надо ещё кастрировать.
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Портгов -це хвора на голову людина. Його треба просто пристрелити.
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Спочатку треба кловуна у відставку. "У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 8709
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Не позавидуешь Сопелю, ведь какую надо иметь толстую шкуру, чтобы работать в самом кратере ада среди упоротых и обнаглевших в край сектантов, которых Сопелю надо было еще выгнать скопом в первый же день своего назначения на должность.
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От кому дійсно не позаздриш, Гена, так то твоєму лікуючому психіатру. Така форма кацапського зебілізму вже не виліковується.
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В общем со всего этого цирка понятно две вещи. Первое - тянули явно до дня годовщины сотни. И я не думаю что именно для того чтобы перебить сие событие эвакуированными (как многие считают), а как раз наоборот. Под шумок думали все провести. Иначе встречал бы их зеля в гидрокостюме поверх химзащиты. А так наоборот был повод не ехать на встречу. Но получилось как обычно у сопливых. Плюс фэсы через рыговских шестерок подставили зелень по полной...ну как обычно короче.
Второе - небыло никакого плана. Все решалось по ходу с коленки...как обычно у них. Место искали уже когда самолет был в воздушном пространстве Украины. Отсюда метания по флайтрадару. Сначала Тернополь. потом Обухов, Харьков, потом поняли что самолет надо бы куда-то посадить, потому как он уже и на дозаправку зашел в Борисполь и вечно летать не сможет, а так хотелось бы. А тут такой Чередниченко, а давайте вона тута. Отличное место, хорошие люди, приветливый персонал, доступные цены. Те такие радостно - а давайте!..... Фэсы тихонечко хихикают с этих *********)
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Та нічого воно не вирішувало. Вони настільки ідіоти, що їх тупо в темну використовують.
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Ти довбонутий? яка сотня,вилазь з підвалу бо все життя там просидеш
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Там ще залишився хтось з коміків, щоб призначити?
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А может ЗЕ пора самому подать в отставку. Такого еще в Украине бездарного, безграмотного президента не было!!
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А дєвочка з собакою у Китаї, виявляється двоюрідна сестра лєнки
, не дивно якщо за нею літак відправлять
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Там Богдан не к ней ли летал , он одну сестру обработал воно как похожи не него..
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Двоюрідна сестра першої лєді повія в Китаю?
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Объясните кто-то замминистру здраворазрушения,что положительный результат обследования на коронавирус обозначает,что люди заражены! Замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль в ходе брифинга о пребывающих на обсервации эвакуированных из китайского Уханя
так сестру ленки взять и домой до президента квартал 95 должен быть в сборе
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Львовский метрополитен



Очередное подтверждение того, что телеграмм-аккаунты зекоманд ведут за поребриком. Модератор в кокошнике забыл шо в Украине нет такой должности как "губернатор". Губернии водятся только в российских ******. Спалились хлопчики

"У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 2532
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Тернопольского просто уволил, а Полтавского прикажет показательно расстрелять?
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н,і той ще згодиться - рейтинг йому дасть, а в Тернополі усьо пропало. Показова порка для 'полтавського ))
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А шо случілось- де Єрмак ? Заяву в суд по Оамну катає чи в Раші з хуііілом тусить?
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Все вірно зробив такі області як ця ******** усю Україну
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Показове звільнення...скоріше на підвищення пішов.
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Шо, тварюки чоколятні, побачили хто ганьбить країну ?
Та ще й кажуть що до них хотіли відправити літак з Китаю тому, що вони проголосували за Порошенко. Браво, Львів...ви виявилися тупим стадом ще коли за чоколятника голосували, а тепер просто підтвердили своє реноме.
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ваня...за переработку платят??? иди бояру пей и лаптем щи хлебай
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все это говносрежисированное действие было с одной целью..
ЗАТЕРЕТЬ 6 ГОДОВЩИНУ МАЙДАНА
вы заметили...треши говновбросы еженедельно...собаку продай...пенсию нах ...немцы в укрзализныци..жоповирус и т.д.
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Очень символично - ЗЕлёносопельный принял отставку у Сопеля - недостаточно поЗЕленел.
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