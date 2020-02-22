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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4684) ОГА (1592) Тернопольщина (431) Сопель Игорь (2)

 "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины", - Зеленский принял отставку главы ОГА Сопеля

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Сопель был представлен Зеленским в качестве главы ОГА 1 ноября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это геноцид украинского народа, - Тернопольский облсовет требует не размещать в регионе эвакуированных из Китая

Источник: https://censor.net.ua/n3177282
 
 
 Топ комментарии
 
Шмаркля уволила Сопеля.. бля! сюр какой-то..
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Так сам би і писав рапорт на звільнення.
Хто як не през спричинив цю паніку серед українців ?
Ще і зіпсував церемоніальний день пам'яті Небесної Сотні.
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...а делішкі влади всі в зеленій омані , як в тумані з Оману...
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Это, как сказать...Дубинский же порешал по Обухову....
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Ну так? Это только подтверждает мои слова, что рассматривались варианты и по Обухову тоже. А словам Дубинского я никогда не верил и не намерен начинать это делать.
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25% - Roman



Дебати! Гончаренко vs «Cлуга Нарота
». Обов'язково дивіться до кінця. "У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 2996



https://twitter.com/i/status/1231131332899676161
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Хотели изолировать Украину от Европы!
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Да откройте, наконец, карту!
Найдите Полтаву!
Она находится в центре треугольника, вершинами которого являются Днепр с Запорожьем, Харьков и Киев. Все - города-миллионники. Место крайне неудачное.
А почему?
Почему оно выбрано?
Да потому, что это экспромт.
Потому что "патриоты"-западники наотрез отказались принимать людей.
А ведь в отдаленном санатории Тернопольщины в малонаселенном пункте куда легче было контролировать ситуацию и купировать ее в случае необходимости.
Так что знает кошка, чье мясо скушала.
А Западной большой привет. Пусть только попробует еще голосить о единстве великой украинской нации.
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А кто с Тернополя? - тот Сопель как был?
нормальный или зеленое говно?
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А в чем его вина?!нашли цапа.
ЗеЛя пусть валит в отставку!
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а не краще було б для ретингу вийти й чесно зізнатись - ВИННІ УІСІ Й ВЛАДА У ТОМУ ЧИСЛІ! Він думає , як у шоубізенсі - кращим виступом затьмарити провал попердній... Одна надія- його оточення з таким же мозком, й теж з одним... Недовго це все ...
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стиль точно эстрадный - верно подмечено "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины", - Зеленский принял отставку главы ОГА Сопеля - Цензор.НЕТ 3357 .
главное - блеснуть! запилить удачный ракурс!

а то, что собрали в бюджет 30% плана 0 - а-а-а! скажем пиплосу, что то Порошенко виноват или Папа Римский, главное - чтоб сказать красиво.
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Якщо коротко , то - ніякий. Можливо ,таким чином хоч не заляпається по вуха заленим лайном.
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Зеленский думал целую ночь. Мучила совесть, пил-бухал, земля из под ног уходила, а потом восходила. Под утро он понял, что все выпитое лезет наружу. И поэтому уволил Сопеля. В связи с ситуацией.
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После наркоты жажда, наверное, мучит. Приходится пить литрами.
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у чоловіка вистачило здорового глузду не лізти в зелене дерьмо з головою ...трішки замастився ...
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Це вже все не субстанція с красівою назвою дєрьмо, щось вже на негарне слово ПОНОС ******
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цікаво, хто може назвати хоча б задовільною роботу Вошьдя зебілів, звичайно, з прикладами та цифрами..
факти, як торгівля з кацапами людьми та територіями України, якими воно, дурне, хизується - не приймаються..
у Моніки-развєдьонки - самі провали, там де вона головний дипломат та (прости Господи) військовий.. і шо, її з зекомандОю ще кілька років терпіти?.. зебіли-експериментатори, що ви накоїли?
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скоріш за все, - побігли щурі, судно палає...
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Сюр якийсь. Сам Зе грозився підсиляти евакуйованих до своїх опонентів... Роздули паніку, щоб відвернути увагу від річниці розстрілів на Майдані і Засідання ООН, де возили кацапів пиками по гімну. В Полтавській області тітушня і трохи нетверезі місцеві влаштували оте позорище, але винуваті злі біндєровци з Тернопільщини і Сопля "У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 4451
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Министр юстиции Денис Малюська показал в соцсети фото, как он читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете.

Очередной снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.
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Таня Бойко



Стало відомо з джерел наближених до голови Офісу президента - учора після зустрічі з родинами Небесної сотні Зеленський зустрівся з беркутівцями, які повернулися до України. Зустріч строго засекречена, беркутівців заводили не через під'їзд, не реєструючи в книзі відвідувачів.
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Та ******* вы своим сраным цирком, зе-******...
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Це шоу вже старе і набридло! Давай нове!
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Ось так в жизні буває.Полоса біла,а потім зустрівся з Найвеличнішим...(А його попереджували!)
Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд из-за сделки 2010 года 20 лютого, 10:46

"У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля - Цензор.НЕТ 8978
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Начальник медцентра "Белые Санжары" Александр Блинов заявил, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая уехала из медучреждения, но вернется на обсервацию.
Об этом он рассказал журналистам 21 февраля, трансляцию вел телеканал НАШ.
На вопрос журналиста, будет ли Скалецкая постоянно находиться в санатории, директор заведения ответил:
"Я также буду идти домой так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях .. Я лично не могу быть разносчиком (инфекции, - ред.)".
Сейчас Скалецкой в санатории нет, но она туда вернется
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Дмитрий Корнейчук
·

Зеленский отправил от своего имени в Новые Санжары секретаря СНБО Данилова.
А что сам Зеленский? С «полными штанами» в Киеве сидит? Страшно ехать? А то ведь вдруг действительно коронавирус привезли....
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"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины", - Зеленский принял отставку главы ОГА Сопеля" - это правильно, но недостаточно, его надо ещё кастрировать.
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Портгов -це хвора на голову людина. Його треба просто пристрелити.
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