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 Общество
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Все про:Минздрав (2205) COVID-19 (221) Коваль Дмитрий (2) Новые Санжары (81)

 По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав

Эвакуированные из китайской Ухани обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в субботу.

По его словам, все эвакуированные, а также экипаж и сопровождение здоровы.

"Результаты утреннего осмотра позитивны. Ни в одного человека не выявлены симптомы заболевания",- сказал он.

Коваль также добавил, что эвакуированные обеспечены всем необходимым и не нуждаются в продуктах питания.

"Если все же есть желание помочь, то просим скоординироваться с Красным крестом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемиологи собрали материал на коронавирус у эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177280
 
 
 Топ комментарии
 
Ще зарано про це говорити. Інкубаційний період не минув.
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ЗОЛОТЫЕ ПИРАМИДКИ ГОРДОНА СПАСАЮТ ОТ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ! По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8715
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Отвлекли людей от Золотого, Омана, годовщины Майдана, сбитого и преданного самолета МАУ, от массовых сокращений, от продажи земли!
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а ще нехай геморой есполом змащують.
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А де водії які 8 годин везли інфікованих в автобусах в спільному повітряному просторі? Автобуси покинули санаторій разом з водіями, а водії залишились на карантин? Чи у влади взагалі мізки відсохли?
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мізки відсохли?)))))))
Правила Винни-Пуха. 100% о нынешних дебилах.
Если вам нужен по-настоящему мудрый совет, обратитесь к медведю с опилками в голове.

1. У одних в голове что-то есть, у других - нет, и тут уж ничего не попишешь.
2. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только огорчают.
3. Сам знаешь, тут, в Лесу, нельзя пускать в дом кого попало.
4. Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться.
5. Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!
6. Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!
7. Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся.
8. Мне даже казнь не страшна - многие живут без головы.
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Инфицированных из зоны эпидемии не выпускали, остальное домыслы провокаторов.
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В Штатах виявлено вірус у особи, яку в Японії (!) перед тим перевіряли 4 рази з від'ємним результатом.
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А в это время , студенты из Китая едут домой , а потом возвращаются .
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мгновенные тесты? как это определили? ...экстрасенсы ?
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ЗОЛОТЫЕ ПИРАМИДКИ ГОРДОНА СПАСАЮТ ОТ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ!
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Ще зарано про це говорити. Інкубаційний період не минув.
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У нас какие-то молниеносные тесты, определяют за минуты, а если серьезно - уже никто не поверит.
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А это министр здравоохранения без медицинского образования на глаз определяет. Впрочем температуру мерять она скорее всего так же умеет. Вот только анально или ректально? ну, это ей все равно.
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можливо, в цьому містечку є суперлабораторія, що так швидко аналізи видає
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КОНТАКТЁР ПЁТР И КОТ ДАН СПЕШАТ НА ПОМОЩЬПо итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2815
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Циники с другими гражданствами делают из нас идиотов!
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Отвлекли людей от Золотого, Омана, годовщины Майдана, сбитого и преданного самолета МАУ, от массовых сокращений, от продажи земли!
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100% голову крутят своими зашкварами и сами панику раздувают.Хотели бы без шума и спокойно-элементарно в воинскую часть закрытого типа привезли и проходили карантин. А сделали как выгодно,ещё и к годовщине Майдана время выбрали.Не надо думать,что все у Зелебобика дураки.
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Коронавирус мочит жёлтую расу, белая раса устойчива к нему.
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Это правда.Странный вирус-ни одного европеоида пока.
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Итальянцы просто граждане.Два украинца тоже говорили с команды лайнера заразились.Вчера опровергли,а сплетни уже пошли в народ..Как можно поставить ИМЕННО коронавирус,а не просто пневмонию(миллионы умирают ежегодно по данным ВОЗ) не имея лабораторных возможностей провести анализы.. и не зная формулы самого штампа определить именно коронавирус?.На авось можно подстраховаться и заявить.А можно просто пневмонию списать на вирус.
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Не ври, уже несколько случаев смерти в Европе от коронавируса зарегистрировано. В Италии 2 человека умерли, заразившихся около 50 с уже подтвержденнм диагнозом, объявлено чрезвычайное положение в 2-х городах Павия и Кодоньо
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Сомневаешся, что в Италии им поставили правильный диагноз и попутали с обычной превмонией?
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скоро мутирует . по этой причине и невозможно расовое оружие - мутирует и довольно быстро
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Тогда и напишем. Я следил реально с ПЕРВОГО дня с целью когда по границам Китая лаптеногих зацепит.Думал отвлечёт от Украины хоть скотов. Давно должно было быть.А нет.Чудо вирус ....А сплетни собирать-сразу умирать....
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В Минске фиксируются случаи свиного гриппа. Насколько ...

https://nn.by › ...




4 дня назад - «В этом сегодня нет новости, сейчас мы оцениваем свиной грипп как ...
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А сколько было воя...
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По всем Мировым СМИ про китайский короновирус печатается на последних страницах газет как на фуй никому не интересное приложение.
И только в Кацапиии и в Украине короновирус не сходит со страниц газет, особенно из прокацапских ТВ-СМИ, которых сейчас в украине большинство. Дожили, бла, до такого позора.
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Нехтування вже призвело до сполоху в Ірані та Італії.
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В Италии умерли два итальянца. Про то, что избирателен для китайцев - забудьте.
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На кацапской Лента. вру. или сру., не знаю как вернее, есть новость, что у водителя одного из автобусов, перевозивших эвакуированных их Уханя, поднялась температура https://lenta.ru/news/2020/02/22/voditel/. Может и врут, как обычно, но и нашим в этом деле особенно нельзя верить.
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Медперсонал міста Винники, с особливою турботою читає цю новину...
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А шо не так с медперсоналом Винников? Ах да, их зебоба необходимым не обеспечил и они, подонки такие, спели гимн Украины в честь памяти Небесной сотни
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Усе, распускай те их по домам -не только ж санжанским зебобикам опасаться-хай все нюхают))))
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