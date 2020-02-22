 Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил независимый расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кто сеял панику? Обратите внимание на даты", – пишет Гавриленко.
"19 февраля, 10:00, Сергей Чередниченко пишет пост о санатории в Новых Санжарах".
https://www.telegraf.in.ua/…/u-novih-sanzharah-koronavrusna…
"19 февраля, 21:14, эту информацию распространяет сайт RegionNews, где Чередниченко – блогер"
https://regionews.ua/ukr/blog/a1050/p989031
"Тогда же в Новых Санжарах местные жители начали собираться у медицинского центра Нацполиции "Новые Санжары". При этом Олег Синегубов, председатель Полтавской ОГА, узнал, что украинцев из Китая разместят в Санжарах, только сегодня, 20 февраля, утром – в 7 часов".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826732660742141&id=100002163035159
"Кто же такой, этот Чередниченко?", – спрашивает Гавриленко.
"Октябрь 2014. Офис кандидата в нардепы, основателя ОО "Возрождение Полтавы" обыскивает СБУ. Ранее у его сотрудника обнаружили пачку газет "Новороссия""
https://poltava.to/news/30801/
"Февраль 2018. Чередниченко как главу организации СПУ в Полтаве представляет Илья Кива (фаворит Авакова)".
https://poltava.to/news/46167/
"Сейчас Чередниченко продолжает руководить Соцпартией, но и за полтавскую ОПЗЖ переживает"
https://zmist.pl.ua/…/u-poltavi-vnochi-namagalisya-pidpalit…
СИДЯ В РАДЕ, ЧЛЕН ДРОЧИЛА!
І прізвище в того "Майнмана"-Помагайбо Михайло Веніамінович.
Оригинально, в ж.. х...
Серед олігархів давно практикується спонсурування багатьох проектів,часто-ідейно протилежних.
Важлива не партійність,а зв'язки.
Друга особа після Єрмака,що наближена до жопи імператора.
Вот ЭТУ новость надо выделять жирным!
А не про какую-то Скалецкую.
У тебя там в РедКолегии ОПЗЖэшники затесались?
що я мало не вцявся в свої красіві нові галіфе
...цензор вы не полетический а комедийный ресурс там Зеля уволил Соплю на Тернопольщине ...цензор жги еще
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая.
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.