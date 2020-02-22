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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко. ФОТО

Соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев и спровоцировал панику среди местных жителей.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил независимый расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто сеял панику? Обратите внимание на даты", – пишет Гавриленко.

"19 февраля, 10:00, Сергей Чередниченко пишет пост о санатории в Новых Санжарах".

https://www.telegraf.in.ua/…/u-novih-sanzharah-koronavrusna…

Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко 01

"19 февраля, 21:14, эту информацию распространяет сайт RegionNews, где Чередниченко – блогер"

https://regionews.ua/ukr/blog/a1050/p989031

Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко 02

"Тогда же в Новых Санжарах местные жители начали собираться у медицинского центра Нацполиции "Новые Санжары". При этом Олег Синегубов, председатель Полтавской ОГА, узнал, что украинцев из Китая разместят в Санжарах, только сегодня, 20 февраля, утром – в 7 часов".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826732660742141&id=100002163035159

"Кто же такой, этот Чередниченко?", – спрашивает Гавриленко.

"Октябрь 2014. Офис кандидата в нардепы, основателя ОО "Возрождение Полтавы" обыскивает СБУ. Ранее у его сотрудника обнаружили пачку газет "Новороссия""

https://poltava.to/news/30801/

Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко 03

"Февраль 2018. Чередниченко как главу организации СПУ в Полтаве представляет Илья Кива (фаворит Авакова)".

https://poltava.to/news/46167/

Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко 04

"Сейчас Чередниченко продолжает руководить Соцпартией, но и за полтавскую ОПЗЖ переживает"

https://zmist.pl.ua/…/u-poltavi-vnochi-namagalisya-pidpalit…

Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко 05
Панику из-за коронавируса в Новых Санжарах спровоцировал соратник Кивы Чередниченко, - расследователь Гавриленко 06

Источник: https://censor.net.ua/n3177279
 
   
 Топ комментарии
 
почему вместо? Они вместе хорошо справляются.
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А так же 112 и НьюзВан очень оперативненько снимали там весь этот треш и распространяли по стране.
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Где ты живешь? давай я там свалку устрою. куплю рядом участок.
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А БЕЗУМНАЯ ГОРИЛЛА,
СИДЯ В РАДЕ, ЧЛЕН ДРОЧИЛА!
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Он не др..ил, он его искал, но не нашел Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 8310
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...Илья, боец-удалой молодец Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283 ст. майор НКВД, за "особые заслуги" присвоено первое звание-майор НКВД, награжден красными революционными шароварами и маузером наградным за войсковую операцию по изятию дров в кол-стве один кузов "головастика" (УАЗ грузовой на пару тачек дров), заготовленных пацанами для добробатов...депутат ВР от партейки ЗаЖоппа.. Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283..телезвезда всех 3-х студий 5 колонны. Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283 Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283 Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283...характер болтливый, склонен к неадеквату, опасен для окружаюших т.к.критика поведения отсутствует напрочь...
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Кому нужна эта ложь? Панику спровоцировала сама Скалецкая, а Чередниченко только воспользовался ее кретинизмом, и то, думаю, ему это подсказал Медведчук.
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спровоцировал соратник Кивы/ Уши кодлана Коломойского. 23.01.20. В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой.- Кива сразу после конфликта заявил, что у него связи с Аваковым./ Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Досить вже байки травить від того вєтєрана Майнмана.То таке ж гівно мєнтовське,як і його старий дружок Ківа.
І прізвище в того "Майнмана"-Помагайбо Михайло Веніамінович.
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Здесь о том что Происходящее в Новых Санжарах выгодно кодлану Коломойского. Больше всех с коронавирусом борется- суетится Аваков, слуга Коломойского. После принятия закона о продаже земли будут массовые протесты.Аваков репетирует подавления протестующих полицией.21.02.2020 13:42
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Але - Кива - уже перекрасился - он нардеп от опжз - работает непосредственно на ***** через Мертведчука.
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А я ще позавчора казав, Шо без кИвИ там не обійшлось. Де це падло тільки не було...
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А заявление депутатов Ново-Санжарского сельсовета, где они потребовали не допускать украинцев с Уханя, он тоже написал?
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А кто такие депутаты да еще и сельсовета? Им что скажут то и напишут. Вот смотри, телеканал Zik единственный телеканал который транслировал все эти события онлайн. Теперь с этого телеканала кЫва ведет уже предвыборную агитацию. Второе, Аваков у Шустера сказал, что депутаты сами проболтались закулисами, что это пиар ход на выборы. А теперь включай логику, если она у тебя есть...
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Есть у нас такая старая традиция - теперь кто провоцировал будут утверждать, что они просто информировали, а тех кто информировал будут называть провокаторами! Кругооборот воды, замкнутый круг...
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Как вы думаете. американцы тоже поселили своих граждан из зоны карантина в мотеле Санта-Барбары, предварительно не уведомив никого?
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Типо, этот мерзавец посмел написать правду, чем спровоцировал панику среди зебилов?
Оригинально, в ж.. х...
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Паніку спровокувала дебільна ЗЕбільна влада, в першу чергу. Тут одного Зеленського і його ідіотських спітчів вистачило.
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Хоть Медведчук и падлюка с Кивой - но провокацию устроили Осел и Аваков.
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Тобто ? Ківа і є людина Авакова.Був і буде. Те,що Борісич купив йому місце в списку ОПЗЖ,-нічого не значить (вірніше,-значить те місце було найдешевшим,або надалося в обмін на деякі послуги).
Серед олігархів давно практикується спонсурування багатьох проектів,часто-ідейно протилежних.
Важлива не партійність,а зв'язки.
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Так іноді буває. Аваков свою партію грає.Бо хоч і маленький,але олігарх,ще й з найпотужнішою силовою структурою.
Друга особа після Єрмака,що наближена до жопи імператора.
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ЦЕНЗОР!!!
Вот ЭТУ новость надо выделять жирным!
А не про какую-то Скалецкую.
У тебя там в РедКолегии ОПЗЖэшники затесались?
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отета ти шутнув, гебнявий!
що я мало не вцявся в свої красіві нові галіфе
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. кстати к нам в мае приезжает автор фразы про галифе и известный порохобот Подеревянський . нужно будет обязательно сходить . интересно зебобиков и санжарское быдло простебет ? Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 3098
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Как вы думаете. если бы привезли туда людей евакуированных из зоны бедствия - наводнение. пожар, землетресение - как бы реагировали новосанжарцы?
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Каждый день бы с новоприбывшими попойки устраивали.
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головне, щоб винуватця всіх останніх негараздів в Україні, якомога швидше доставили на допит!!!
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Расследователь ? бугагагагагага
...цензор вы не полетический а комедийный ресурс там Зеля уволил Соплю на Тернопольщине ...цензор жги еще
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Первый пошел...
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.
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Начинать нужно было с Почаевской Лавры.
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Кива - аваковская фсбшная марионетка
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А дубінушкє - дубинському, не бажають подякувати???
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Чередниченко ?? знакомое рыло . давно ловит рыбку в мутной воде
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Невідомо, як повили б себе інші люди в інших містах, якби ці люди туди їхали. Просто провал в розяснювальній роботі. Провал в цьому влади!
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