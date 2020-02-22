 Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В составе украинской сборной в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Меркушина завершила свой этап на седьмом месте, Джима стала шестой, а Семеренко передала эстафету восьмой. Однако Пидгрушная смогла вывести Украину в тройку призеров.

После заключительной стрельбы, в которой Пидгрушная использовала один дополнительный патрон, она ушла на дистанцию второй, но приграла борьбу за серебро немке Дениз Херманн. Лидер в женской эстафете менялся несколько раз, а победу в гонке в итоге одержала сборная Норвегии.

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Для сборной Украины эта медаль стала первой на чемпионате мира по биатлону-2020.