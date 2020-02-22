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 Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км. ФОТО

Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км 01

В составе украинской сборной в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Меркушина завершила свой этап на седьмом месте, Джима стала шестой, а Семеренко передала эстафету восьмой. Однако Пидгрушная смогла вывести Украину в тройку призеров.

После заключительной стрельбы, в которой Пидгрушная использовала один дополнительный патрон, она ушла на дистанцию второй, но приграла борьбу за серебро немке Дениз Херманн. Лидер в женской эстафете менялся несколько раз, а победу в гонке в итоге одержала сборная Норвегии. 

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Для сборной Украины эта медаль стала первой на чемпионате мира по биатлону-2020.

Источник: https://censor.net.ua/n3177276
 
 
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кацапы традиционно боятся биатлонисток - это для них концентрированная смерть. Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км - Цензор.НЕТ 1162
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