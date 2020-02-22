 Бойцы 93-й бригады отбили атаку: уничтожен наемник Андрей Лазарев из 4-й бригады ВС РФ. ФОТО

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку: наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого.
Чуть позже раненого удалось вытащить, он получил два пулевых ранения - одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен.
С нашей стороны пострадавших нет.
Воодушевленные захватом нашего наблюдательного пункта 18 февраля, подразделения 4-й бригады ВС РФ повысили боевую активность в полосе 72-й и 93-й бригад ВСУ на Бахмутской трассе. Очевидно, противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в наших боевых порядках".
Видно руки, видно ноги, видно роги..
Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,
Лиш бажаючи «гарно пожить»…
А залишився, кулями звалений,
На Донбасі, в проритвині, гнить…
Що сказать твоїй матері, батькові,
Ти ж тоді промовчав, не сказав,
Що ціною крові української
Ти достаток собі заробляв…
Гайвороння співає над битвою,
Галич ділить на шмаття твій труп,
І пояснення так, що «гонитвою,
Лиш за правдою тут був твій рух…».
Це казки! Ці красиві повідання
На дітей розраховані лиш,
А грабунок країн, що піддалися
На солодкий, до притору, книш…?!
Розсипається лжа, відкриваються
Очі в тих, що луда запливла
Подивіться, лишень, в Україну,
Що в зусиллях, в борні, постала…
Розбереться Вкраїна без помочі,
Без підказок кремлівських, однак,
Якось так, «без гвалту, без голосу»
Без бездумних московських атак.
Нащо ліг ти в степах України,
Що забув ти в її ковилах?
«Євшан-зілля» в Бурятії, пахнуче,
Точно так, як в Таврійських степах…
І сказала Вкраїна: «Воістину,
Хочу жить я сама, процвітать….
І не хочу, щоб дітьми моїми
Кожен дурень тут міг попихать…
Хай не зможе ніхто наказать
Як стоять, як робить, що жувать,
Сало смажить, солить, чи по-іншому
На обід із борщем уживать…
Я живу, як умію, як хочу я,
Добре - ні, я живу… І облиш!
Я одного прошу - не встрявай сюди,
Україну в спокої залиш…».
С. Гайдамака
9.12.2014 р.
В ДыРе Андруша воевал
Но прилетела пулька в челюсть
Русскоязычную, какая прелесть!
мочя мельдоний не покидают расеян.....
Сегодня рано утром силовики пришли с обыском в гостиличные номера российских спортсменов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. В итальянской полиции сказали, что обыск связан с подозрением в нарушении антидопинговых правил.....
Главное событие недели - совсем не коронавирусные протесты, а полный провал политики Зеленского по Донбассу. До этой недели власть старательно убеждала, что политика эта очень эффективная. Прошла встреча в нормандском формате, Зе регулярно разговаривает с путиным хлом по телефону, и поэтому есть большие успехи: разведение войск (но обстрелы продолжаются), обмен пленными (неважно, что на беркутовцев), возврат кораблей (де-факто по решению международного трибунала).
С одной стороны - ну, ребенок же. Щенок безмозглый. Не по себе как-то.
С другой стороны, не срочник. Наемник. Поехал со своих епеней в Украину "каклов пострелять"...
И не забывать, что они не люди. И относиться к ним как к нелюдям.
Потому что такие рашистские щеночки с пленных украинцев живьем снимают кожу.
https://youtu.be/odA7YYqrUgE
Відповідаю,- "Перестанемо битися - тоді дізнаєтесь!"