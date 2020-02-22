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 Бойцы 93-й бригады отбили атаку: уничтожен наемник Андрей Лазарев из 4-й бригады ВС РФ. ФОТО

В субботу, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку: наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого.

Чуть позже раненого удалось вытащить, он получил два пулевых ранения - одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен.

Бойцы 93-й бригады отбили атаку: уничтожен наемник Андрей Лазарев из 4-й бригады ВС РФ 01

С нашей стороны пострадавших нет.

Воодушевленные захватом нашего наблюдательного пункта 18 февраля, подразделения 4-й бригады ВС РФ повысили боевую активность в полосе 72-й и 93-й бригад ВСУ на Бахмутской трассе. Очевидно, противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в наших боевых порядках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3177275
 
   
 Топ комментарии
 
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги..
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Красавчег...Гарно виглядає...
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Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги..
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Добре що не буде обміняний, живим.
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Не надо псувати наши обочины. Зарывать надо либо на свинарнике, либо на помойке. С выкладыванием торжественного зарывания падали на Ютубе и всяких однокласниках и контактах.
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*****, на хрен мы на него смотрим, нехай закапывают
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Отак би всі жопочлєнці здихали після полону..... Мєчта.
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Ну не скажи. Он такой симпатичный, когда двухсотый
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траур у зебилов и в ОП вислюка - ВСУ им мешают увидеть "желание мира в глазах путина!"
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тухлая попытка, лахта... кацапы - не украинцы)
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оно не украинец ,а россиянин,тут грех не порадоваться когда зашкварили кацапчега оккупанта.
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более того, оно даже не "московит" - а скрепоносная мордва..
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То мы радуемся, то вы. Но наши ребята хоть заретушировали ошмётки.
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Запаребріковий кац. Зечара в наколках.
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траур в ОП вислюка - ВСУ ему мешают увидеть "желание мира в глазах путина!"
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Буряту - «россіяніну»…
Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,
Лиш бажаючи «гарно пожить»…
А залишився, кулями звалений,
На Донбасі, в проритвині, гнить…
Що сказать твоїй матері, батькові,
Ти ж тоді промовчав, не сказав,
Що ціною крові української
Ти достаток собі заробляв…
Гайвороння співає над битвою,
Галич ділить на шмаття твій труп,
І пояснення так, що «гонитвою,
Лиш за правдою тут був твій рух…».
Це казки! Ці красиві повідання
На дітей розраховані лиш,
А грабунок країн, що піддалися
На солодкий, до притору, книш…?!
Розсипається лжа, відкриваються
Очі в тих, що луда запливла
Подивіться, лишень, в Україну,
Що в зусиллях, в борні, постала…
Розбереться Вкраїна без помочі,
Без підказок кремлівських, однак,
Якось так, «без гвалту, без голосу»
Без бездумних московських атак.
Нащо ліг ти в степах України,
Що забув ти в її ковилах?
«Євшан-зілля» в Бурятії, пахнуче,
Точно так, як в Таврійських степах…
І сказала Вкраїна: «Воістину,
Хочу жить я сама, процвітать….
І не хочу, щоб дітьми моїми
Кожен дурень тут міг попихать…
Хай не зможе ніхто наказать
Як стоять, як робить, що жувать,
Сало смажить, солить, чи по-іншому
На обід із борщем уживать…
Я живу, як умію, як хочу я,
Добре - ні, я живу… І облиш!
Я одного прошу - не встрявай сюди,
Україну в спокої залиш…».
С. Гайдамака
9.12.2014 р.
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Здох как собака в канаве у дороги....х.й знает за шо....
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Снова работа для арахимии...ведь ничего ж неясно, кто стрелял, откуда стрелял, и не является ли это очередной провокацией против мирного плана
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Воодушевленные захватом нашего наблюдательного пункта. Странно гавнокамандующий говорил что отбита атака.
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как там вислюк высмеивал ВСУ: "расейские войска не наступают, а просто отодвигают границу в глубь Украины" Бойцы 93-й бригады отбили атаку: уничтожен наемник Андрей Лазарев из 4-й бригады ВС РФ - Цензор.НЕТ 8260
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Ну раньше он хоть говорил "российские войска", а теперь только "повстанцы Донбасса"
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Ссылочку можно на "повстанцы Донбасса"?
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Солдат "невідомих сил" намагався "здійснити провокацію", але антипровокативним вогнем у відповідь його анульовано.
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Андруша был миллениал
В ДыРе Андруша воевал
Но прилетела пулька в челюсть
Русскоязычную, какая прелесть!
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А выложите эту падаль на парашном сайте Однокорытники пардон Однокласники. Пускай друзья и знакомые в Параше на это дохлое говно полюбуются.
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Ставить Тор, регистрироваться там, выкладывать это фото без единого контакта? При том, что при первой же жалобе его удалят?
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Ну, может быть кто то и выложит. А я туда не захожу. Я брезгливый.
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офф топ
мочя мельдоний не покидают расеян..... Бойцы 93-й бригады отбили атаку: уничтожен наемник Андрей Лазарев из 4-й бригады ВС РФ - Цензор.НЕТ 1379

Сегодня рано утром силовики пришли с обыском в гостиличные номера российских спортсменов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. В итальянской полиции сказали, что обыск связан с подозрением в нарушении антидопинговых правил.....
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Нас там нет - Квартал 95

Главное событие недели - совсем не коронавирусные протесты, а полный провал политики Зеленского по Донбассу. До этой недели власть старательно убеждала, что политика эта очень эффективная. Прошла встреча в нормандском формате, Зе регулярно разговаривает с путиным хлом по телефону, и поэтому есть большие успехи: разведение войск (но обстрелы продолжаются), обмен пленными (неважно, что на беркутовцев), возврат кораблей (де-факто по решению международного трибунала).Бойцы 93-й бригады отбили атаку: уничтожен наемник Андрей Лазарев из 4-й бригады ВС РФ - Цензор.НЕТ 9540
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Зе уже не может честно признать, что избранный и обещанный им избирателям путь - ложный. Потому что после ошибок такого масштаба еще в 19 веке государственные деятели стрелялись или принимали постриг
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Хвилину придивлявся - нічого європеоідного,або слов"янського незнайшов...
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.....вот наконец то я увидел НЕЗАРЕТУШИРОВАННОЕ фото , росияне тоже такие фото ПОКАЗЫВАЛИ по тв и вряд выстроенных боевиков !!! НЕЧЕГО стисняться убитых ВРАГОМ МЫ ЗАЩИЩАЕМ РОДИНУ СВОЮ !!! Слава Украини !!!
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Чого воно голе? Його перед атакою дирявілі дирлянці?
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Вероятно наши успели снять форму, чтобы выявить место ранений, для наложения повязок
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перед боєм бояри налили неміряно от і розігрівся до зашквару!
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путин хло упорно продолжает поздравлять мамок паРаши завтра дыдывоевали на чужой земле
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Как и всегда, когнитивный диссонанс.
С одной стороны - ну, ребенок же. Щенок безмозглый. Не по себе как-то.
С другой стороны, не срочник. Наемник. Поехал со своих епеней в Украину "каклов пострелять"...
И не забывать, что они не люди. И относиться к ним как к нелюдям.
Потому что такие рашистские щеночки с пленных украинцев живьем снимают кожу.
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на куй його притягнули до себе? най би здихав у полі! а то тепер ряба шапка відкриє впровадження "за ненадання мед допомоги"
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А почему это тело без ватного покрова ?
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Вот так надо патркулировать как США в Сирии
Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищено найманця Андрія Лазарєва з 4-ї бригади ЗС РФ - Цензор.НЕТ 5543
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Мене часто питають,- " За що ми б'ємося!?"
Відповідаю,- "Перестанемо битися - тоді дізнаєтесь!"
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земля ему бетоном и небо стекловатой
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Зебіли "нє НАДО СТРЕЛЯТЬ" ЧИ ЯК!?. А МОЖЕ НАДО СРЕЛЯТЬ, І БАГАТО ЩОБ ЗНЕШКОДИТИ ЦЮ МРАЗЬ.
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вот это чмо . фото из базы "Миротворца" Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищено найманця Андрія Лазарєва з 4-ї бригади ЗС РФ - Цензор.НЕТ 5250
Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищено найманця Андрія Лазарєва з 4-ї бригади ЗС РФ - Цензор.НЕТ 2407
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и маладааая не узнааеть...какой у парня был конец... (песня...)
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Ну, на іхтамнєт і суда нєт) Гори в пеклі, мразота рашистська! А нашим воїнам слава, гарно зашкварили лаптєногих!
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На Идлиб !!!На Дамаск!!! Колонны турецкой техники намекают с какой позиции будет сегодня говорить Эрдоган с Путиным в 18 часов
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Як там Зеленський з сивохою кажуть? "Громадянська" війна. Російські "найманці". Це солдат рф. Загарбник
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