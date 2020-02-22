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 Общество
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Все про:Данилов (72) COVID-19 (221) Новые Санжары (81)

 На протестах в Новых Санжарах были "профессиональные" подстрекатели, - Данилов

Во время протестов, которые сопровождали прибытие в Новые Санжары Полтавской области эвакуированных из Ухани граждан, в толпе действовали "профессиональные" подстрекатели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня на брифинге возле медцентра в Новых Санжарах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В том, что здесь происходило, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают. Но и СБУ и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию ", - сказал Данилов.

По его словам, есть профессиональные подстрекатели. "Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи "в спортивной одежде", - добавил он.

Секретарь СНБО не захотел называть города, из которых прибыли провокаторы, но на уточняющий вопрос подтвердил, что они подстрекали людей в толпе.

Данилов также сказал, что ситуация в Новых Санжарах сегодня вполне контролируемая.

Данилов прибыл в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского для ознакомления со сложившейся ситуацией.

Как сообщает телеканал "112 Украина", все автобусы, которыми эвакуированные были доставлены в Новые Санжары, после санитарной обработки покинули территорию санатория.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про задержанных в Новых Санжарах: Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка. ВИДЕО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская

Источник: https://censor.net.ua/n3177272
 
   
 Топ комментарии
 
На средства затраченные на перелеты умных киевских шишек из Киева в Санжары наверное можно было бы построить новую больничку.
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Уже есть журналистское расследование:
В Санжарах разжигали панику и подстрекали местные депутаты от ОПЗЖ.
"Ось така уйня, малятка." (с)
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Да да да... Данилов будет светить в "морду" настольной лампой и... ну далее как и положено во времна НКВД...
А Авакян будет тихонько сидеть в "незасвченом" уголочке ... и нашептывать...
Аки Малюта Скуратов.
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а чому ж серед затриманих немає жодного з аваковської тітушні??? Тільки 24 мешканця Санжар???? То вочевидь зрозуміло, хто привіз, і хто НЕ затримав своїх бойовоих шакалів!!!! І хто влаштував цей черговий цирк, вважаючи людей за повних дебілів!!!
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#протестуНовихСанжарах
Із 24 затриманих мітингарів у Нових Санжарах більшість виявились немісцевими
https://www.youtube.com/watch?v=TtmKMrEjOVM
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не захотел называть города, из которых прибыли провокаторы, если все знали, не допустить того что произошло слабо, или пиар на мнимой борьбе тогда бы не состоялся.
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Уже есть журналистское расследование:
В Санжарах разжигали панику и подстрекали местные депутаты от ОПЗЖ.
"Ось така уйня, малятка." (с)
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https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/21/7241172/
- и ещё вот это как точка невозврата к пункту акакаяразница......
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раскачало.... лодку-будку..... замена "на новые лица" отнюдю не означает замену ни лодок
ни будок......
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Інформаційний шум для того і створювався щоб лохи ганялись за вірусом і не заважали зелені робити свою справу.
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Так а где гбр, сбу хбу, почему допустили этих титушек. Как ни крути а зеленые обосрались
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Ну сколько, бла, можно обсусуливать эту кацапскую провокацию ??? Люди очнитесь!
Аж ригати верне від цієї кацапської провокаціі на прокацапських СМІ в Україні.
А ви все жерете та й жерете цю кацапську та прокацапську гидоту. Птьфу. курва. аж зло бере.
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Конечно были те подстрекатели что от сабакова.
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Поздравляю украинцы вас с бронзой! ...и расейцев тоже с почетным 8-м местом хаха!
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Зелень запустила своих подстрекателей чтоб народ перестал обсуждать сдачу опорников и Украины ***** и с негодованием порицал каких-то непонятных товарищей и обсуждал позор на весь мир.
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Ага а Придурок-данилка оманский шпион. Ты сначала в суде докажи, потом обвиняй.
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это шо было ??? вечный двигатель торговли ???
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КАк собрать пресс-конференцию и выставить убийцами военных и волонтеров - всегда пожалуйста. С именами, телефонными разговорами, информацией с видео камер. Как прищемить "титушню" - все вокруг да около. Приведите десяток этих провокаторов в студию и пусть расскажут, кто и за что им платил. И в каких "мероприятиях" участвовали до этого И кто и за какие "художества" им тогда платил... А то, что Вова, что этот Данилов только говорят о каких-то невидимых провокаторах...
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Про це мовчать у телевізорі та лише зрідка інформують у соціальних мережах.
(Попереджали про це явище вже давно)

Тітушки Авакова є симптомом дуже серйозної проблеми сьогоднішньої України
На протестах у Нових Санжарах були "професійні" підбурювачі, - Данілов - Цензор.НЕТ 6204
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У підсумку :
орли/пси авакова розігнали тутушок, яких зібрали люди авакова : череднеченко і кива


#протестуНовихСанжарах
Із 24 затриманих мітингарів у Нових Санжарах більшість виявились немісцевими

https://www.youtube.com/watch?v=TtmKMrEjOVM


Денис Казанський (тут https://www.youtube.com/watch?v=BP8wZEbHur0) показав, що ситуація з поверненням українців з Китаю нагніталась, готувалася і затягувалась владою, тобто розігрувався спец.сценарій, результатом якого з'явився рюкзаків на "білому коні"..

Залишилося з'ясувати чий був сценарій,
чи окремо авакова, чи спільно зеленського ?
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гениальный ход нашего клоуна-презика из секты СЛУГА НАРОДА. Разместить зараженных поближе к ЛУГАНДОНУ чтобы все сепары передохли
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"Профессиональных подстрекателей" надо далеко и надолго. Предварительно выяснить какой "свинарчук" им заплатил.
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хоспади.... скокаж их туда полетело.... интересно если не дай Бог ихтамнеты на донбассе гдето
прорвут фронт они тоже все туда полетят ???
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как во времена яныка, полиция за собой кругом таскает титушек, вопрос для чего это авакяну, балы перед зелей зарабатывает или хочет размыть провал с шереметовским делом или еще чего нибудь
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Виконується стара відома пісня: "Ми знаємо хто це зробив".
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У путіна немає такого ресурсу щоб нагнати урлу з кількох областей, самі вони "від вологості" також не зберуться - що ж це за таємнича сила така їх згуртувала в певному місці в певний час.
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і дурному ясно що тільки Пороху вигідні зараз ці всі двіжняки
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Самый главный профессиональный подстрекатель это зеленый карлик. Главное подстрекательство в том, что власть, в том числе и карлик, не слышит людей и не хотят слышать. В том числе все селяне категорически и до глубины души против "рынка земли". Но эти мерзавцы на это не обращают внимание и проталкивают его.
Поэтому селяне стремятся хоть каким то образом, сделать так, чтобы их хоть как то услышали. Зеленые мерзавцы. довели народ до таких действий.
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Новые профессии в стране - профессиональные подстрекатели и профессиональные митингующие. Центр подготовки - не в МВД ли? Разгул преступности в стране уже побороли и чем-то другим надо заняться, отрабатывать деньги налогоплательщиков.
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ИНтриганы.... в шпионов играете .... вы - говнюки - и есть главные диверсанты в этой стране и ваши позорные зехера - не тот уровень доовеия, чтоб ктог-товерил вашим кгбшно сталинским сказкам про шпионов.... правда, враги народа есть. Это вы.
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Аваковские фсбшные титуханы-провокаторы
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на тему САНЖАРОВ! читайте ****** проклятые кто был против в стране и в САНЖАРАХ ЧТО О ВАС МРАЗЯХ ДУМАЮТ КИТАЙЦЫ! я не хочу здесь писать как раньше и не пишу...так раз в месяц.... твари ****** бастующие гребни. отказаться просто от подозреваемых на ГРИП ТОЛЬКО В ДРУГОЙ ФОРМЕ. в стране от грипа мрут вот десятками простого и не верещите мрази.... какой стыд за полтовчан ....**** так сами обосрались и страну обосрали на весь мир....(( не отвечайте мне...нафуй нужно мне ...мне всё ясно и понятно...всё читаю и смотрю....((*https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/koronavirusnyi-bunt-kytaitsi-zaiavyly-shcho-rozirvaly-b-ukrainu-cherez-sutychky-u-novykh-sanzharakh-316653.html
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Главные подстрекатели и провокаторы были на телеканалах прямой,112,ньюз ван,зик,и по марафонски круглые сутки в эфире подстрекали и панику сеяли.Вот кем бы надо в первую очередь заняться,и начать с хозяев этих телеканалов.
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с народом нужно говорить
а власть воспользовалась /властным методом/
никто не учитывает уровень информации
/почему нельзя в киевской области было разместить
/не хочется подвергать себя и своих /
собака зашла на территорию погладили
потом в посёлке тоже погладили и маемо те що маемо
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Уже есть журналистское расследование:
В Санжарах разжигали панику и подстрекали местные депутаты от ОПЗЖ.
"Ось така уйня, малятка." (с)
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Как по мне на фото обычная, среднестатистическая молодежь провинциального гордка. Или они думали там интеллигенты в очках должны быть?)
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В фейсбуці вже давно написали звідки - з Кропивницького, Кривого Рогу, Дніпра.
А першим паніку посіяв чередніченко, друг ківи.
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Ну вот пусть рассказывают, кто за ними стоит. На протестах у Нових Санжарах були "професійні" підбурювачі, - Данілов - Цензор.НЕТ 5925
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Це він для цього гнав реактивний літак з Києва до Полтави!? Я це сидячи на дивані в Ню-Йорку знав задовго до нього! Він літав Після того як ця провокація сталась!? Чому він не проявляв подібної активності в період підготовки для евакуації громадян!? Черговий некомпетентний дебіл від зебільноі влади!
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