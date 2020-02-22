 На протестах в Новых Санжарах были "профессиональные" подстрекатели, - Данилов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня на брифинге возле медцентра в Новых Санжарах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В том, что здесь происходило, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают. Но и СБУ и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию ", - сказал Данилов.

По его словам, есть профессиональные подстрекатели. "Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи "в спортивной одежде", - добавил он.

Секретарь СНБО не захотел называть города, из которых прибыли провокаторы, но на уточняющий вопрос подтвердил, что они подстрекали людей в толпе.

Данилов также сказал, что ситуация в Новых Санжарах сегодня вполне контролируемая.

Данилов прибыл в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского для ознакомления со сложившейся ситуацией.

Как сообщает телеканал "112 Украина", все автобусы, которыми эвакуированные были доставлены в Новые Санжары, после санитарной обработки покинули территорию санатория.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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