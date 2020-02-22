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 Общество
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 Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов

Украинцы, эвакуированные из Китая, а также обслуживающий обсервацию в Новых Санжарах персонал будут каждые три дня сдавать анализы на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга в Новых Санжарах

"21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали производить собственные украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал он.

Данилов уточнил, что информация о результатах исследований будет обнародоваться по мере их проведения.

Первую партию образцов уже собрали и в ближайший час отправят в Киев, подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов прибыл в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского для ознакомления со сложившейся ситуацией.

Как сообщает телеканал "112 Украина", все автобусы, которыми эвакуированные были доставлены в Новые Санжары, после санитарной обработки покинули территорию санатория.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177271
 
 
 Топ комментарии
 
Хрен с ним, что кипишу в Санжарах третий день...
Но добивает то, что чувак на третий день срочно ПРИЛЕТЕЛ!
На САМОЛЕТЕ, блд!
345 км. он срочно ЛЕТЕЛ, чтобы расскзать сколько раз будут мерить температуру!
А фули, молодая кокоманда! Бабло есть!...
Шоу продолжается!
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Вижу первый результат пребывания Секретаря РНБО в Нбю-Санжарах! Мы- успокоились. Каждые три дня, значит. Ладно. Последний вопрос: а эту цифру вам не венеролог озвучил? Бо я когда трипак хватал, то там курс три дня был, я помню.
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у мєня сімптоми - кашель, голова боліт, тімпіратуру нє мєрял йєщьо
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Как то недостаточно подробно освятили сдачу анализов ,хотя надеюсь еще на пару тройку статей по этому поводу . Кстати если Бубочка под рцку подвернется -проанализируйте и его .
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Та розпустіть їх по домах. Все рівно не карантин.
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А єслі захочється три рази в день (і це тільки "по-великому") ?
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Хрен с ним, что кипишу в Санжарах третий день...
Но добивает то, что чувак на третий день срочно ПРИЛЕТЕЛ!
На САМОЛЕТЕ, блд!
345 км. он срочно ЛЕТЕЛ, чтобы расскзать сколько раз будут мерить температуру!
А фули, молодая кокоманда! Бабло есть!...
Шоу продолжается!
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Вижу первый результат пребывания Секретаря РНБО в Нбю-Санжарах! Мы- успокоились. Каждые три дня, значит. Ладно. Последний вопрос: а эту цифру вам не венеролог озвучил? Бо я когда трипак хватал, то там курс три дня был, я помню.
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Я- даже рад. Тому, что удалось это верно спрогнозировать. Тешит самолюбие, знаете ли... Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 4514
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и что?
и где-то есть лаборатория (тайная наверное) которая сможет выявить коронавирус?
или завезли новые (кроме тех 30 шт) тесты ???
или это для самоуспокоения ??? взяли анализы - все здоров!
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Потім відфотошоплять результати де буде вказано, що "вироблено за допомогою тестів COVID-2019"
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Писали про 500 систем нашего производства, сегодня про них вспомнили.
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Трамп на своих советников очень не доволен что привезли в страну больных. Если поехали добровольно то пусть сидят пока все не закончится. а тут пиар устроили бегают теперь перед ними и население сделали виноватым.
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Никто не задумывался о том, насколько все это подло? Если раньше они пытались все оправдываться, эти перевели все стрелки на людей.

Мне стыдно не за людей, мне стыдно за власть.
Вместо того, чтобы подготовиться и если не можешь встретить, попросить помощи других стран, зная реакцию людей нагнали спец. технику и нац гвардию, чем дополнительно напугали людей, втч местных детей. Почему одних детей жалко, а о других все молчат?

Этим они поставили в опасность и людей в автобусе и местных....

Относятся к людям как скоту, в средневековье ни медицины, ни пандусов, ни защиты прав, ни помощи самым слабым, втч пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, а потом говорят о том, что люди утратили человечность.

НА САМОМ ДЕЛЕ, ВЛАСТЬ УТРАТИЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
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На самом деле, Мариночка- вы Умница. И хер с ними, этими властями. Хотя... мне тоже- обидно.
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отдав 85% за обдолбанного клована "люди" дали мандат на отношение к себе как к скоту. к скоту как к скоту, другими словами. вы сделали это вместе, радуйтИсь... Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 7460
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Я за него не голосовала и говорила всем, что монобильшисть для нашей власти опасна.
С яныком опыт, ничему не научил...
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а я и не к Вам обращаюсь. я к ним... идиоты, голосующие по приколу, лучшего отношения не стоят
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"будут каждые три дня сдавать анализы" Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 4285 и для этого нужен целый!! секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины...... шапито!!
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он будет эти анализы лично нюхать... через противогаз...
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Господи, спаси Украину от зеленой напасти ))))
столько идиотов в правящих рядах , это уже перебор янелоха и его молодой команды)))
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из текста я понял, что все из санатория будут ЕЗДИТЬ сдавать анализы в Киев:
Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал он.

ущипните меня и скажите, что это не так !!!!!!!!!!!!!!!!!!

с таким Советом Национальной Безопасности не нужно и врагов
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По идее. По нормальной идее: в данный момент, перед Даниловым, на табуретах, привинченных к полу, как в СИЗО водится, должны уже сидеть, как минимум- трое: Синегубов, тётя-мэр этих Нью-Васюков, и ментяра, который озвучивал что атаковали автобусы- местные. И это необходимо провести как "Очная ставка"! Никак не иначе. Ибо, сообразуясь с их громогласными заявами- они ВСЁ знают. В чем, бл.дь, дело? В смысле- на кой зер мне какие-то анализы, Данилов? Работай, бл.дь! Хватит страну по углам разводить, ссуки!
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