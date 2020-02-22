 Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга в Новых Санжарах
"21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали производить собственные украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал он.
Данилов уточнил, что информация о результатах исследований будет обнародоваться по мере их проведения.
Первую партию образцов уже собрали и в ближайший час отправят в Киев, подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов прибыл в Новые Санжары по поручению президента Украины Владимира Зеленского для ознакомления со сложившейся ситуацией.
Как сообщает телеканал "112 Украина", все автобусы, которыми эвакуированные были доставлены в Новые Санжары, после санитарной обработки покинули территорию санатория.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Но добивает то, что чувак на третий день срочно ПРИЛЕТЕЛ!
На САМОЛЕТЕ, блд!
345 км. он срочно ЛЕТЕЛ, чтобы расскзать сколько раз будут мерить температуру!
А фули, молодая кокоманда! Бабло есть!...
Шоу продолжается!
и где-то есть лаборатория (тайная наверное) которая сможет выявить коронавирус?
или завезли новые (кроме тех 30 шт) тесты ???
или это для самоуспокоения ??? взяли анализы - все здоров!
Мне стыдно не за людей, мне стыдно за власть.
Вместо того, чтобы подготовиться и если не можешь встретить, попросить помощи других стран, зная реакцию людей нагнали спец. технику и нац гвардию, чем дополнительно напугали людей, втч местных детей. Почему одних детей жалко, а о других все молчат?
Этим они поставили в опасность и людей в автобусе и местных....
Относятся к людям как скоту, в средневековье ни медицины, ни пандусов, ни защиты прав, ни помощи самым слабым, втч пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, а потом говорят о том, что люди утратили человечность.
НА САМОМ ДЕЛЕ, ВЛАСТЬ УТРАТИЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
С яныком опыт, ничему не научил...
столько идиотов в правящих рядах , это уже перебор янелоха и его молодой команды)))
Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал он.
ущипните меня и скажите, что это не так !!!!!!!!!!!!!!!!!!
с таким Советом Национальной Безопасности не нужно и врагов