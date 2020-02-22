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Все про:Запорожье (1586) мост (590) Голик Юрий (82)

 На достройке мостов Запорожья Украина сэкономит более 400 млн гривен, - советник премьера Голик

Прошедший тендер на достройку запорожских мостов позволил снизить изначально заявленную стоимость работ на 422 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сегодня состоялись торги на достройку Запорожских мостов. Экономия по результатам торгов 422 миллиона гривен", - сообщает Голик.

Как указано в системе ProZorro, первоначальная стоимость достройки мостов через Днепр в Запорожье составляла 12,3 млрд гривен. В ходе торгов турецкая компания Onur предложила выполнить работы на 422 млн гривен дешевле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались работы на дорогах 14 областей Украины, - советник премьера Голик

У второй компании, также турецкой, которая соревновалась на тендере с Onur, по закону есть 14 дней, чтобы обжаловать результаты торгов. Если результаты останутся в силе, вскоре должны будут начаться работы по достройке Запорожских мостов.

"Следующий шаг - самый долгожданный момент - начало работ", - пишет советник премьера.

На достройке мостов Запорожья Украина сэкономит более 400 млн гривен, - советник премьера Голик 01

Как ранее сообщалось, мосты через Днепр в Запорожье начали строить ещё 15 лет назад, однако уже несколько лет работы на объектах не ведутся.

В конце 2019 года правительство прогнозировало, что первую очередь мостов достроят в течение 1,5-2 лет. Полностью мосты будут достроены за 3-4 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3177270
 
 
 Топ комментарии
 
Согласен. Судя по фотке- гидротехнические работы- завершены. Есть тока одно возражение: вы же понимаете, что возникла сложность именно поэтому. Сфиздить можно будет- в разы менее!
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Просто не построят, или у Кличка научились растягивать стройки на пятилетки
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У тебя сильно устаревшие представления о китайской обуви
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Совет форумчанПравила форума
 
Китайскую обувь тоже можно носить даже без тендера, правда она не на 3.4% процента дешевле, как в данном случае, а в разы, но китайские обувщики получат свою зарплату...
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У тебя сильно устаревшие представления о китайской обуви
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А я не знал, что китайские обувщики не получат зарплату.
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А я всегда был уверен, что беларуские ананасы - самые вкусные.
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Да?! А у тебя не сильно устаревшие представления о беларуских ананасах?
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Просто не построят, или у Кличка научились растягивать стройки на пятилетки
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Когда в торжественно-показушной обстановке затевали строительство мостов в Запорожье (2004 год, под выборы Януковича президентом) Кличко еще на ринге боксировал.... Просто на мосты хватает только столице, поскольку Киев сейчас подгребает ресурсы так, как при СССР это делала Москва.
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...вот придурки!!!...самая ответственная и трудоемкая работа выполнена уже!!..осталось фигня, плиты уложить и пр. мелочь!..сами бы справиться должны и бабок нехило срубить-заработать...
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Согласен. Судя по фотке- гидротехнические работы- завершены. Есть тока одно возражение: вы же понимаете, что возникла сложность именно поэтому. Сфиздить можно будет- в разы менее!
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Андрей! Опоры моста (из-за качества бетона) уже не могут нести проектную нагрузку... про будущее увеличение вообще молчу...
Была экспертиза... 40% коррозии бетона... как в надводной части так и в подводной...
Но с учетом, что подводная часть быстрее гидратирует- то есть еще возможность ну что-то там исправить.
А вообще тема очень печальная..
Прости но это на мостик в Мариуполе через р.Кальмиус.
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Говоря всем понятным языком: На достройке мостов в Запорожье ******* на 400 млн. гр. меньше. Есть очередное достижение! Мы его не увидим/не ощутим, но оно есть!
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Це - попередження для тих, хто планує скористатися тими мостами?
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Здесь возникает вопрос с ответственностью - начали одни, закончили - другие. Кто будет отвечать, если что-то случиться? Виноватых не будет, т.к. будут кивать друг на друга...
Кто будет давать гарантии на мост?
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Онур в Запорожье молодцы!
Уже сделали несколько ключевых дорог, пока нареканий нет...
Зашли в область еще при Гройсмане...
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Та и слава богу, что в Запорожье мостов прибавится, а то проехать ныне с одного берега на другой - это еще та эппопея...
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просто чистое инженерное решение выдают за достижение
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Це в цінах насьогодення. А далі?... Навіть і не хочу прогнозувати.
Бо на будівництві цих мостів не крав тільки лінивий...
Завершення будівництва... начебто у 2023 році...
Черговий виброс грошей в офшори... грошей налогоплатівників...
Знищили Січ запорозьку... знищують і ХОРТИЦЮ...
Бо ЗЕлене лайно пливе Дніпром заславши вже мабуть усе на 73%...
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили...
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