 На достройке мостов Запорожья Украина сэкономит более 400 млн гривен, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.
"Сегодня состоялись торги на достройку Запорожских мостов. Экономия по результатам торгов 422 миллиона гривен", - сообщает Голик.
Как указано в системе ProZorro, первоначальная стоимость достройки мостов через Днепр в Запорожье составляла 12,3 млрд гривен. В ходе торгов турецкая компания Onur предложила выполнить работы на 422 млн гривен дешевле.
У второй компании, также турецкой, которая соревновалась на тендере с Onur, по закону есть 14 дней, чтобы обжаловать результаты торгов. Если результаты останутся в силе, вскоре должны будут начаться работы по достройке Запорожских мостов.
"Следующий шаг - самый долгожданный момент - начало работ", - пишет советник премьера.
Как ранее сообщалось, мосты через Днепр в Запорожье начали строить ещё 15 лет назад, однако уже несколько лет работы на объектах не ведутся.
В конце 2019 года правительство прогнозировало, что первую очередь мостов достроят в течение 1,5-2 лет. Полностью мосты будут достроены за 3-4 года.
Была экспертиза... 40% коррозии бетона... как в надводной части так и в подводной...
Но с учетом, что подводная часть быстрее гидратирует- то есть еще возможность ну что-то там исправить.
А вообще тема очень печальная..
Прости но это на мостик в Мариуполе через р.Кальмиус.
Кто будет давать гарантии на мост?
Уже сделали несколько ключевых дорог, пока нареканий нет...
Зашли в область еще при Гройсмане...
Бо на будівництві цих мостів не крав тільки лінивий...
Завершення будівництва... начебто у 2023 році...
Черговий виброс грошей в офшори... грошей налогоплатівників...
Знищили Січ запорозьку... знищують і ХОРТИЦЮ...
Бо ЗЕлене лайно пливе Дніпром заславши вже мабуть усе на 73%...
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили...