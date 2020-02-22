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 С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12.00, враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донецком направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Грубо нарушая Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 120 калибра по позициям Объединенных сил неподалеку Новомихайловки, а из станкового противотанкового гранатомета совершили 3 выстрела по украинским защитникам вблизи Марьинки.

Также, утром, в течение 40 минут, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупационные войска обстреляли наши позиции неподалеку Красногоровки.

Читайте: Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС

По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3177269
 
 
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Терористи допилися метилового спирту що посліпли.
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от хай би їх ще й чумка дістала...массово.. з вивозом до рашки або в крматорій пересувний
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