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Все про:Болгария (365) экстрадиция (457) Гандзюк (440) Левин Алексей (21)

 Болгарский суд принял решение об экстрадиции в Украину подозреваемого по делу Гандзюк Левина

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Болгарский прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.

"Если он подаст апелляцию, апелляционный суд рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также принял решение о его аресте", — добавил прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в разговоре с премьер-министром Болгарии выразил надежду на скорейшую экстрадицию Левина в Украину, - ОП

Напоминаем, 24 января 2020 г. на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина.

По информации СБУ, если задержанный согласится на упрощенную процедуру выдачи Украине, экстрадиция может занять 30-40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3177268
 
   
 Топ комментарии
 
Взагалі то тоді при владі був Петро, а в Херсонській обл губернатор - смотрящий від Петра. Так що нервувати треба не Зе, а Петру і Для. Але Петру більше.
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Он вобще из банки Жули. А зелень жулю не жалует. Может и посадить!
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договоряться... Там інша завязка: Мангер дав кловану на передвиборчу кампанію порядка 20-ти лямів... Мангер зараз не стільки юдьчин, як заклований...
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Совет форумчанПравила форума
 
Его в Украине все равно отпустят на свободу .... ))))) Зеленая банда своих не сажает !!!!!
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Он вобще из банки Жули. А зелень жулю не жалует. Может и посадить!
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договоряться... Там інша завязка: Мангер дав кловану на передвиборчу кампанію порядка 20-ти лямів... Мангер зараз не стільки юдьчин, як заклований...
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Взагалі то тоді при владі був Петро, а в Херсонській обл губернатор - смотрящий від Петра. Так що нервувати треба не Зе, а Петру і Для. Але Петру більше.
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не помилка..

Чому влада в Києві не реагує на подібне?
- Немає жодного коментаря міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і щодо вбивства Катерини Гандзюк (31 липня радницю міського голови Херсона облили сірчаною кислотою. Після трьох місяців у лікарні вона померла. - Країна).
Цілі регіони віддані на відкуп олігархічно-кримінальним елементам, пов'язаним із Росією. Вони мають забезпечити певний результат на виборах. І за це можуть безкарно діяти на місцях. В Одесі, Харкові, Сумах олігархічні напівкримінальні групи мають своїх силовиків, прокуратуру та СБУ. Це новий феодалізм.https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_cili-regioni-viddali-na-vidkup-oligarhichnokriminalnim-grupam-povyazanim-iz-rosiyeyu/876591
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Зе не то что нервничать, а постоянно биться в конвульсиях надо из-за того что он вытворяет.
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Жулькин кадр. Как говорится яблоко от яблони! И свояк свояка видит из далека!
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О це вже цікаво... Якщо встигне дати покази, то вскриються херсонські концерви і їх київська криша
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А вот это уже интересно.Надеюсь наши судьи под залог эту мразь не отпустят.
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