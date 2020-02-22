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 Для эвакуированных из Китая в Новых Санжарах устанавливают 4G интернет, - ОГА

Для того, чтобы эвакуированные из китайской Ухани люди могли общаться с родными, в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине устанавливают скоростной бесплатный интернет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует официальный сайт Полтавской облгосадминистрации.

"В медцентр в Новых Санжарах завезли передвижную станцию ​​для высокоскоростного доступа к Интернету. Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией. Теперь эвакуированные из Ухани украинцы смогут без проблем общаться с родными", - сказано в сообщении.

Инженеры компании оперативно разворачивают инфраструктуру, необходимую для обеспечения связи с бесплатным доступом в сеть Интернет.

"Впервые в Украине мы используем новое решение WTTX. По своим характеристикам оно полностью заменяет фиксированный интернет, обеспечивая такую же высокую скорость передачи данных, - рассказал Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина, кластер Восток. - Наши инженеры устанавливают необходимое оборудование, что позволяет эвакуированным и врачам пользоваться бесплатным скоростным интернетом для связи с близкими. Это оборудование для усиления сигнала, а также роутеры для приема и передачи сигнала на мобильные устройства".

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Работы проводятся в короткие сроки - в обычном режиме такая установка занимает несколько дней. Но, учитывая срочность и важность задачи, инженеры планируют развернуть сеть и обеспечить доступ к широкополосному интернету в Новых Санжарах в течение суток.

"Организация надежного покрытия в районе медицинского центра сейчас необходима. Мы понимаем, как важно людям быть на связи со своими родными, которые не могут их посетить в обсервации. Поэтому мы оперативно согласовали необходимые совместные действия, чтобы создать инфраструктуру связи для эвакуированных украинцев и медперсонала", - отметил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Устойчивая пропускная способность 4G-сети позволит обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Сеть также позволит проводить прямые трансляции. Характеристики сети обеспечивают скорость не ниже необходимого минимума в 6 Мбит/с, чего с запасом хватает для передачи видео в гарантированно высоком качестве, без помех и с минимальной задержкой сигнала не более 15 мс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177265
 
 
 Топ комментарии
 
Очень правильно. Без 4G им не выжить. Для эвакуированных из Китая в Новых Санжарах устанавливают 4G интернет, - ОГА - Цензор.НЕТ 4277
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Карты раздали Киевстар, а устанавливают Vodafone...
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Отличная демонстрация отношения зебильного кагала к гоям.
4G мобильная.
Попиарятся и увезут.

А биомассе оставят, как положено, кошерный зомбовизор Бени...
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