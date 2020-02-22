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 Политика Украины
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 Секретарь СНБО Данилов прибыл в Новые Санжары. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары. Его встретил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов", - сказано в сообщении.

Данилов ознакомится с условиями пребывания эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары". Также ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения украинцев.

Секретарь СНБО Данилов прибыл в Новые Санжары 01
Секретарь СНБО Данилов прибыл в Новые Санжары 02
Секретарь СНБО Данилов прибыл в Новые Санжары 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков про задержанных в Новых Санжарах: Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка. ВИДЕО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177263
 
 
 Топ комментарии
 
І що з того? Ну прилетев,а далі що?
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Нахер он там нужен? Прилетел заботу изображать?
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три часа на машине
но нужен самолёт,желательно транспортный,чтобы спалить 3500 кг топлива в оба конца..
и это только керосин
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Да вы избрали уродов и насрали себе в штаны, некомпетентность во всем начиная с мелочей заканчивая глобальными проблемами. Кому вы предоставили возможность управлять Украиной, решать судьбу вашу и ваших детей по приколу? Ответ - маргиналам.
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Телеграм-канал Путч
#Інсайд

Нам стало відомо з джерел наближених до голови Офісу Президента - учора після зустрічі з родинами Героїв Небесної сотні Володимир Зеленський зустрівся з «беркутівцями», які повернулися до України.
Зустріч строго засекречена, «беркутівців» заводили не через центральний під'їзд та не реєструючи в книзі відвідувачів.
t.me/putch111/1532
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П Р И Л Е Т Е Л!!!
Почем перелет?.. Чем вызвана необходимость именно ПРИЛЕТА?
Сколько от Киева до Санжар на автомобиле?
За чей счет банкет?
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А вийти з літака з папочкою і групою жополизів вдаючи геніального супер менеджера прилетівшего спасати важкохворих громадян!?-безцінно! Він , можливо , вже в Києві або взагалі нікуди не літав! Це ж кіно! Шоу таке!
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Новые Саджари. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Все бегают вокруг клиентов Яременко, которые прибыли в Украину с Китая. Когда эти слуги уродов будут решать экономические и социальные вопросы для Украинцев. Когда секретарь СНБО обратит внимание на ежедневные обстрелы Украинской территории с Лугандонии. Когда эта зелёная мразь скажет что парашостан это агрессор??? И на кого работает ***********???
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Зачем гнать 30-тонный реактивный самолёт? Сколько это стоило ?
Украина - самая бедная в Европе - или "слуга народа" об этом не знал ?
А на дизельном бусике ты можешь передвигаться, тварь ?

А по скайпу пешить вопросы нельзя ?
Какая польза от личного визита - отчитайся !!!
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