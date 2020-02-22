 Секретарь СНБО Данилов прибыл в Новые Санжары. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.
"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары. Его встретил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов", - сказано в сообщении.
Данилов ознакомится с условиями пребывания эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары". Также ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения украинцев.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
#Інсайд
Нам стало відомо з джерел наближених до голови Офісу Президента - учора після зустрічі з родинами Героїв Небесної сотні Володимир Зеленський зустрівся з «беркутівцями», які повернулися до України.
Зустріч строго засекречена, «беркутівців» заводили не через центральний під'їзд та не реєструючи в книзі відвідувачів.
t.me/putch111/1532
Почем перелет?.. Чем вызвана необходимость именно ПРИЛЕТА?
Сколько от Киева до Санжар на автомобиле?
За чей счет банкет?
Украина - самая бедная в Европе - или "слуга народа" об этом не знал ?
А на дизельном бусике ты можешь передвигаться, тварь ?
А по скайпу пешить вопросы нельзя ?
Какая польза от личного визита - отчитайся !!!