 Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
"Я считаю, что ее нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве я вам скажу определенные вещи, которые мы делаем. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессии. Это все достаточно контраверсионные в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно", - сказал Милованов.
Милованов прокомментировал и результаты опросов, по которым 70% украинцев не доверяют правительству: "Я думаю, время покажет, и мы должны коммуницировать не словами, а действиями, результат наших действий занимает определенное время. Но главное, мы хотим, чтобы у людей была лучше жизнь, и для этого много делаем".
Напомним, ранее сообщалось, что уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку.
і в непідкупність постових,
в заботу банків о клієнтах,
в русалок вірю, в домових.
Инстаняша решила попиариться на собачке, Шарий на инстаняше, Зеленский на всем этом. Сейчас еще Ахметов туда влез. При этом в Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев
а если еще со всех сторон, то можна и в плюс выйти.....
Только где покращення в каком месте?