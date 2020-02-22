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Все про:Кабмин (11643) Милованов Тимофей (167) Гончарук_Алексей (736)

 Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает деятельность правительства Алексея Гончарука суперуспешной и суперэффективной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я считаю, что ее нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве я вам скажу определенные вещи, которые мы делаем. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессии. Это все достаточно контраверсионные в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно", - сказал Милованов.

Милованов прокомментировал и результаты опросов, по которым 70% украинцев не доверяют правительству: "Я думаю, время покажет, и мы должны коммуницировать не словами, а действиями, результат наших действий занимает определенное время. Но главное, мы хотим, чтобы у людей была лучше жизнь, и для этого много делаем".

Напомним, ранее сообщалось, что уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Более 60% украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177257
 
 
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"Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану
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В України - нині три біди: туман в голові Зє,моча в голові Гончарука і ШИЗА в голові Милованова.
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кстати и ОНО и Гончарук голосовали за Порошенко. Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов - Цензор.НЕТ 7393
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Больной персонаж. Только к докторам на освидетельствование и удаление из власти в Украине.
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Я вірю в чесність Президентів,
і в непідкупність постових,
в заботу банків о клієнтах,
в русалок вірю, в домових.
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Это делается преднамеренно? В смысле такие вбросы. Чтобы народ обозлить?
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Откуда там - крыша!?!? Там в тыкве - сплошная ВЕНТИЛЯЦИЯ!!!
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Сколько раз не говори ХАЛВА во рту сладко не будет!
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Реально суперпридурок.Вже за січень недобір від планових надходжень-12 млрд грн.
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В Китае упала автосборка на 92% из-за коронавируса. Расскажите это этому обкуренному безголовому, шо пора срочно запускать в Запорожье производство Таврий и выходить в автогиганты мира!
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Мабуть в будівлі Кабміну галюциногени та важкі наркотики через вентиляцію розпиляють. Чимось іншим пояснити таку маячню від різних людей з цієї будівлі я не можу.
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Тёма, вот просто закрой пасть и сгинь на хрен....
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Китайцы не отдают инстаняше собаку для вывоза. Такие законы по вывозу животных из районов с эпидемиями. Инстаняша отказывается ехать. Зеленский обещает забрать инстаняшу - "мы вас вернем", говорит Зеленский. При этом вывоз и ввоз этой собачки - это нарушение закона двух стран. Китая и Украины (Закону Украины о животном мире Постановление КМУ № 1822 от 13.12 2000). В Китае законы по вывозу животных более жесткие. А учитывая эпидемию коронавируса, вывоз животных запрещен. А если Китай не отдаст собачку, то что? Войну Зеленский объявит?
Инстаняша решила попиариться на собачке, Шарий на инстаняше, Зеленский на всем этом. Сейчас еще Ахметов туда влез. При этом в Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев
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Если работа правительства "суперуспешна и суперэффективна", тогда Милованов - суперзаконсперированная Вэнэра Мылосская.
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По заявлению правительства небось? Может их еще и премировать надо?
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ИЗ КАКОЙ ПОМОЙКИ ВЫТАЩИЛИ ЭТУ ТУПУЮ, ЗЕЛЁНОСРАКУЮ АМЁБУ ?
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Милованов а к стенке и расстрелять, как бешеную собаку.
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а что же тогда можно считать провалом и некомпетентностью? все с ног на голову ставит
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А какое же может быть правительство при самому выдающемуся в мире Президенту!
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На петуха очень похож, уж очень громко ты поешь.
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гандоны - мне пришло 2500 платить за квартиру почему это так - где вы работаете? вас сук давно уже в отставку надо отправить но народ неадекватный не хочет выходить на майдан и начинать революцию заново.
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зелень в шерсть - мусорам ******** палочки - от вы смычке - дермо с дермом стране стока елекричества *********** - платежка 2 как минимум в ноль, а если мусора во вкус войдут - всем все на шару...

а если еще со всех сторон, то можна и в плюс выйти.....
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Мда, главная задача правительства это выполнение бюджета, а там огромная дырища. Так как такую работу можно назвать не то что суперуспехом а просто нормальной.
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Да да, Сабаков херащщенко и другие рыла из команды бандита Парашенко это подтвердят
Только где покращення в каком месте?
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Отлично, Милованов! Одно непонятно: на кой хрен орать что ты Дебил- пять-шесть раз в неделю?! Мы тебе уже давно поверили, придурок. Ты мне вот что скажи, мерзота: вы когда наиграетесь с курсом гривна/доллар? Я просто несказанно удивляюсь долготерпению наших заробитчан, которые приезжают обратно. Вы- твари и шулеры. Вот это- реальная оценка ваших суперуспехов. Я вас- ненавижу, негодяев. Убежден- не только я.
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коли ви ЗЕлені покидьки нарешті признаєте що ви обісрались?
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Ну, если оценивать в таком аспекте, то да.
Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов - Цензор.НЕТ 2441
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Казковий долбай*б ! Що вони там таке убойне курять?
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Зелебобики просто обязаны аплодировать стоя такому заявлению.
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С КАКОГО ВОЗРАСТА ЗАНИМАЕТЕСЬ ОНАНИЗМОМ, МИЛЯГА?
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- Эффективно и все с минусом. Так эффективно скатились до 2015 года
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Экономика бешаными темпами растет, правительство суперефективно, коронавирус подолан...Самое время взяться за землю.
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він тільки на Г+Г чи на платному в шустрика таке може сказати без наслідків для власної голови.
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