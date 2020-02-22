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 Происшествия, За рубежом
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 Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней

70-летний мужчина в китайской провинции Хубэй был заражен коронавирусом, но не проявлял симптомов до 27 дней. Местное правительство заявило, что это означает, что инкубационный период вируса может быть намного дольше, чем 14 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии.

Отмечается, что мужчина 24 января контактировал со своей сестрой, которая была зараженной коронавирусом. 20 февраля у мужчины появилась температура.

Данный случай показывает, что инкубационный период коронавируса длится не 14 дней, как врачи считали ранее, а более 3 недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса выросло до 2345 человек, больных в Китае - почти 76,3 тыс., - Госкомздрав КНР

Источник: https://censor.net.ua/n3177256
 
 
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В Україні, в портових містах, в Одесі, вже з осені масово хворіють дивними вірусними хворобами, схожими на коронавірус. Люди хворіють по 30 діб, висока температура яку нічим не можуть збити, після хвороби починаються ускладнення. Хворі звертаються в інфекційну лікарню, але там лікарі навіть не намагаються відповідально поставитись до питання визначення типу вірусу! Тому є підозра що корона вірус в Україні гуляє ще з осені минулого року, особливо в тих містах де повно китайців-нелегалів і постійно приїжджають нові нелегальні мігранти для транзиту в ЄС.
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Сто раз уже говорили и писали- минимум месяц надо держать в карантине, но нет- 14 дней и идите гуляйте...Посмотрите только на этот корабль круизный у японцев. Уже сколько времени прошло, а вирус до сих пор проявляется.
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Що,ж,робитиме Сраний воз...Що ляпатиме,медицинське лайно
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********* там на шару со всем санаторием за то и на костер))видьмаПравительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 6401))))))))))
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Американцы говорили про 30. Но это мелочи. А что не мелочи. Прошло несколько дней после событий. Вопрос такой: самолеты из Китая сюда не летают? Транзитом, например? И кто-то кого-то в этом случае проверяют? Или надо было отвлечь внимание от Майдана? собаков постарался, но что теперь? Проверять не нужно?
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Не отвлекаться от майдана ни при каких обстоятельствах
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та спс ...отправте телеграмму молния в санжары..чуханы поукашали питонов ворон собачек и кажанов Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 1590
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Сомнительное утверждение.
Он после контакта с сестрой больше ни с кем не общался?
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В Италии мужчина заболел, который общался со знакомым, который был в Китае месяц назад. В Европе и США тоже заговорили, что вирус более живучий, чем считали раньше.
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А когда Серега писал про землю, где расрепощенные от всего и креативные добрались до штурвала корабля с названием Содом на Банковой и Гоморра Грушевская!
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Ну вот и опять я права)) Вчера об этом написала, что доказали что инкубационный период не 2 недели, а до месяца, так меня чуть не сожрали. И паникер, и брехло, и тд. А оно вон как получается
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шо ж ты такую жизненно важную информацию скрывала по постам по форумах?
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Чего скрывала, как прочитала так и написала. Так меня затюкали и засвистели. Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 7397
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Поважаю китайців...! Обіцяли допомагати...,й допомагають!
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И сами слепили этот вирус от которого сейчас мрут как мухи. Молодцы, что еще сказать. Орден им и звезду героя Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 5335
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"Я,його зліпила,з того,що було...зліпила ,й полюбила..."
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Жесть, тоесть любой из 7000 прилетевших из Китая о которых рассказывал Аваков сейчас может ходить и разносить заразу.
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Как пишут, этой дрянью можно заразиться дважды
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Писали китайцы, что у них вроде уже около 10 случаев повторного заражения.
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Как и ветрянкой, любым вирусным заболеванием. Даже апендицит могут вырезать дважды.
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"все под контролем" - нашему МОЗ диагностировать нечем, поэтому "случаев заражения нет". "В Багдаде все спокойно". Интересно, а Н.Санжарах тесты людям делают, или их просто закрыли в общаге?
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Думаю, вы сами знаете ответ на свой вопрос как и все мы. Просто закрыли.
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Ніяких аналізів там ніхто не робить. Більше того, даю вам ґарантію, що ніхто нікому не буде робити жодних аналізів, поки люди не почнуть падать трупами прямо на Хрещатику. Та й тоді сумніваюсь, що результатів не будуть приховувати.
Зрештою, існуючі тести є ненадійними, досить часто виходять "false negatives" навіть тоді, коли людина вже лежить підключена до апаратів.
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Ну а наши пробыли 10-ть дней в китайском карантине, и признаны здоровыми. Виват здравоохранению! Виват правительству народному!
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а перекрыть перелеты из Китая и обратно что нельзя?
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А шо по этому поводу думает папа Сорос? Какие будут инструкции для его украинских личинок? А то уже некоторых запуржило помело и кто в санаторий, а кто в валютный бар за куревом...
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