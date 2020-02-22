 Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии.

Отмечается, что мужчина 24 января контактировал со своей сестрой, которая была зараженной коронавирусом. 20 февраля у мужчины появилась температура.

Данный случай показывает, что инкубационный период коронавируса длится не 14 дней, как врачи считали ранее, а более 3 недель.

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