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 Политика Украины
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Все про:ВР (24440) Зеленский (4684) роспуск (219) Разумков Дмитрий (398)

 Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что оснований для роспуска Верховной Рады по состоянию на сегодня нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Позиция президента, насколько я помню, и она была высказана публично, и моя позиция и вы также ее слышали, что оснований для роспуска Верховной Рады по состоянию на сегодня нет. Как будет далее развиваться события, посмотрим", - отметил он.

Ранее в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" Зеленский заявил, что и этих депутатов уже пора менять.

Позже Разумков, комментируя это заявление Зеленского, заявил: "Он мог просто пошутить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин

Источник: https://censor.net.ua/n3177252
 
 
 Топ комментарии
 
Оснований для роспуска предыдущей рады тоже не было...но оманский осел положил на это...и на Конституцию...свой обрезанный болт...
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Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет//

Но их и год назад не было... Это клоуну не мешало нарушать закон.
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Хотя эту раду оманский осел не распустит...потому как второй раз партии слуга урода большинства в раде не взять...
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Да конечно! Они появляются исключительно тогда, когда для слуг урода благоприятные электоральные настроения! Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8466
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Их уже НИКОГДА не будет, токсичные слуги уроды.
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Такі прогресивні молодиє кадри... Ще ж не до кінця розвалили державу. Лише навчилися розрізняти ножиці і розчіску від держбюджету.
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угу...конечно конечно..Странно было бы если ОНО скало что есть. Ещё не всё продали за копейки, ещё есть что скрысить в Украине?!
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Оснований для роспуска предыдущей рады тоже не было...но оманский осел положил на это...и на Конституцию...свой обрезанный болт...
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Ты прав, оснований для роспуска не было, были основания посадить большинство. Не хватило у него болта, а жаль.
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😃 Эти основания были только в воспаленных мозгах зебилов...и более нигде..
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как может быть воспалено то чего у зебилов нет?
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Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет//

Но их и год назад не было... Это клоуну не мешало нарушать закон.
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нынешние конечно тупорылые слуги не Народа...но год назад то коалиции в Раде тоже НЕ БЫЛО, и два и три года назад...так парубий напёрсточник жульничал.
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Ваше заявление как то связано с законами, или это ваше мнение?
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Підстави з"являться коли вони приймуть закон про землю. Оманський Брехун їх і розпустить. Свою справу зроблять і нафіг з пляжу, а він тут ніяким боком.
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Не распустит , по тому что новая ВР не то что большинство не наберет , а их фракция будет меньше голоса и новый состав ВР тут же этот закон отменит .
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Поки оберуть нову ВР все буде вже розпродано.
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Хотя эту раду оманский осел не распустит...потому как второй раз партии слуга урода большинства в раде не взять...
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Сколько там морд у могучей ПЕС?))))
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Ты зебилушка лучше переживай о мордах зеленого стада...
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Пэбилушка, так сколько?)))
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А тебя зебила что на сайте ВР забанили? Там есть все...даже пофамильно...
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А другий раз йому і не потрібен. Продадуть землю і здриснуть за кордон.
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В Украине есть ещё много пациентов Дохтора Хауса...после российско советской клизмы,многие могут проголосовать за Дохтора Хауса
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А как же обман избирателей,например никто не предупреждал про кассово-стукаческие законы для фопов,а они появились,если бы про это сказали до выборов,то хрен бы зелень имела большинство.
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Евробляхерам тоже обломилось...они мечтали о растаможке по три копейки...но зеленое стадо не те ребята...
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Бляхеров кинуло бэпэпэ,они ввезли авто законно,но их заставили платить по новому закону.
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А чего ж бубочка и его зеленое стадо..ничего не отменили...ничего не исправили?
Значит хороший и правильный закон приняли бпп...да?
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А новый закон для бляхеров зебилам было западло принять - попользовались бляхерами и забыли.
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Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков

Зато є обставини вивезти всіх зебілов в Китай.
Моніка оманська брехлива і труслива потвора
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Та зачем, ПЕС все равно ничего не решает, они НИЧТО)))
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А какое доверие украинцев к Верховной Раде сегодня?
Почему центр Разумкова проводит такие опросы о доверии к Гончаруку, а о ВР - нет?
Явная информкомпания против Гончарука, который не очень гнется под Беню.
Он, конечно, парень ооочень ***********, но не хуже яременок, кив, грабаров.

Информкомпания против Гончарука набирает обороты.
После серо-зеленого Гончарука прийдет черно-серый кто?
Не самый ли медийно активный ах_какой_министр?
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Пора распускать КМ и ВР. А презику подать в отставку.
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Да кто вас, хитрожопых зебилоидов, спрашивать будет?
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Разогнать разве чтобы прекратить марафон по продаже земли. А так нет смысла. А даже если и разгонят за кого голосовать?
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Ну да .Розумков -барыга ещё не легализовал игорный бизнес. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто возле зала с игровыми автоматами находится ломбард.
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Рада это весь ылитный биомусор, паразиты живущие за счёт простых людей
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Министр мвд бегает за министра моз, все Милованов вообще хочет всех в рабство загнать, другой железную дорогу украсть, дети играются в дижидализацию. Не, оснований нет, подождем пока от страны ничего не останется они сами уйдут тогда.
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я за роспуск Рады этой! Они нас обманули потому что! в СН сепаров полно! Еще закон бы принять, чтобы в Раде не могли политики больше 2 сроков быть, чтобы старые политики отсеевались!
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как нет ? а игнорирование мнения народа , своевольное назначение космических своих окладов , набор непрофессионалов и бывших при старой владе, разрушение экономики ... это все и есть предпосылочки и недоверие всему правительственному кварталу...
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Ну так. Без монобільшісті не проголосуєш за знищення України. У них ще роботи непочатий край. Землю розпродати, відсотки отримати
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Узурпация власти, рейтинг доверия раде 6 %. Референдум, так референдум. Шо ссыкотно слуги?
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пока закон про землю не продавят, никто их не тронет..
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Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
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У «СЛУЗІ НАРОДУ» НЕМАЄ ЖОДНОГО ОФІЦІЙНОГО ПРАЦІВНИКА І «ЖИВОГО» ОСЕРЕДКУ

Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи. Просто банда Квартала 95.

Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 8035
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П'ятов готовий евакуювати породистого пса і дворову суку педоШаріяЖодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 8372
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Сепарська шмара з собачкою або шоу«бєдная Настя»-чергова вистава від Зе с Кварталу95. Вже втомилась від того що абсолютно все уЗЕленского перетворюють на шоу, випадкових акторів нема-сценарій розписаний, всі підібрані, тексти завчені...
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Аона,взагалі ************ для існування Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 383
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А давайте завтра присвоїмо ЗеліБобі народного артиста? Посмертно.

Рада підтримала ініціативу посмертно присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста
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Какай роспуск при рейтинге Осла Оманского в 20% , а его дебилов из ВР в 3% . Так что насильники заказывающие проституток прямо из ВР , тупо голосующие за бездарные законы которые будут отменены новым составом ВР , будут и дальше кнопкодавить . До тех пор пока голодные люди не снесут всю эту нечисть и не начнут их вешать прямо на Майдане.
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Цікаво, наскільки процентів зріс рейтинг *********** за час його президенства?
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Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов участников ЧМ. изымают ноутбуки.
ит. спрут начал борьбу с русской мафией
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Разве только Вова виноват?
Фотожабы 22-фев, 09:409 0 0

В недавно открытые ломбарды «Расплатись за отопление» стояла очередь. Несли котов, элитных пожилых попугаев, золотые коронки и фамильный мельхиор.

Недалеко, за углом, два крепких хлопца разбирали банкомат. Не то, чтобы они надеялись найти там деньги, просто сегодня был неплохой курс в пункте приёма металлолома.

Денег в банкоматах не было уже давно. После того, как весной случился запланированный и неопасный дефолт, гривневая макулатура просто перестала помещаться в них. Пачки денег, неаккуратно перевязанные бечёвкой, возили в переоборудованных тележках на колёсиках, называемых теперь вовчучками.

Те, кто пока ещё получал зарплату, мог в хороший день обменять половину вовчучки на батон, кильку и кефирный продукт «Жри мовчки».

Неудачники же, которым давали на работе только облигации государственного займа, пытались заработать песнями и танцами в переходах метро.

Молодые и крепкие мужики ехали работать ополченцами в Белостокскую Народную Республику. После мира, установленного Зеленским и Путиным в Украине, проклятый фашизм сместился в Польшу и страны Балтии. Белосток внезапно понял, что кормит всю Польшу, и решил самоопределяться.

А насчёт бурятов на танках - это всё вранье, их можно в любой Бедронке купить! Образование новой республики поддержала Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская Народные Республики. Великое Княжество Феррославное обещает тоже признать. Но завтра. И за деньги.
Арахамия с ***** печального азовского бычка давно облюбовал фонарный столб и уже слегка даже пованивал.

Не то, чтобы он кому-то мешал, просто новая российская власть, сменившая зелёных, недержание контекста не терпела и решала вопросы не очень гуманно, но эффективно.

Аваков традиционно выжил, но постарел. Он теперь работает в КП «Животные в городе» и отлавливает на улицах агрессивных псов. Работа ему нравится, но иногда накатывает такая тоска…В эти моменты он любит трепать за холки своих питомцев, раздавать им плюшевых свинок, вспоминать былое.

Бигус теперь живёт в хосписе при психиатрической лечебнице. После того, как над Домом Правительства водрузили флаг РФ, коррупции сразу не стало как факта, расследовать оказалось нечего больше, и Бигус приуныл. Перестал ходить на работу, есть, мыться, спускать воду в сортире.

Спустя несколько месяцев его нашли сердобольные соседи по запаху и пристроили в хоспис. Так и живет теперь. Боится грозу и санитарку Марию Йосиповну. Иногда тихоченко бормочет «Свинарчуки» и «Оборонпром», но никто не обращает внимания.

Сивоху можно часто увидеть на Майдане в переходе. Он играет на порванном баяне про степь донецкую и сильно задолжал смотрящему за попрошайками Сутулому. Серёга, конечно, пытался договориться, реинтегрироваться как-то, просил услышать народ Донбасса, но получил немножко ******** и успокоился.

Унылый волотёр пристроился в похоронное бюро на должность штатного нытика, Золотарёвой отключили интернет за неуплату и теперь она зачитывает свои глубокие мысли на старенький, обмотанный синей изолентой, диктофон и швыряет им в прохожих.

Мосийчук работает буфетчицей, намазывает икру на хлеб для новых обитателей канала 1+1+ Россия24. Иногда вынимает из декольте помятую фоточку Зеленского, долго смотрит на неё и тяжело вздыхает.

Мусю Найема в переходный период пытались несколько раз утопить разные группы людей, а когда это у них не получилось, отправили Пушилину в Донецк. Тот всегда славился странной привязанностью к раздражающим и бесполезным вещам.

В общем как-то жили все. Днепр по прежнему был широк и прекрасен. Простый нарид в полосатой робе копал канал в Крым. Лопатами. И не потому что, это было прям сильно надо, а просто чтоб занять делом. Чтоб не ******* много и кушать не просили.

По центру Киева чинно прогуливались москвичи и питерцы, вкушали аутентичный борщ с горилкой, изрядно поддав, требовали от обслуги сплясать гопака и спрашивали, почем тут нынче укрАинский бренд, если на всю ночь заказывать.

И только о судьбе четы Зеленских ничего не было слышно. Ходили слухи, что Володьку видели на разогреве у Газманова.

Кто-то говорил, что сам лично совал доллар в стринги немолодого и потрёпанного тамады на свадьбе у одного из чеченских командиров. Другие утверждали, что его изучают в тайном институте межушных ганглиев и даже показывали дисер на тему «Сколько херни можно напороть с помощью одного дебила и телевизора».

А Ленка, мол, держит бутик на Троещинском рынке, называется он «Па красивому». Гостей Ленка встречает сама, поит Липтоном, кормит бутерами с селёдкой и расказывает, как можно составить потрясающий look из пакета и двух верёвок.

Но я не буду верить слухам. Надеюсь, что у них всё хорошо.

«Не можна мстить! Повинні ми любити Всіх п#дap@ciв, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці».

В конце концов разве только Вова виноват, что мы пpo@бaли страну?

Tanya Adams
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(Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков ),Разумков,основания есть и очень веские они-********
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