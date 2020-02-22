 Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в эфире телеканала "Интер".

"Позиция президента, насколько я помню, и она была высказана публично, и моя позиция и вы также ее слышали, что оснований для роспуска Верховной Рады по состоянию на сегодня нет. Как будет далее развиваться события, посмотрим", - отметил он.

Ранее в разговоре с участниками Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" Зеленский заявил, что и этих депутатов уже пора менять.

Позже Разумков, комментируя это заявление Зеленского, заявил: "Он мог просто пошутить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспуск Верховной Рады был неконституционным, - Шишкин