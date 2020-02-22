 Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"А. Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
какая то п*дла ж вскипятила народу инстинкты! напугала до истерики и паники (и так как-то незримо... с годовщиной Майдана совпало...что-то)
Уже обосрались по самое нехочу - и мууууудрый народ и муууудрая власть!
Больницы лично я и с доплатой не возьму
И не уговаривайте.
Вы представляете, СКОЛЬКО надо вложить средств, чтобы создать современные больницы?
А расходники сколько стоить будут?
Когда это окупиться? Ведь у населенеия на лечение денег нет.
А у тех, у кого деньги есть, те там не лечатся, им и так есть где лечиться.
Единственный смысл "брать больницы в концессии" - так это ради земли, на которой снести нафиг эти больницы и построить казино с блэкджеком и шлюхами.
Но только это называется не "больница", это называется "прачечная"
хреновая вещь на самом то деле...
1. возможно заражение повторно
3. если лечить повторно, то как правило отказывает сердце
3.инкубационный период больше 20 дней, и в это время заражает
3. очень дорогостоящее лечение (принудительная вентиляция легких)
п.с. - биологическое оружие ...
решил разобраться для себя что такое Короновирус...
Я только за...
уже представляю себе как сидят дядьки в любых форматах и перешептываются - ***** уже письнуло?
Внaчaлe вы кopмитe нapoд тупыми cepиaлaми и идиoтcкими шoу, кoшмapитe людeй пo ТВ aпoкaлиптичными нoвocтями, cвopaчивaeтe coциaльныe пpoгpaммы и oткaзывaeтecь финaнcиpoвaть здpaвooxpaнeниe c oбpaзoвaниeм, вoзбуждaeтe низмeнныe инcтинкты тoлпы paзгoвopaми «вce вopуют, вcex нaдo caжaть», пpeзиpaeтe людeй и дepжитe иx зa быдлo, нe мoжeтe cпpaвитьcя c aлкoгoлизaциeй нaceлeния и игopным бизнecoм, вeшaeтe нa уши лaпшу, чтo любaя куxapкa мoжeт упpaвлять гocудapcтвoм и дpoчитe в пapлaмeнтe, экcпepимeнтиpуйтe c влacтью и cтpaнoй.
А пoтoм иcкpeннe удивляeтecь, чтo «нapoд у нac нe тaкoй, вoн дopoги нaчaл пepeкpывaть из-зa кopoнaвиpуca».
Нapoд у нac имeннo тaкoй.
Сaмый oбычный.
Пpocтoй и зaмучeнный бeзнaдёгoй.
Пpивыкaйтe к peaльнocти, диджитaлизaтopы xpeнoвы.
Кaк чeлoвeк, кaждый дeнь xoдящий пo двopaм, гoвopю."
Знайшли якогось Данілова і вирішили принести його в жертву .
Як це плть знайомо!