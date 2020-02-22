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 Политика Украины, Общество
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 Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"А. Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская

Источник: https://censor.net.ua/n3177251
 
 
 Топ комментарии
 
Какие то судорги власти.....Всё и Всем уже понятно! Проявились слуги внешнего управления!
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Есть куча режимных, уже охраняемых, с закрытым циклов Объектов принадлежащих ОП, Раде, КМ......почему там не разместили этих людей?!
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Ну надо же успокоить электорат Зеленского, картинка про дурных хахлов уже по миру пошла, пора кварталу расходится по домам.
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Какие то судорги власти.....Всё и Всем уже понятно! Проявились слуги внешнего управления!
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яке виробництво Громів та Нептунів? Корона вірус у Китаї!!!! І здорові у Санжарах.
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А чомуне полетів у Китай на президентському борту на допомогу із евакуацією дами із собачкою.? Зє ж обіцяв їй допомогти?
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Ну надо же успокоить электорат Зеленского, картинка про дурных хахлов уже по миру пошла, пора кварталу расходится по домам.
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А ПОЧЕМУ САМ НЕ ПОЕХАЛ ????? ВЕЗДЕ КАК СТРАУС ГОЛОВУ В ПЕСОК ПРЯЧЕТ !!!!!!!
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Есть куча режимных, уже охраняемых, с закрытым циклов Объектов принадлежащих ОП, Раде, КМ......почему там не разместили этих людей?!
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почему из 7000тыс эвакуированных с Китая, именно эти 40 летели 20 февраля и именно с ними столько шума?
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наші нарешті вирішили зробити усе за правилами. а унаслідувати цивілізацію не вдалося.
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Тримають, для себе. Щоб сховатися від зарази
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надо было вылетать до беспорядков...или во время....а сейчас что? пиар?
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Надо было не устраивать всего навсего шоу возвращения людей с Китая.
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и я за то же!
какая то п*дла ж вскипятила народу инстинкты! напугала до истерики и паники (и так как-то незримо... с годовщиной Майдана совпало...что-то)
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надо було до бунту там бути. і бунту б не було.
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так! але ж (якщо задуматись) виходить, що тоді бунт був комусь (кому?) потрібен...
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Постфактум презервативы не помогают. Это каждый сопляк знает.
Уже обосрались по самое нехочу - и мууууудрый народ и муууудрая власть! Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 6917
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хоть би врахували мнєниє масквьі. а то опять сморозят не то, і маня захарова буде ругати. Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 8915
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Сам секретарь данилка полетел,ну теперь там точно порядок будет,вы,твари,дайте нам однозначную гарантию того,что если кто то из наших китайцев имеет короновирус,то он не выйдет за пределы карантинной зоны,и назовите фамилию ответственного,которого отдадите на растерзание толпы,если обещание не будет выполнено.
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Суниця раніше візріє й банани з яблунь падатимуть...
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Це входить в його посадові обов'язки? В баби Мані корова заболіла, хай ще до неї злітає.
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У нас Всё хорошо , прекрасная маркиза: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /.депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". А мародёрам Коломойского от вируса даже польза :под шум вирусгейта они комфортно и быстро принимают закон о земельном грабеже воюющей Украины
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Шоу продовжується і лохторат ведеться, а землю готують до продажу під прикриттям цього кіпішу. Вони зроблять вас ще раз.
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Не только землю...стратегические предприятия, порты, больницы и ВУЗы хотят в концессию...те.е. даром!
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"больницы и ВУЗы хотят в концессию...те.е. даром!"

Больницы лично я и с доплатой не возьму Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 9688
И не уговаривайте. Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 9688
Вы представляете, СКОЛЬКО надо вложить средств, чтобы создать современные больницы?
А расходники сколько стоить будут?
Когда это окупиться? Ведь у населенеия на лечение денег нет.
А у тех, у кого деньги есть, те там не лечатся, им и так есть где лечиться.
Единственный смысл "брать больницы в концессии" - так это ради земли, на которой снести нафиг эти больницы и построить казино с блэкджеком и шлюхами.
Но только это называется не "больница", это называется "прачечная"
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Теперь представители слуг бродят по ТВ программам и тезисами, цитатами из шпаргалок шпарят о провокаторах, каких то людях с митингов предпринимателей, фермеров и прочих...об их крмиминальной ответственности, о заказчиках, которых почему то не называют...Всё как под копирку....янченко, бардина. пидляса. качура.......скотьё!
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А я считаю что вот вирус этот, он как и СПИД- просто страшилки фармацептической мафии. Вакциновпариватели просто зарабатывают на страшилках деньги.
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зря так считаете...
хреновая вещь на самом то деле...
1. возможно заражение повторно
3. если лечить повторно, то как правило отказывает сердце
3.инкубационный период больше 20 дней, и в это время заражает
3. очень дорогостоящее лечение (принудительная вентиляция легких)
п.с. - биологическое оружие ...
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Что там на счет истерии эпидемии Эболы, кто то ныне уже помнит о том?
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бостууга - не знаю что там с Эболой, но эту инфу я вчера нарыл на японских мед.сайтах...

решил разобраться для себя что такое Короновирус...
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Несколько лет назад от этой самой "Эболы" пророчили вымирание чуть ли не половину населения планеты земля... И где она ныне та "эпидемия"?
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я что против..., что бы о короновирусе скоро забыли, и что бы это оказалось блефом?
Я только за...
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"Тобто" не треба перекручувати мої слова.
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Лохторат Зеленського- це щось неопісюєме.
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Кто это такой и нахрена он там нужен?
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Окопі ритиме й кацапердію боронитиме, придурків з Ради захищатиме....
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Як Зедебіл провчив,своїх фанатиків,шикарно!!! Мордою й в лайно ....
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Гадаю, йому до лампочки. Виборів в Україні більше не буде.
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Незная,й,як реагувати....З усіх боків...
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***** - ето уже международная погремуха...
уже представляю себе как сидят дядьки в любых форматах и перешептываются - ***** уже письнуло?
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Протестующие, которые забрасывали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами, не являются жителями Новых Санжар. Ранее они были замечены в провокациях под Радой.Об этом заявила председатель Новосанжарского поселкового совета Полтавской области Инна Коба в интервью изданию «Вести». По ее словам, среди тех, кто атаковал автобусы с приехавшими из Уханя, не было жителей поселка.Події в Санжарах - в протестуючих впізнали провокаторів під Радою » Слово і Діло Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 7257
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Есть правовая система так она не работает. Вот и разьежают такие опричники с не понятными полномочиями. А потом удивляются почему унас народ такой дикий.Бо наши посадовци и цивилизация вещи не совместимые.
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Не задумывались почему их повезли в Полтавскую область, ввели Нац. гвардию и полицию, покалечили и арестовали протестующих, а после легких протестов в Галичине туда никто и не сунулся? Страх перед Западной Украиной на генетическом уровне.
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Какая разница,им главное что бы подальше от Киева.
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Спасибо еще скажет, проведет выходные на Полтавщине, вдали от столичной суеты, потом и на фронт к Воинам можно заглянуть на огонек.
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Мep Днiпpa Бopиc Фiлaтoв: Спoчaтку ви гoдуєтe нapoд тупими cepiaлaми i iдioтcькими шoу, кoшмapитe людeй пo ТБ…
Внaчaлe вы кopмитe нapoд тупыми cepиaлaми и идиoтcкими шoу, кoшмapитe людeй пo ТВ aпoкaлиптичными нoвocтями, cвopaчивaeтe coциaльныe пpoгpaммы и oткaзывaeтecь финaнcиpoвaть здpaвooxpaнeниe c oбpaзoвaниeм, вoзбуждaeтe низмeнныe инcтинкты тoлпы paзгoвopaми «вce вopуют, вcex нaдo caжaть», пpeзиpaeтe людeй и дepжитe иx зa быдлo, нe мoжeтe cпpaвитьcя c aлкoгoлизaциeй нaceлeния и игopным бизнecoм, вeшaeтe нa уши лaпшу, чтo любaя куxapкa мoжeт упpaвлять гocудapcтвoм и дpoчитe в пapлaмeнтe, экcпepимeнтиpуйтe c влacтью и cтpaнoй.
А пoтoм иcкpeннe удивляeтecь, чтo «нapoд у нac нe тaкoй, вoн дopoги нaчaл пepeкpывaть из-зa кopoнaвиpуca».
Нapoд у нac имeннo тaкoй.
Сaмый oбычный.
Пpocтoй и зaмучeнный бeзнaдёгoй.
Пpивыкaйтe к peaльнocти, диджитaлизaтopы xpeнoвы.
Кaк чeлoвeк, кaждый дeнь xoдящий пo двopaм, гoвopю."
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Этот бы текст огромными буквами на входе в Раду, а еще лучше прямо в зале над трибуной...
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Хорошо бы самого клоуна в Санжары оправить.. Вдруг заразится... Вдруг сдохнет...
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Одним словом--придуркі. Коли ви будете займатись своїми обовязками,чи на більшого розуму немає.
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Городской голова г Саранска,Мордовкой республики заявил, что городские инфекционные больницы города готовы принять жителей Китая. Корреспонденты решили спросить у горожан, согласны ли они с мнением мэра. Все опрошенные саранцы были едины во мнении - газета "Мордовский Рабочий"
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Щось ніхто з любителів піару так і не забажав туди поїхати Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2519
Знайшли якогось Данілова і вирішили принести його в жертву .
Як це плть знайомо!
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В стране ничего власть не делает,только завезли инфекцию и показывают ,что возятся с ней Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 7106
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А в это время московская орда смотрит как без потерь зайти в Украину.
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А де це Felix Grin який казав що їх везли маршруткою? Я ж тобі казав що це був транспорт МНС.

Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 6519
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В Иране и в Золотом-"разрулил"?Как затычка пля...
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