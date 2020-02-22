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 Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС

Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.

Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один воин ранен, наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177250
 
   
 Топ комментарии
 
Провокація! Всі знають що Зеленський- найвеличніший миротворець світу, і в очах російського партнера він побачив бажання миру!
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банда зеленского поклонники квартала95 им на фронт надо
Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3974
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ага.
Вот только то что написано в послание МО - словесный несвязный понос!
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Потому что вчера наступали под прикрытием 120мм, а сегодня наступали ночью с АКМ?
С какой целью?
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Вчера наступали с целью занятия территории, а сегодня с диверсионными целями, не требующими шума, а наоборот.
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нерушимой стеной обороны стальной сокрушим, уничтожим врага!
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Дуже приємна новина! Особливо доречи напередодні кацапського свята "День Защитника Отечества". А портрет зашквареного "ополченца" необхідно розповсюдити у соцмережах для впізнання родиною та знайомими. Досить гуманізму. А якщо особистість вбитого встановлена за документами і він є громодянинов РФ, тим більш треба довести це до відомості росіян. Хай знають.
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Хлопцы то молодцы,а ты каким рашистским боком до наших хлопцев ?
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Наемники РФ? А у Зели вы спрашивали разрешение называть защитников Донбасса наемниками РФ? Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8177
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и агрохимия тоже обещал ещё разобраться... Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 937
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Действительно, заставляете нелоха краснеть и оправдываться перед грозным пу. ИХТАМНЕТ, оба вовы об этом знают...
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Так він іх ніколи і не називав найомниками,вони для нього мабуть борці за Бубочку.
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Можливо кацапські наймити хотіли пощнайо итисч, щоб потім разом патрулювати східний кордон? Насправді це добре, що цього разу командир на місці прийняв рішення про нанесення вогневого ураження противнику. Не зв'язувався ні з Генштабом через довгий ланцюжок, ні з Головнокомандуючим.
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Провокація! Всі знають що Зеленський- найвеличніший миротворець світу, і в очах російського партнера він побачив бажання миру!
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Може. Я в групі ;ЗЕ; прочитав що Зеленський- найвродливіший актор світу. Так що може ***** і не встояв перед його чарами.
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Во штырит ребят! Это не просто мания величия! Это навязчивая идея! Это диагноз!
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Камікадзе бл.., їх б'єш, а воно лізе і лізе...
Вбитий домбарашовець? Ну, дай Бог, не останній
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а был ли мальчик?
а то вчера наступали под прикрытием 120мм мин, а сегодня уже в рукопашную пошли...
МО хочет оправдать себя после того как обосрались вместе с говнокомандующим?
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Переводчики сраные. Как вы перевели "черговими вогневими засобами"?!!!
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Все нормально....забуваємо по трохи російську мову...і це прекрасно...
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самая сильная атака будет традиционно в ночь на воскресенье - орки 23 февраля "празднуют". это пока разминка, к сожалению.
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Наши тоже пока только разминаются перед встречей непрошенных «гостей».
«враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника»
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банда зеленского поклонники квартала95 им на фронт надо
Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3974
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а, то те шо протестовали, кхи-кхи, против.... ыфхпощхроьещдьщдекфот к
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пля, одиознейшие выродки... узнаю дегенератов по тряпкам на голове...
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Титушки- птушники,выборщики зеленых соплей
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А Арахамия уже разобрался «кто первый начал» ?
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этот ублюдок подсчитывает, сколько за воду сможет урвать
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Блин, люди пришли на совместное патрулирование, а по ним из автомата....Эта наглая правакация против мирного плана Зеленского.
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А что не так ?
Просто наши одного из пришедших подготовили к «совместному патрулированию» так , так они это видят .
Все нормально
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Не так то что вы срываете мирный план ***********!
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Отнюдь . Только готовим желающих совместнопатрульщиков к нужному состоянию
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Ребят, а вот какая цель "прорыва" то?
Там шо, танковая колонна следом двинется?
Подменяют понятия, т.к. это "разведка боем" и "беспокоящий огонь".
б*же, да если надо "прорыв", то не роблять галасу. т.е. группы спецназа проникают, взрывают, наводят галас(но в тылу противника), против ВСУ.
ну шо за детский лепет - ну "прорвались" 20-30 боевиков и шо дальше? ждать ареста? да я бы пропускал с похоронным маршем "прорывающихся". Потом тупо "********"
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Попытка прорыва кацапов в поисках самогона и героическая победа ВСУ над русскими которых гнала вперед "белочка"!
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Тебя руцкага белочка далеко загнала ?
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Зачем тебя мамка об пол ударила когда рожала?
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а если бы она тебя 2 раза бахнула то еще бы и думать научился, а не только видеть?)))
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Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5554

Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!

Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....

А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий.
Очі не побачать на чужинці мітку…
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.
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https://www.youtube.com/watch?v=6CJ09qlsU6c&lc=z23ntzoogynxexka004t1aokgrr1gnlnv3u2frrwzwdfrk0h00410.1582321943394097

зацени песню и клип. но там я так и не понял - то ли козак напал, то ли защищал.
логическое мышление у мну = уровень "сотона", а выше только у иисуса и у Майкла Джэксона
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зрелищно... (руцкие умеют путать понятия)
...
меня когда-то перевернула эта (да и не только эта)
https://youtu.be/IQW35mA9ze0

а эта у меня на телефоне уже несколько лет
https://youtu.be/DTjCe0Qg7HY
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Ещё один уничтоженный ихтамнет и очередные риторические вопросы к путинским патриотам:
Какую отчизну и от кого вы "защищаете" в Украине и Сирии?
Кто напал на ваше отечество?

Путинхло напал на вас и убивает вместо уничтожения в коцлагерях Сибири
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Пока только героический трёп МО!
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Весь світ бачить загострення ситуації, а "верховний"- мир в очах ворога
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Смерть москалям клятим!!!! Мабуть у цій бучі був поранений воїн України (
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Напрасно порохоботы, Зе держит удар получше чем ваш идол. Тем и запомнился, что отступал.
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Да, мы черти такие. Нашли с кем связаться.
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путин хло сделал Донбасс пострадавшим потом отправляет туда уже 84 гуманитарный конвой что бы дальше страдали на Донбассе.
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очередными огневыми средствами Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7383 Цензор.зе.
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Так це просто мишєбратья прийшли... Ну щоб патрулювати разом
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США провели навчання на випадок ядерної війни з РФ
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а зачем эти ДРГ на подступах валить?, пропустить поглубже, окружить или не беря пленных, в преисподнюю отправить, если дергаться надумают... Найманці РФ уночі намагалися вийти на позиції українських воїнів, проте, зазнавши втрат, відступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1086...
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лучший стратег тот кто молчит, а то враг услышит твой бредовый треп
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что то не наблюдается никакой стратегии, кроме как перестать стрелять, и мишенями живыми стоять, потому что ихтамнет....а они там есть, и даже некоторые в составах ДРГ этих гребаных ...стратеги, ***..
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На Донеччині проходять навчання з визволення окупованої територіїНайманці РФ уночі намагалися вийти на позиції українських воїнів, проте, зазнавши втрат, відступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4663
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Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССОНайманці РФ уночі намагалися вийти на позиції українських воїнів, проте, зазнавши втрат, відступили, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4605
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та они развести пытались...
*** - какого же идиота Украина себе выбрала....
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для пропагандиста, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывавшего сайты ДНР и РФ ,нет срока давности.
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нужно подымать вопрос на международном уровне и требовать усиления санкций.
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Ща арахамия комиссия создацт,може то Нашi першi почали
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пастор Президент..
порох - министр иностранных дел....
зеленую шоблу - по десять плетей каждому - зеле с богданом 15 - распустить по домам забыть.....
но вы же никогда етого не сделаете ... а значит - Украина идет в кацапию.....
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