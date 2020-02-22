 Наемники РФ ночью пытались выйти на позиции украинских воинов, однако, понеся потери, отступили, - штаб ОС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.
Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.
Вот только то что написано в послание МО - словесный несвязный понос!
С какой целью?
Вбитий домбарашовець? Ну, дай Бог, не останній
а то вчера наступали под прикрытием 120мм мин, а сегодня уже в рукопашную пошли...
МО хочет оправдать себя после того как обосрались вместе с говнокомандующим?
«враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника»
Просто наши одного из пришедших подготовили к «совместному патрулированию» так , так они это видят .
Все нормально
Там шо, танковая колонна следом двинется?
Подменяют понятия, т.к. это "разведка боем" и "беспокоящий огонь".
б*же, да если надо "прорыв", то не роблять галасу. т.е. группы спецназа проникают, взрывают, наводят галас(но в тылу противника), против ВСУ.
ну шо за детский лепет - ну "прорвались" 20-30 боевиков и шо дальше? ждать ареста? да я бы пропускал с похоронным маршем "прорывающихся". Потом тупо "********"
Ти лежиш у полі, а над полем - небо,
Ти лежиш і знаєш: поспішати треба!
Тут війна навколо, ця краса - омана!
Як змія підступна сторона незнана!
Ти лежиш у полі, а над полем - сонце,
Те, що заглядало у твоє віконце.
Крадькома крізь штори пробиралось в хату,
Гріло й цілувало лагідно, як мати....
А тепер не гріє - обпікає щоки,
Палить, випікає в серці сум глибокий.
Очі не побачать на чужинці мітку…
Куля справу зробить! Впевнено і швидко.
зацени песню и клип. но там я так и не понял - то ли козак напал, то ли защищал.
логическое мышление у мну = уровень "сотона", а выше только у иисуса и у Майкла Джэксона
...
меня когда-то перевернула эта (да и не только эта)
https://youtu.be/IQW35mA9ze0
а эта у меня на телефоне уже несколько лет
https://youtu.be/DTjCe0Qg7HY
Какую отчизну и от кого вы "защищаете" в Украине и Сирии?
Кто напал на ваше отечество?
Путинхло напал на вас и убивает вместо уничтожения в коцлагерях Сибири
гуманитарныйконвой что бы дальше страдали на Донбассе.
*** - какого же идиота Украина себе выбрала....
порох - министр иностранных дел....
зеленую шоблу - по десять плетей каждому - зеле с богданом 15 - распустить по домам забыть.....
но вы же никогда етого не сделаете ... а значит - Украина идет в кацапию.....