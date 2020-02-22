EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  2467  55
Материалы по теме:
Все про:Германия (3531) медицина (1939) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская

Волонтер Наталья Миропольская рассказала, что в Германии Министерство здравоохранения выпустило бюллетень с информацией о коронавирусе, который ежедневно обновляется. В Германии уже зафиксировано 16 случаев заражения вирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"В Германии 16 случаев заражения вирусом. 14 из них в пригороде Мюнхена. Все заболевшие связаны с одним предприятием, где в январе была командировочная из Китая, которая позже заболела. При этом в Мюнхене идет карнавал и кроме карнавальных масок других не наблюдается. Нет даже намека на панику, дети ходят в школы и все как обычно. Из Китая было эвакуировано 126 человек. Всего двое из них заболели, причем это выявили сразу после приземления. Остальных уже отпустили по домам после карантина", - говорится в сообщении.

Волонтер рассказала, что Министерство здравоохранения выпустило бюллетень с подробной информацией обо всех аспектах, связанных с вирусом, который каждый день дополняется.

"Я вижу в Украине искусственно раздутую панику и отсутствие руководства. Люди начинают паниковать, когда видят неуверенность, когда не получают достоверной информации. Людей можно легко превратить в стадо. Вот наглядный пример", - отметила Миропольская.

Также читайте: Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский

Волонтер перевела фрагмент текста бюллетеня: "Сколько людей было возвращено в Германию?

126 человек вернулись в Германию на самолете ВВС. Обратный рейс был добровольным. Полет проходил под медицинским наблюдением после того, как китайские власти одобрили отъезд. Федеральное министерство иностранных дел отвечало за перелет, отъезд и сопровождение медицинского персонала.

Что случилось в Германии после приземления?

После прибытия во Франкфурт все люди были опрошены и осмотрены врачами здравоохранения. Некоторые пациенты были доставлены прямо в университетскую клинику во Франкфурте. Остальные люди сначала были осмотрены в аэропорту Франкфурта в Центре медицинской оценки, а затем доставлены в Germansheim Немецким Красным Крестом, где они находятся под присмотром и могут оставаться в течение инкубационного периода (от 12 до 15 дней). Это предупредительная мера, которая служит для защиты репатриантов, а также для защиты немецкого населения.

Где были размещены эвакуированные люди и как о них заботятся?

Бундесвер предоставляет жилье. Это учебная казарма для люфтваффе в Гермерсхайме. Бундесвер также заботится о питании людей. Немецкий Красный Крест позаботился о доставке в помещение и оказании медицинской помощи.

Что значит карантин?

Карантин означает, что люди изолированы. Семьи остаются вместе. Внешние контакты сводятся к минимуму. DRK установит контактный пункт для родственников. Материалы, такие как защитные маски, доступны для посетителей.

Почему люди изолированы?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заказчики и организаторы понесут ответственность, - Зеленский о беспорядках в Новых Санжарах

Центральное размещение является мерой предосторожности. Это сводит к минимуму риск заражения других вирусом. Это в равной степени защищает самих репатриантов, их непосредственное окружение и население Германии. И если один из пострадавших должен заразиться, за ним можно быстро и хорошо ухаживать.

Состояние здоровья регистрируется ежедневно, а температура измеряется.

Как обеспечить, чтобы медицинский персонал не был инфицирован?

Помощники, в том числе медицинский персонал, соблюдают необходимые гигиенические меры, чтобы избежать заражения. Сотрудники носят защитные очки и дыхательные маски", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса выросло до 2345 человек, больных в Китае - почти 76,3 тыс., - Госкомздрав КНР

После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская 01
После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская 02

Источник: https://censor.net.ua/n3177247
 
   
 Топ комментарии
 
Ну если Зебилы смогут перевести с немецкого то и у нас может бюллетень появиться.
Хотя они даже до этого не додумаются 😆
 показать весь комментарий
 
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснює медсестрі з Санжар що коронавірус це не страшно
Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська - Цензор.НЕТ 874
 показать весь комментарий
 
Патамушта у них владу обирали не зебіли і вони їй довіряють.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это к вопросу о вероятности. Здесь бюллетени не помогут, как и маски, между прочим.
 показать весь комментарий
 
 
ти так і не догнав, що це не від вірусу бумашка, а від ідіотів з 73% мізком.
 показать весь комментарий
 
 
Всё-таки я был лучшего мнения о немцах.
 показать весь комментарий
 
Ну если Зебилы смогут перевести с немецкого то и у нас может бюллетень появиться.
Хотя они даже до этого не додумаются 😆
 показать весь комментарий
 
 
поздно, доктор, пацієнт уже... поки люди у санаторії, ніякий навіть самий дурний санжарець туди не полізе.
 показать весь комментарий
 
 
Бляха, да что ж такое, "после эвакуации ... 16 зараженных", по моему журналисты пытаются нам что-то сказать!
 показать весь комментарий
 
 
смотрю в книгу - вижу фигу у тебе вийшло: більшість захворівших -співробітники однєї фірми, куди з місяць назад прибув співробітник з Китаю і подарував їм вірус.
 показать весь комментарий
 
 
Ну в контексте звучит именно как я написал. Вначале - "Эвакуация", потом "16 зараженных", кто-то явно нагнетает
 показать весь комментарий
 
 
все слова в анонсе надо поменять и убрать высокопарную нотку, типа предоставили, разрешили, спокойно.Не было такого. С утра до вечера все СМИ вещали о Китае и карантин в близи аэропорта был карантином, а не курортом. Кстати, а как там с мальчиком и еще с одним с той же семьи?
 показать весь комментарий
 
 
Ось бачите, німці не протестують як санжарці і тепер коронавірус стрімко поширюється в Німеччині. І нехай на українців кажуть, що ми злі і погані, зате ми виживемо, а всі інші подохнуть
 показать весь комментарий
 
 
В таком виде культуры и т д, в котором мы существуем, а особенно определенные личности - лучше им на тот свет.
 показать весь комментарий
 
На той світ скоріше німці відправляться ніж ми
 показать весь комментарий
 
 
Ты идиот, попротестуй еще против закона всемирного тяготения, может легче станет.
 показать весь комментарий
 
 
Не давай советов и тебе не расскажут про дорогу которой тебе идти.
 показать весь комментарий
 
 
українці звикли рятувати себе сами. немають іешого виходу. а де і як стрімко у Німеччині? приклади?
 показать весь комментарий
 
В Санжарах поліція мала затримати і НЕ відпускати найбуйніших, провокаторів з Кривого Рогу, Кропивницького. Але їх чомусь відпустили. Свої?

А це в Європі.
В Італії паніка через коронавірус: китайців не пускають в ресторани і школи.

В Італії паніка у зв'язку з коронавірусом поширюється набагато швидше, ніж саме захворювання: китайський бізнес зазнає збитків, а туристи з Китаю стають жертвами різних заборон.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.В Італії зафіксовано два випадки коронавірусу і уряд оголосив про введення шестимісячного надзвичайного стану, що посилило занепокоєння серед жителів.В одному з барів в Римі поряд з фонтаном Треві з'явилося повідомлення про заборону для відвідування для китайських клієнтів.Музична школа в Римі сказала учням зі Східної Азії не відвідувати заняття через випадки расизму.Чотири губернатори північних італійських регіонів закликали дітей, які повертаються з поїздок до Китаю, не відвідувати школу протягом 14 днів.Інциденти викликали осуд з боку італійської влади. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте розкритикував регіональних керівників, сказавши їм, що вони не мають повноважень робити такі заяви і що ніщо не виправдовує такий страх.
Італія заборонила всі польоти в і з Китаю і помістила в карантин 56 громадян Італії, які повернулися з міста Ухань.Близько 300 000 китайських громадян живуть в Італії, і п'ять мільйонів китайських туристів відвідують країну щороку.
 показать весь комментарий
 
У Франції евакуйованих з Уханя везуть на курорт: туристи виїжджають, місцеві нервують.

Франція евакуювала своїх останніх громадян з китайської провінції Ухань, що стала епіцентром поширення нового коронавірусу.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.
Всіх евакуйованих розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 кілометрах від Парижа. Будинки, де перебуватимуть евакуйовані, огородили металевим парканом.Префект Кальвадосу пояснив, що їх обрали тому, що селище знаходиться недалеко від кількох аеропортів, а поруч в місті Кан є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.
На в'їзді в Бранвіль встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Евакуйованих розмістять на карантин в котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будинки.У Франції зараз період шкільних канікул, і курорт заповнений відвідувачами. Однак, після оповіщення про приїзд евакуйованих, багато сімей залишають селище.
 показать весь комментарий
 
І ніякої паніки ,поки що ,просто здриснути,це на першому етапі,а як хтось захворіє,то навіть повторне спалення собору макарона не врятує від гільйотини! французи добре знаються на цьому "інструменті".
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы не читают.
Они телевизор смотрят.
Там о коронавирусе другое говорили, вот они и прониклись....
 показать весь комментарий
 
 
откуда вам известно что смотрят селяне?
а городские что смотрят?
 показать весь комментарий
 
 
Для коронавируса это все равно, что помолиться или святой водичкой окропить.
 показать весь комментарий
 
Вот вам размеренная Европа, а не проплоченная быдло масса у нас
 показать весь комментарий
 
 
Патамушта у них владу обирали не зебіли і вони їй довіряють.
 показать весь комментарий
 
 
Ты знаешь, в Укре наведет порядок ток диктатор- чет тип Сталина, когда за всю сделанную противозаконную х-ту будет адекватное наказание. Но явно не барыги, пчеловоды, комедианты и т д. А комедианта выбрали , потому как у всего кодла в президентском списке был шанс изменить страну, а ним х-й кто воспользовался.
 показать весь комментарий
 
 
Это ответ по твоему привету, пассивный ты наш....
 показать весь комментарий
 
читай - Гогле переведет....

Коста Меса - это США, штат Калифорния...

https://losangeles.cbslocal.com/2020/02/21/costa-mesa-coronavirus/

Коста Меса стремится заблокировать доставку до 70 пациентов с коронавирусом в город

После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская - Цензор.НЕТ 1921
 показать весь комментарий
 
 
о немцах простых-они считают, что вирус изготовлен для уменьшения численности китайцев, и что вакцина это блеф. Также они негодуют, что 13 эвакуированных разместили в отеле густонаселенного городка. Во что это выльется потом, время покажет. Кстати, карнавал был, но ведь Германия не Китай, эпидемии нет да и истребления собственного народа-тоже. Посмотрите на улочки их стихийного питания?
 показать весь комментарий
 
 
Я уже говорил, что ограничение распространения возможно только в двух случаях:
1. Будет найдена вакцина и провакцинировао всё человечество (как в случае с оспой)
2. Вирус генетически избирателен (генетическое оружие)
Иначе переболеют все с весьма высокой смертностью (какова она будет, еще предстоит выяснить). И хоть вы уписайтесь, но ничего не измените. Преимущество получит тот, кто первым создаст вакцину, а все эти дурацкие протесты не от большого ума и только ухудшают ситуацию создавая почву для провокаторов типа России.
 показать весь комментарий
 
Простые немцы, тоже весьма простые, - разница в том, что у них хорошо налажена коммуникация с обществом и ни одному, даже самому чокнутому из их политиков, не пришло бы в голову угрожать разместить эвакуированых на виллах своих политических оппонентов, а потом надеяться, что население будет спокойно.
 показать весь комментарий
 
 
Пускай сначала супрун хотя бы три года пореформирует Германскую систему здравохранения, а потом поговорим о коронавирусе.
 показать весь комментарий
 
 
В Украину Супрун закинули америкосы ,а не немцы.
 показать весь комментарий
 
маю великі сумніви, що там їй дозволять навіть за хомячками доглядати..
 показать весь комментарий
 
 
А от Скалєцкую треба слідкувати щоб не переманили...
 показать весь комментарий
 
 
наскільки я знаю, то вона була у команді улянки..потім посрались..тобто те саме гімно..
 показать весь комментарий
 
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснює медсестрі з Санжар що коронавірус це не страшно
Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська - Цензор.НЕТ 874
 показать весь комментарий
 
 
"терзают сомнения" а чому такі толерастні німці не захотіли забрати зо себе двух ізраїлітян і решту "аргентинців" ...може дивись і українці не так протестували проти своїх "китайців" а скоріш за все і не протестували ...
 показать весь комментарий
 
ти думаєш, санжарці б взнали про німців і аргентинців? вони брифінги Радуцького скоріш за все не чули, хоча він сам себе похвалив, як він якісно усіх інформував.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх