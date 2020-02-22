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 Число жертв коронавируса выросло до 2345 человек, больных в Китае - почти 76,3 тыс., - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 76,228 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2345 тыс. случаая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 397 человек, смертельных случаев - на 109. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 106 человек, по одному - в провинции Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Шанхае.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 53,3 тыс. человек, состояние более 11,4 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 104 случая заболевания: в Гонконге - 68 (при двух случаях смертельного исхода и шести выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 26 (один случай смерти, два выздоровели).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3177245
 
 
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СМИ все нагнетают. Этот коронавирус одна из разновидностей ОРВИ и с такими же последствиями. Нормальный, здоровый человек переносит его точно так же как простудное заболевание. Опасность грозит тем, у кого ослабленный организм кучей побочных заболеваний или тем, кто пренебрег своевременным лечением.
Хватит уже паниковать. Кто вас там, в Украине, настолько запугал ? Телевизор ?
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тогда соответственно вашему флажку, скажите на милость, почему в Германии напали на одну из вернувшихся с той зоны и почему жители Esslingen в ужасе от размещения в отеле 13 человек с Китая?
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...и кстати что то сомневаюсь что китайские власти вводили бы такие драконовские меры (по сути военное положение ) в своих городах-миллионниках, если бы это было как Вы говорите "разновидность ОРВИ"
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Вы правы в том, что ущерб от паники и карантинов больше чем собственно от вируса.
Сам вирус всё-таки неприятный. Высокая заразность , длительный инкубационный период и смертность на порядки выше чем от ОРВИ (в основном больные и старики)
Кстати, приходят сообщения об эпидемии в Иране. Насколько я понял там тысячи зараженных в десятках городов
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На фоне этих событий я вот начал читать произведение Стивена Кинга "Противостояние", очень в тему.
Из секретной лаборатории министерства обороны США в результате трагической случайности вырвался на свободу опаснейший вирус. Последствия оказались катастрофическими - страна почти обезлюдела. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному Человеку, который стремился к мировому господству. Так началось противостояние...
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У кінга хороший стиль писання, але дуже часто він починає занудстувати у своїх книгах
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Китаезы сильно приуменьшают масштабы
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зато цензер не преуменьшает. смертельный исход зафиксирован в 2345 тыс. случааяИсточник: https://censor.net.ua/n3177245.
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ужас.смертельный исход зафиксирован в 2345 тыс. случааяИсточник: https://censor.net.ua/n3177245.
Уже умерло 2345000 ? Чот я паниковать начинаю.
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