 Число жертв коронавируса выросло до 2345 человек, больных в Китае - почти 76,3 тыс., - Госкомздрав КНР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 397 человек, смертельных случаев - на 109. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 106 человек, по одному - в провинции Хэбэй, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Шанхае.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 53,3 тыс. человек, состояние более 11,4 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 104 случая заболевания: в Гонконге - 68 (при двух случаях смертельного исхода и шести выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 26 (один случай смерти, два выздоровели).
Хватит уже паниковать. Кто вас там, в Украине, настолько запугал ? Телевизор ?
Сам вирус всё-таки неприятный. Высокая заразность , длительный инкубационный период и смертность на порядки выше чем от ОРВИ (в основном больные и старики)
Кстати, приходят сообщения об эпидемии в Иране. Насколько я понял там тысячи зараженных в десятках городов
Из секретной лаборатории министерства обороны США в результате трагической случайности вырвался на свободу опаснейший вирус. Последствия оказались катастрофическими - страна почти обезлюдела. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному Человеку, который стремился к мировому господству. Так началось противостояние...
Уже умерло 2345000 ? Чот я паниковать начинаю.