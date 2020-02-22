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 Один воин ранен, наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Павлополь, Лебединское, Новотроицкое, Пески, Марьинка, Орехово, Луганское, Травневое, Новотошковское, Новолуганское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка - из 120-мм миномета - 5 мин. За текущие сутки потерь нет",- подытожили в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 18 мин из 120- и 33 - из 82-мм минометов. С начала суток - 8 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3177244
 
 
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Каргил. 12.02.2020
Видимо С...кабееевы плохо пропагандосят про фашистов, бендер, нациков...
И прутся и прутся и прутЦА...

Одного воїна поранено, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8422
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нужно всё называть своими именами: РУССКИМ ОККУПАНТАМ.
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Мне кажется что при нынешней власти пора снова браться за оружие добробатам и добровольцам а не доверять купленным контрактрникам оборону Украины.
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Каргил. 12.02.2020
Видимо С...кабееевы плохо пропагандосят про фашистов, бендер, нациков...
И прутся и прутся и прутЦА...

Одного воїна поранено, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8422
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Йо, це ж з'їзд з мосту ХБК на обїздному шляху
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ого. уже не боевики и сепаратисты? Бубочка обосрался?
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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найскорішого одужання і повного відновлення нашому Герою ...тримайся!
Боже, великий, єдиний... нам Україну храни!!! (с)
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