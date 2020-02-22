 "Пусть беснуются" - Гриценко о приговоре московского суда, заочно осудившего его на 6 лет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Гриценко.

Он отметил: "Московский суд признал меня "террористом" и вынес приговор: шесть лет пребывания в колонии, а после того лишение на три года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, наверняка в российских)

Как я к этому отношусь? В моем понимании, терроризм - это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с Вами землю; это сбивания российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в тч детей; это отравление / убийство российским "новичком" людей на территории чужих государств. Это - действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире. К сожалению, терроризм это - до сих пор не наказан. А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" - не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются".

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