 Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео огневых ударов по турецким танкам появилось в you tube.

Пользователь Фейсбука Andrei Btvt отмечает: "Ехали новенькие танки М60Т … и приехали. Расстрел российской авиацией группы танков турецких партнеров 20.02.2020 близ Идлиба. Били точно, и тяжелым, пострадали новенькие М60Т, БТР-ы и прочее ценное имущество".