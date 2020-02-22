 Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео огневых ударов по турецким танкам появилось в you tube.
Пользователь Фейсбука Andrei Btvt отмечает: "Ехали новенькие танки М60Т … и приехали. Расстрел российской авиацией группы танков турецких партнеров 20.02.2020 близ Идлиба. Били точно, и тяжелым, пострадали новенькие М60Т, БТР-ы и прочее ценное имущество".
«Egidijus Papečkys Пока что больше всего похоже на попытку сирийцев стравить Россию с Турцией. На видео сперва ясно видим танки М-60Т, а потом Бог знает когда, где и кем снятые кадры. Пока что информация из необьективной SANA, доказательств будто бы разнесённых в куски турецких танков я что то не видел»
нарезки видео с беспилотника(ов) обстрелов артой кого-то и чего-то
Есть ******** С-400, но они понятное дело не сработают по свой - чужой..
Это что я понял по турецкому ПВО.
Просят у США "патриоты".., но пока не ясно дадут или нет.. Эрдоган посрался с НАТО из за С-400. Жалеет наверное.
Танки М60Т с КАЗ «Пулат» (турецкая версия одномодульной версии «Залон-Л») уже в зоне вероятных боев в Сирии.
турки уже используют наш КАЗ !!!!!!!!!!!!!
США ответили России на воображаемую ядерную атаку по Европе.
Американская сторона провела соответствующие учения, заявил представитель Пентагона в ходе брифинга. Стенограмма встречи опубликована на сайте ведомства.По сценарию США, Россия использовала ядерное оружие малой мощности для удара по объекту на территории НАТО. Глава Пентагона Марк Эспер и представители конгресса приняли решение ответить ядерным ударом по России. Они разработали план на случай ядерного кризиса.»
1) Эрдоган извиняется
2) Эрдоган "не замечает" этого досадного недоразумения.
3) Эрдоган возмущается.
2. Подейкують, що турки попросили в США системи ППО "Petriot".
3. Вчора в Турції приземлилися три військ.-трансп.літаки США. Що привезли - невідомо.
Але "соколи" Хла просять памперси.
Российские бомбардировщики уничтожили 23 турецких танка, 18 установок РСЗО и около 50 бронетранспортёров
Шо ви як маленькі !
"Сирийское арабское информационное агентство (САНА) - сирийское государственное информационное агентство. Штаб-квартира располагается в Дамаске. Агентство освещает местные сирийские, арабские, а также международные события.
Агентство подчиняется Министерству информации Сирии. Помимо Сирии штаб-квартиры САНА расположены в Бейруте, Париже, Москве, Аммане, Тегеране, Эль-Кувейте, Каире, Триполи, Риме и Анкаре."
Звичайно вони розкажуть,що турки брешуть !
Ось їх російськомовний сайт :https://www.sana.sy/ru/
два диктатора по другому не умеют, но хотелось бы еще еще пару тройку ответок от турков по етому поводу, шо бы чисто херня не останавливалась...