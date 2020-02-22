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 Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе. ВИДЕО

20 февраля российская авиация нанесла огневой удар по турецким танкам в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, видео огневых ударов по турецким танкам появилось в you tube.

Пользователь Фейсбука Andrei Btvt отмечает: "Ехали новенькие танки М60Т … и приехали. Расстрел российской авиацией группы танков турецких партнеров 20.02.2020 близ Идлиба. Били точно, и тяжелым, пострадали новенькие М60Т, БТР-ы и прочее ценное имущество".

Источник: https://censor.net.ua/n3177242
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже туркам пора перекрыть кацапам Босфор. Ну и сбить парочку самолетов по традиции.
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Ось чого Ердоган приїдив до нас - знав що війна з москвою на носі. Але ж з ким тут домовлятися - з єрмаками та квартальщиками. Ех.
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Московити все таки,нажаль мають сильну армію.Московію можна розвалити,але західні ліваки не хочуть цього.Значить,вони будуть і далі робити підлість усім.
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Похоже туркам пора перекрыть кацапам Босфор. Ну и сбить парочку самолетов по традиции.
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"Их там нет", в названии видео указано что авиация Асада
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А кого это волнует ? Раз нет, то можно поступать как американцы - уточнить отсутствие и уничтожить. Турков вроде минские соглашения не сдерживают.
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Так. Заголовок «как то по дебільному напісан»:
«Egidijus Papečkys Пока что больше всего похоже на попытку сирийцев стравить Россию с Турцией. На видео сперва ясно видим танки М-60Т, а потом Бог знает когда, где и кем снятые кадры. Пока что информация из необьективной SANA, доказательств будто бы разнесённых в куски турецких танков я что то не видел»
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видео - фейк:

нарезки видео с беспилотника(ов) обстрелов артой кого-то и чего-то
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Хорошо бы, если так. Я лично против, чтобы кацапская сволочь кого-либо убивала.
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К сожалению не фейк. У турков устаревшие Ф-16 и нет ракет земля-воздух большой дальности
Есть ******** С-400, но они понятное дело не сработают по свой - чужой..
Это что я понял по турецкому ПВО.
Просят у США "патриоты".., но пока не ясно дадут или нет.. Эрдоган посрался с НАТО из за С-400. Жалеет наверное.
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а вот это интересно
Танки М60Т с КАЗ «Пулат» (турецкая версия одномодульной версии «Залон-Л») уже в зоне вероятных боев в Сирии.

турки уже используют наш КАЗ !!!!!!!!!!!!!
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Ось чого Ердоган приїдив до нас - знав що війна з москвою на носі. Але ж з ким тут домовлятися - з єрмаками та квартальщиками. Ех.
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Эрдоган, пускай танки в трубу "Турецкого потока", хоть вы и в НАТО, один чёрт турки, раз с хренлом трётесь....
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...Эдик этого просто так кацапи не подарит, ждем ответку... Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 8111...
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Московити все таки,нажаль мають сильну армію.Московію можна розвалити,але західні ліваки не хочуть цього.Значить,вони будуть і далі робити підлість усім.
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Для этого надо всем блоком НАТО , плюс таким как мы внеблоковым , ставить их на место , сообща получилось бы , но жаль такого сценария не предвидится
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«03:00, 22 февраля 2020
США ответили России на воображаемую ядерную атаку по Европе.
Американская сторона провела соответствующие учения, заявил представитель Пентагона в ходе брифинга. Стенограмма встречи опубликована на сайте ведомства.По сценарию США, Россия использовала ядерное оружие малой мощности для удара по объекту на территории НАТО. Глава Пентагона Марк Эспер и представители конгресса приняли решение ответить ядерным ударом по России. Они разработали план на случай ядерного кризиса.»
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One Reader Всі ці плани,це просто балачки.Вони розроблені ще у 80-х.При ядерній війні будуть наноситися удари по найбільших містах.Щоб принести найбільші втрати супернику.Декілька ракет Трайдент накриють всю москву.Але і в московитів є ця зброя.Хоч і є чутки,що там багато чого протухло.Але все одно вони щось намагаються зробити.Ніхто перший не буде наносити удари на державу,яка може відповісти.Нажаль нам можуть відкрито нею погрожувати,бо в нас її немає і вже не буде.
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Ердоган хотів купляти в московитів зброю,якась незрозумілість виходить.
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Cегодня каждый новый день приносит сюрпризы и причём неожиданные а Эрдоган по сути вообще походу мутный тип в мировой политике
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Ердоган - це фігура на кшталт нашого Скоропадського, здібний державник-патріот, що діє в умовах ворожого оточення-резидентури і спротиву країн Західної Європи.
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гетьман Ердоган долає західних запроданців
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Ізраїль платив Туреччині компенсацію за вбитих моряків. Пам'ятаєте? Було таке у Ізраїлю з іншими країнами?
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Можно делать ставки:
1) Эрдоган извиняется
2) Эрдоган "не замечает" этого досадного недоразумения.
3) Эрдоган возмущается.
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Що будеш робити, якщо буде зовсім інший варіант?
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Не спиш? То доброго ранку! Шо буду робити? Мабуть дуже здивуюся і внесу корективи на свої погляди щодо Єрдогана. 😋 Ну не вірю я в його "рішучу відповідь", хоча... дуже хотілося б помилитися. Але час покаже.
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Уявіть, що я слухав давно Ердогана вживу без телевізора. Відповідь буде і ваші прогнози в топку.
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Ну добре, можна зробити поправку на "темперамент". Але я наполягаю: кінцева кількість знищеної техніки буде на користь росіян.
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кацап ти забув ще одну частку-закриття Босфору для вас клятих кацапів!!!!))
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Ні, не забув, але буду вам дуже вдячний, якщо нагадаєте про це самому Єрдоганові.
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а 2 дня назад коцабы перемирия просили. зря турки их послушали.
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схоже на надзвукрву ядерну ракету непередбачуваної траєкторії.
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Так Эрдоган же у кацапов С300 купил вместо Patriot?))
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Класс! Россия отобьет Идлиб. А турки, просто турки
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нет. с 2015 года, Игил и прочая ******* потеряли контроль над Сирией. Им всыпали ****.. Али встревожен, но то такое
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ефенді, вже точно ви за турків. Ну точно!
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Так тобі невідомо, що турки проти ІДІЛ?
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проти на скільки %, Турція там має свої інтереси, але вона програє. Економічні зв'язки скували Порту. Ще пручається, але програла. Ефенді , не сумуйте
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Проти на всі 100%, тому ви брешете. Ніякого програшу там нема і вашу нашу викинуть із Сирії. Там є така логіка, яку вам не зрозуміти.
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А чего так радуешся за рашу ,если их действия тебя радуют смени хотя бы флаг и напиши привет и поздравления жирику, (у кивы есть данные он с удовольствием поделится ) Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 622
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А коли кацапня Крим і Донбас окупувала, ти так само писав? Хоча чому я питаю- ти ж на кацапню молишся))
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Єдине, що можна точна стверджувати - росія багато втратить від цього злочину.
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Турки уже несколько месяцев воюют с сирийской армией. До сих пор официально военные РФ не вмешивались.
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нет никакой "сирийской армии". есть иранцы и россиянцы. это и есть "правительственные войка". официально, да, не вмешивались. но эрдогана они кинули.
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Кажется русские просто не могут контролировать сирийцев. Но сирийцев можно понять. Что вообще делают турки в сирийском Идлибе?
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А що роблять 3,5 млн сирійців у Туреччині та чому звідти переходять курди, які вчинили багато терактів?
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Для Эрдогана можно повторить заворушку внутри Турции а ля Гюлен. Тогда его заранее предупредили, а сейчас кто знает, как карта ляжет. Что поляки и па нутые со своей посполитной, то Эрдоган со своей идеей османской империи...21 век на улице,...але..
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Босфор перекриють для рогатих корит!!!!
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Офіційно не мають права, але є гібридні методи впливу.
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Скоро китайцы будут бомбить российские города Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 7960
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Они прекрасно воюют с рашей без применения оружия их уже в смежном с Китаем регионами то есть сибирским и дальневосточным ,больше чем так сказать россиян, включая бурятов и других чурок не китайского происхождения Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 6015
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Как Путин говорил "я хочу весь Китай"....ой не так .кремлёвский Фюрер говорил ,что хочет всю Украину.
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1. Описують принаймні два випадки, коли KZPські літаки завдали ударів по турецькому війську.
2. Подейкують, що турки попросили в США системи ППО "Petriot".
3. Вчора в Турції приземлилися три військ.-трансп.літаки США. Що привезли - невідомо.
Але "соколи" Хла просять памперси.
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Відповідь буде! Я чомусь хвилююся за російського посла.
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До цього турки не чіпали мокшанську авіацію, мабуть скоро побачимо відрізані довбешки збитих русопілотів
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Та не мєлочіться !Доблєсні воєнно-космічєскіє войска рф перемолотили вже половину турецької бронетехніки. Ось за 17 лютого :
Российские бомбардировщики уничтожили 23 турецких танка, 18 установок РСЗО и около 50 бронетранспортёров

Шо ви як маленькі !
"Сирийское арабское информационное агентство (САНА) - сирийское государственное информационное агентство. Штаб-квартира располагается в Дамаске. Агентство освещает местные сирийские, арабские, а также международные события.

Агентство подчиняется Министерству информации Сирии. Помимо Сирии штаб-квартиры САНА расположены в Бейруте, Париже, Москве, Аммане, Тегеране, Эль-Кувейте, Каире, Триполи, Риме и Анкаре."

Звичайно вони розкажуть,що турки брешуть !
Ось їх російськомовний сайт :https://www.sana.sy/ru/
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снова будут давить на кацапии турецкие помидоры, потом замирюха - выкопают, шо задавили и сожрут - и так без конца по кругу.
два диктатора по другому не умеют, но хотелось бы еще еще пару тройку ответок от турков по етому поводу, шо бы чисто херня не останавливалась...
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похоже,турки теперь с Москвой рассорятся.И ещё очень похоже,что Путин отыгрался за тот свой страх,что проявил,когда турки сбили военный российский истребитель,залетевший к ним всего на 17 секунд в воздушное территориальное пространство.Тогда путин исчез из поля зрения журналистов на 2 недели и даже отменил пару встреч.Никто не знал,где он прятался от любопытных.теперь,видимо,Путин приободрился "знаками внимания" трампа...Но турки "мало празднуют" Трампа и Путину стОит ждать ответных ударов...А Турции есть чем воевать с Россией...
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