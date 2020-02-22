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Все про:Австралия (278) поддержка (365) буллинг (26)

 Австралийский мальчик Квейден Бейлс, больной дварфизмом хотел себя убить, но люди в соцсетях, актеры и спортсмены поддержали его

В соцсетях в рекордные сроки собрали деньги на поездку ребёнка в Диснейленд и на помощь другим людям, подвергшимся буллингу.

Как передает Цензор.НЕТ, австралийка Яррака Бейлс (Yarraka Bayles) опубликовала в своём фейсбуке ролик, на котором её девятилетний сын Квейден плачет из-за травли в школе и просить "дать ему нож", чтобы тот смог совершить самоубийство. Мать подчеркнула, что у сына уже была попытка суицида: "Вот что делает буллинг. Мы устали бороться с этим каждый чёртов день нашей жизни. Можете, пожалуйста, воспитывать своих детей?".

Люди с дварфизмом обладают нетипичным ростом и пропорциями тела. Их рост составляет от 81 до 142 сантиметров. Дварфизм не является следствием одного заболевания – он может быть связан с сотнями разных диагнозов.

Видео набрало в соцсети 16 миллионов просмотров: многие пользователи соцсети сочувствовали ребёнку и оставляли одобрительные комментарии.

Австралийский мальчик Квейден Бейлс, больной дварфизмом хотел себя убить, но люди в соцсетях, актеры и спортсмены поддержали его 01

Ролик с Квейденом распространился настолько, что о ситуации узнали знаменитости. Комик с дварфизмом Брэд Уильямс организовал сбор средств на GoFundMe для Квейдена, чтобы тот смог отправиться в Диснейленд. "Давайте покажем Квейдену и остальным, что они достойны хорошего в этом мире", - говорится на странице с пожертвованиями.

Всего за два дня Уильямс собрал 200 тысяч долларов пожертвований, хотя изначально ставил цель в 10 тысяч долларов. Он планирует оплатить семье Бейлсов перелёт в Калифорнию, жильё и билеты в Диснейленд. Авиабилеты уже предоставили бесплатно. Оставшиеся деньги комик пожертвует в организации, которые занимаются профилактикой буллинга.

Пользовательница Твиттера @LokelaniHiga попросила обратить внимание на ситуацию Хью Джекмана и Криса Хемсворта. Она написала именно этим актёрам, потому что они оба из Австралии и исполняли роли супергероев: Джекман — Росомахи, а Хемсворт — Тора.

Хью Джекман отреагировал на ролик и записал ответ в своём твиттере.

Актёр подчеркнул, что буллинг — это не нормальное явление, и попросил всех добрее относиться друг к другу.Актёр подчеркнул, что буллинг — это не нормальное явление, и попросил всех добрее относиться друг к другу.

Квейдена также поддержала Национальная австралийская лига регби и предложила мальчику вывести команду на следующем матче против "всех звёзд" Новой Зеландии.

Австралийский боксёр и бывший чемпион мира по версии IBF Билли Диб предложил Квейдену тренировки по боксу.

Тайский предприниматель и глава сингапурской организации, проводящей бои по смешанным боевым искусствам, ONE Championship Чатри Ситиодтонг пригласил Квейдена в Сингапур обучаться боевым искусствам.

Американская баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" тоже поддержала мальчика и пригласила на свою игру.

Яррака Бейлс рассказала Seven News, что не ожидала такой поддержки: "Благодарю огромное количества людей со всего мира за такую любовь. Квейден чувствует вашу поддержку, сейчас ему нужно хорошо отдохнуть". Бейлс подчеркнула, что будет встречаться с "людьми у власти" по вопросам буллинга.

Источник: https://censor.net.ua/n3177240
 
   
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На заході лицемірні ліваки.Тут вони наче захищають.А те що московити вбили тисячі таких дітей,то це не рахується.Ліваки доречі,це соціалісти,а вони хочуть дружити з московитами.
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То скажіть офіційно всьому світу, з ким воюєте.
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Британська школа - травля молодших та "інакших", доходить навіть до гвалтувань.
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хотів зчинити самогубство, а люди підтримали його...
звучить якось неоднозначно...
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Цікава історія, але ми із своїми проблемами не можемо впоратися.
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