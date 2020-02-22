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Все про:Кожара (302) убийство (5509)

 В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ

В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет : "Зеркало недели"

Выстрел, сообщил источник  издания  был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.

Инцидент произошел в 21:50 в пятницу, 21 февраля в доме Кожары, что находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

С открытых источников известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Януковича просили перевести суд в закрытый режим, чтобы Кожара мог рассказать о "влиянии ЕС и США на Майдан", но суд отказал

Источник: https://censor.net.ua/n3177239
 
 
 Топ комментарии
 
Самогубство у чужому будинку та з чужого пістолета? Не нагадує звичайне бажання поліції - на все наплювати?
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похоже на то, что новость начали выправлять на уровне МВД..
это как хенераль Кравченко, который дважды выстрелил себе в чайник..
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"Предварительная версия полиции - самоубийство"

Поки гостинний господар розливав горілку, самогубця прокрався до сейфу поцупив і використав його пістолю.
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Самогубство у чужому будинку та з чужого пістолета? Не нагадує звичайне бажання поліції - на все наплювати?
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при минимуме исходных данных= досыть слушно.. бо така попередня версия- це не просто плювок, а як минимум посадовий злочин ..
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гарнюнє місце для самогубства - дім яникового міністра закордонних мутняків
я теж хочу, за ким мені чергу займати?
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похоже на то, что новость начали выправлять на уровне МВД..
это как хенераль Кравченко, который дважды выстрелил себе в чайник..
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Чув, що є якийсь серіал, де один з персонажів застрелюються з двох пістолів: один - до скроні. другий - в живіт. Може той Кравченко також, з двох маузерів одночасно.
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"Предварительная версия полиции - самоубийство"

Поки гостинний господар розливав горілку, самогубця прокрався до сейфу поцупив і використав його пістолю.
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Одна в затылке, другая в спине. Самоубийство В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 6006
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Таки денёк лихорадки СМИ- не закончился. У меня- 23.06, местного времени. Итак, цитирую: был застрелен(с). Так? Вроде бы- именно так. Цитата номер два: версия полиции - самоубийство.(с). Так? Так. Отсюда- вопрос: кто офффуел? Полиция, самоубийца, или тот- кого кто-то застрелил. Кстати, застрелил в необычайно пикантном местечке. В местечке, в котором такое- не бывает. А если и бывает, то труп находят совсем в ином местечке. Шо? Не так? Именно так. Кажись- Аваков стал очень лишним. Это- моё личное мнение. Мнение человека, у которого ИНФЫ- 0(ноль).
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Кожара при Овоще был министром иностранных дел на нары падлу!
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Даа ,профессионал от фсб 😀😀😀
Смотрящий был от раши по делам евроинтеграции - раша имела инфу прямо с переговоров 😀😀
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Сергей Старицкий- генеральный директор Интера , кандидатура Хорошковского ???

Они там шо опять Интер делят ?
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Не. Они там уже не могут по-европейски, без стрельбы и трупов. Вот признайтесь, сами себе, не надо тут откровенничать: вы ведь знали- кровь будет. Этот Старицкий- ничего, мелочь. Но... далее- неизбежно.
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Место смущает... Так не могло статься, по многим причинам. Но- произошло. Небывалое- бывает(с). Кому-то, очень надо было, убить его непросто. С последствиями. Санжары, кстати- в этой же канве. Аваков- в центре мишени.
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...синежопые снова начали быковать...самоубийство в доме в пятницу вечером?...жжжжот ментура однако....
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У Кушнарьова влучив Завальний з 200 метрів, а звичайно з 50 метрів не попадають😟
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Кто бы убивал человека в своем доме? Есть сотни других вариантов и первый - в его доме. Вполне могло быть и такое: посидели, выпили - суицид. Такое бывает, не часто, но бывает.
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Так никто и не спорит. А шо? Бывает. "Посидели, выпили- суицид."(с). Я- тысячи и тысячи раз, в свей жизни: посидел, выпил(от минимума- до не помню нихера). и- никакого суицида.
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Тому, що для самогубства потрібна серйозна причина, а у Вас її не було. Про причину самогубства Старицького теж не говорять, тобто ця версія з чогось висмоктана.
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Вы, Али- отпетый прагматик! Вовсе не в плохом смысле этого слова. Ну, да- у меня- никакой причины- не было. А если бы была, то я бы с собой, на Тот Свет, уволок бы того- кто является этой причиной. Он бы прожил на секунды, менее меня. Вот в этом- не сомневайтесь. А тут- всё бы ничего, но хатка- странная. Не простой человечек- владелец. Всё тут- странное.
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Ага, как чувак пришел в гости к рыговскому министру и решил "по собственному желанию" склеить ласты! Кто-то верит в эту ЧУШЬ?! Рыги в нашей стране могут спать спокойно. "Майдановцы сами себя расстреливали, а заодно и беркутов", как нам сегодня вещала Лукаш у ахметовского Шустрого. А теперь Кожара "не при делах", а "пострадавший"- коврик-то, наверняка испачкан? БРЕД! НЕ ВЕРЮ!!!
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