 В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет : "Зеркало недели"

Выстрел, сообщил источник издания был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.

Инцидент произошел в 21:50 в пятницу, 21 февраля в доме Кожары, что находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

С открытых источников известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.

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