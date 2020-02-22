 В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет : "Зеркало недели"
Выстрел, сообщил источник издания был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.
Инцидент произошел в 21:50 в пятницу, 21 февраля в доме Кожары, что находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.
С открытых источников известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.
я теж хочу, за ким мені чергу займати?
это как хенераль Кравченко, который дважды выстрелил себе в чайник..
Поки гостинний господар розливав горілку, самогубця прокрався до сейфу поцупив і використав його пістолю.
Смотрящий был от раши по делам евроинтеграции - раша имела инфу прямо с переговоров 😀😀
Они там шо опять Интер делят ?