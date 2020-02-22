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 Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО. ФОТО

Учебно-тренировочный центр Сил специальных операций получил в пятницу, 21 февраля, материально-техническую помощь от правительства США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр командования ССО.

Сообщается, что командующий Сил специальных операций Вооруженных США в Европе генерал Смит передал палаточный городок. Украинское командование ССО выразило благодарность американским коллегам.

Современный и комфортный палаточный комплекс типа "Аляска", значительно повысит способности учебно-тренировочного центра ССО по размещению личного состава во время мероприятий коллективной подготовки", - отметили в пресс-службе.

Напомним, во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Минобороны достигло договоренности с Великобританией о помощи Военно-морским силам Украины.

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Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО 01
Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО 02
Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО 03

Источник: https://censor.net.ua/n3177238
 
   
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