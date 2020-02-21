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 Самолет, эвакуировавший украинцев из Китая, 23 февраля повезет курортников в Египет, - авиакомпания

Самолет, эвакуировавший украинцев из Китая, уже 23 февраля выполнит рейс в египетскую Хургаду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке авиакомпании. 

В сообщении отмечется: "Ответы на вопросы по дезинфекции самолета SkyUp Airlines после Ухани. Что происходит с самолетом?
Самолет, выполнил спецрейс PQ7301 / 7302 для эвакуации украинский из Китая, проходит все необходимые санитарно-эпидемиологические и технические мероприятия по полной дезинфекции.

Где он сейчас? Самолет разместили на отдельной изолированной стоянке Международного аэропорта "Харьков". Сразу после паспортного контроля и таможенных формальностей началась дезинфекция самолета.

Кто проводил дезинфекцию? Процедуру выполняли специалисты отделения дезинфектологии Государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Что сделали с предметами повторного использования? Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков - отправили на утилизацию. Подголовники на сиденьях и рекламные буклеты сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейса. Место стоянки и трап также дезинфицировали.

Безопасно ли теперь летать этим самолетом? Безопасность эксплуатации самолета подтвердил заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков: "После дезинфекции самолет в дальнейшем сможет совершенно спокойно выполнять поставленные задачи".

Что на очереди? Следующий шаг - замена фильтров. По рекомендации Boeing, мы заменим НЕРА-фильтр на борту. Он выполняет функцию очистителя и способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм. Также по собственной инициативе мы заменим фильтры в салоне, которые защищают температурные сенсоры.

Когда самолет вернется к осуществлению полетов? 21 февраля еще проводятся технические работы по замене фильтров. 22 февраля самолет перегоняют на базу в Борисполь, где его подготовят к регулярному рейсу. 23 февраля самолет отправится из Киева в Хургаду"

Источник: https://censor.net.ua/n3177235
 
   
 Топ комментарии
 
Які можуть бути польоти на курорти коли в світі епідемія смертельної хвороби?
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Мои искренние приветы компании SkyUp Airlines! Вы- единственное звено, которое отработало отменно! Никакой паники, высокопрофессиональный экипаж, никаких претензий к кошмару, который вам устроили по прибытию, заставив кружить, с вымотанными до запредела пассажирами. Вы- Лучшие! На данный момент- вы- просто единственные. Удачи вам и успехов в вашем непростом бизнесе! Подпись: моряк Андрюха.
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Дуже сподіваюсь, що на ньому буде найвеличніший, який летить в чергову свою відпустку, бо перепрацював і дуже втомився Самолет, эвакуировавший украинцев и з Китая, 23 февраля повезет курортников в Египет, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 3405
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Які можуть бути польоти на курорти коли в світі епідемія смертельної хвороби?
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В Єгипті вже є підтверджений випадок захворювання на коронавірус, тому всі польоти в Єгипет мають бути відмінені! Низький рівень санітарії та медицини Єгипту скоро зробить його новим світовим очагом хвороби! Всіх хто прилітає з Єгипту потрібно вже ретельно перевіряти і за необхідності саджати в карантин!
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Да я в Египте отдыхаю,какие,че ты несешь баран)?иди в горы баранов пасти)))))паникер тьфу)
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На мапі коронавірусу вже відзначено підтверджений випадок коронавірусу в Єгипті! А враховуючи що Єгипет це туристичний центр світу, скоро в Єгипті і в країнах в які повернулись туристи з Єгипту виявлять ще кілька сотень хворих на коронавірус!

Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
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Не хвилюйся ти так, дочекайся літа, і ти відпочинеш: назбираєш шишок на зиму, ягід на пру банок варення, грибів насушиш.
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Число зареєстрованих випадків захворювання короновірусом невпинно зростає. Зараз вже 76798 хворих, 2250 померлих та 18870 тих що одужали. З тих хто встиг добігти до лікарні і отримати кваліфіковану допомогу - помер кожен десятий. З тих хто не добіг до лікарні, помер кожен другий або кожен перший.
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Уже нет, не подтвердилось. Остальных в течении 48 часов депортировали из Египта
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Якщо на мапі коронавірусу є інформація про наявність хворого в Єгипті, то він там був чи є зараз і міг заразити персонал і тому Єгипет це вже небезпечна країна для відпочинку! Відпочивайте в Одесі, зараз в Одесі вода чиста і пляжі пусті, а температура повітря до 15 градусів. Поплавати можна в басейні в готелі.
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бугагага не смешно ? не смеетесь ? билет в один конец
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Причем тут санжарцы? Мусорылых собак туда. Они же вирусологи. И уверены что никакого вируса нет. Вот пусть эмпирическим методом и подвердят свои тезисы.
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возят говно на телеге , а на самолете летают ...
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санжарцы и есть говно)..летают на бортах)
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Дуже сподіваюсь, що на ньому буде найвеличніший, який летить в чергову свою відпустку, бо перепрацював і дуже втомився
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Так по завретениям властей Украины это летающее средство должно было быть разделено на три части или по крайней мере стоять в отстойнике до конца карантина.
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Зеленского туда с Слугами Народа и в Оман!!...там им Дезинфекцию проведут Топором по шее)))
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шо-то мне подсказывает что рейса не будет...желающих уже нет... Самолет, эвакуировавший украинцев из Китая, 23 февраля повезет курортников в Египет, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 3632
разве что со Скалецкой вместе...через Оман...
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Вообще не вижу проблем. Полетел бы не задумываясь. Во-первых, вирус вне носителя живёт минуты. Во-вторых, никто из эвакуированных не болен.
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Жаль не планирую отдыхать в славный день 23 февраля
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9 дней живет на стекое, пластике, дереве, ткани - из сообщений ученых Китая и Канады
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После ультрафиолетовых ламп это время снизится до секунд Если он вообще есть в самолёте, в чём большие сомнения.
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Мои искренние приветы компании SkyUp Airlines! Вы- единственное звено, которое отработало отменно! Никакой паники, высокопрофессиональный экипаж, никаких претензий к кошмару, который вам устроили по прибытию, заставив кружить, с вымотанными до запредела пассажирами. Вы- Лучшие! На данный момент- вы- просто единственные. Удачи вам и успехов в вашем непростом бизнесе! Подпись: моряк Андрюха.
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а толку??...тока Позорище на весь Мир изза Ваших Тупых и Продажных чиновников!)))....
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А ты хто? От финнов я принимаю претензии только от барона Меннергейма и от всех игроков сборной Суоми по хоккею. Они здорово,иной раз- кацапом раком ставят. А ты- хто?
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Я жительница Хельсинки УланнЛинна ) прям напротив Мере Садама...)) Приплывай Морячок!...)))))
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Я- не приплываю. Я- прихожу, всегда- неожиданно. В Хельсинки- бывал, не раз. Как пройти от пивняка, где гордо сияет барельеф дедушки Ленина???
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ті, хто просто визнають незалежність якоїсь країни, не є її творцями
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вбивчий аргумент
в нас у Дніпрі є пам'ятник, наприклад, герою-льотчику Брандесу
мені слід вважати його творцем Дніпра?
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У финов и царям руснявым памятники вроде есть. Они добро помнят
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прямо на ЮГ! ))) и попадешь на Мерикату где Я проживаю. а дальше в Мери Садама ножкой толкну)))
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Это шо такое? В Хельсинки предлагают прогулку в райончик, названный имени дочери Саддама Хуссейна??? При этом- ещё и ножкой подтолкнут. Возникает ассоциация с табуретом, который выталкивают, из под приговоренного. Мне- уже страшно.
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ну если Суоми кееля не знать то привидятся и дочка Сталина)))...изучайте Язык и это не более в переводе как Новый Город!))
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Благодарю. Была забавная и Добрая беседа, что стало редкостью. Прошу меня извинить, за бред. За вовсе не изысканный бред. Я- просто вас не понял. Простите.
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А ты отвечаеш на мой вопрос через фина,а есиуесть твою круглосуточную активность на цензоре то ыходит что ты уже почти четыре сутки строчиш без сна и отдыха,а это уже не здорово или по крайней мере роботизировано тем более что на простые запросы ответы от тебя неадекватны
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Так. Вижу твой НИК. После этого- уже не читаю. Извини. Не кури траву, не опохмеляйся вчерашней палёнкой. И- Благо Тебе Будет. А пока- ты свободен.
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Учту.А можешь ответить мне на последний вопрос.Каким керосином заправляется керосиновая лампа?
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Могу. Но- не стану. У меня- лампочка ильича сияет, в каюте. А завтра- тут появится портрет негра. В том случае, если он подпишет контракт с Китаем.
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Этот самолет обречен. Номер его уже всем известен. Изменить номер самолета можно только с согласия Всемирного бюро гражданской авиации
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Люди увидев бортовой номер, будут бежать от траппа назад в автобусы
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Ну если такие же долбайобы как санжарцы, то да - будут.
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Этот борт- будет летать и перевозить людей. Никто не сможет этому помешать. Если шо, то я готов заплатить 200% от стоимости билета и полететь в самом обычном эконом-классе. Исключительно из-за восхищения Компанией SkyUp Airlines. Не шучу. Хотя, я- бздю летать.
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это ноу хау от Украины - попытаться обсеменить вирусом весь мир, начать с Африки..
у власти мазохисты))
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«Что сделали с предметами повторного использования? Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков - отправили на утилизацию. Источник: https://censor.net.ua/n3177235»

КОРОЧЕ РАСТАЩИЛИ ПО ДОМАМ !!!😀😀😀
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ага щас, уже толкнули оптом на Барабашке .....
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Что на очереди? Следующий шаг - замена фильтров. По рекомендации Boeing, мы заменим НЕРА-фильтр на борту. Он выполняет функцию очистителя и способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм средний размер коронавируса - чуть больше 0,1 микрона...... у меня больше вопросов нет
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замените Прызедента идиота и Авакова идиота!!...может и не нужно фильтры менять будет))))
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кажуть, що де-які вірусні захворювання (зокрема грип) переносять перелітні птахи
думав брешуть
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Свидетели зеленых соплей ничего стремного в этом видео, которое снято в Ухани - не увидели и сказали что свиней жалко , а то что 15 000 000 Ухань пустой .так это нормальные весщи .ну я не стал рассказывать что в Ухани вирусная лаборатория 4 уровня наверно самая крутая в Евразии круче только в США ...1+1 наверно круче чем всякие лаборатории ..в РФ проверено уже что киселев ТВ самая надежная штука по заморозке мозгов человеческих
https://www.facebook.com/750156398406416/videos/1229376413918938/



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В Италии уже 16 заражённых и 10 населенных пунктов закрыли, господа - мы на пороге грандиозного новосанжарского шухера)))
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а как автобусы почистили? срочники тряпками, али уборщица? или водила подмел перед следующим рейсом? или - все равно, не заграницу же им ехать....
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за собой спочатку лайно прибери! не понимаешь, что ты тварь?
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Если чесно то самолет , автобусы и Новые Санжары надо сжечь пока не поздно но я вижу Пенсионный Фонд да и все правительства Украины не заинтересованы в строгом карантине , а наоборот как обезьянка играются с гранатой .уже все знают что вирус косит насмерть людей пенсионного возраста ...не смешно не смеетесь ?
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Надо начать звать руцких братьев на помощь, они придут и сожгут напалмом.
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праздник ху@лоботов на ЦН! а адміни ЦН слідкують, щоб тільки не погано за свинорилого.
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Новый виток оголтелого популизма и шоу, теперь Ахметов хочет попираться.
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Шпециалисты с МОЗа вам ссылку кинуть на озонаторы и УФ или сами займётесь делом. Там у вас ещё в Новых Санжарах заключённые зелёноАваковым сидят закрытые, хфильтры НЕPA не забудьте им поменять если обнаружите и не забудьте рециркуляторы УФ поставить кругом где возможно, в кабмине и кабинете Авакова не надо.
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Якщо ідійотам з новобидляр запропонувати безкоштовний тур до курорту на цьому літаку?! Я вважаю що місць не вистачить!
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Даже кацапы эвакуировали военными бортами, и только наши ЗЕбилы гражданским который уже через день будет возить туристов на курорты..Ну не ЗЕбилы??
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Друже, зупинись, нам не потрібні не зебіли, не порохосрань! Нам потрібна ДЕРЖАВА! І нічого сваритись на тему, хто з них гірший!
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Компания этим своим заявлением рассчитывает на рост продаж билетов на знаменитость ? Напрасно они погорячились Літак, яким евакуювали українців із Китаю, 23 лютого повезе курортників у Єгипет, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 4500
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