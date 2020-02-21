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Все про:Арахамия (251) Золотое (180)

 Комитет Рады по нацбезопасности создал рабочую группу по факту боя под Золотым 18 февраля, - Арахамия

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу для расследования атаки боевиков на позиции Вооруженных сил Украины 18 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" , член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия.

"Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказал Арахамия журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут ежедневно получать информацию о событиях на фронте, заявила народный депутат и член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Мы проголосовали за вопрос о том, что, я надеюсь, с понедельника нас, как комитет, будут ежедневно информировать о ходе событий на фронте. Объединенный штаб ООС будет персонально информировать каждого члена комитета о том, что происходит на фронте, чтобы мы имели самую полную и объемную информацию, чтобы потом не было слухов, которые используются в гибридной информационной войне", - сказала Верещук журналистам после заседания комитета в пятницу в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля. ВИДЕО

Напомним, 18 февраля 2020 года, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевые травмы. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.

Также читайте: Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3177234
 
 
 Топ комментарии
 
позбавте цю істоту громадянства України
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По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.Источник: https://censor.net.ua/n3177234

АРАХАМИЯ РЕШИЛ ВСТУПИТЬСЯ ЗА СЕПАРОВ - долбо&еб
Украине важна победа , а какими путями - неважно. Но кретину этого не понять
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Этот козел ЯВНО СОБИРАЕТ ИНФУ ДЛЯ ОККУПАНТА
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Там минимум 50% слуг агентов. Начиная от приставленного присматривать бубочку Ермака.
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Головне питання чому не було даних розвідки про підготовку наступу, якщо були дані розвідки, то хто їх знову проїпав і не віддав відповідних розпоряджень та наказів! Після того як була помічена ворожа активність з БПЛА та від даних агентів з тієї сторони, потрібно було переводити арту в кочующий режим - кілька Кразів з причепними гарматами в постійному русі вздовж певної ділянки фронту, колона за колоною з певним інтервалом. Щоб у разі наступу терористів відкрити вогонь протягом 5 хвилин і унеможливити зближення ворога з нашими позиціями! Як тільки ворог зблизився з нашими позиціями вже застосовувати арту неможливо, потрібно відступати! Тому питання часу розгортання арти ЗСУ це ключове питання всієї війни! Якщо ми хочемо ще краще воювати то нам замість арти потрібно застосовувати ударні БПЛА, а для цього потрібно створювати війська БПЛА, які будуть нести постійне чергування на фронті полками БПЛА в складі армійських корпусів.
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Слепой или глухой? Или опять таблетки кончились? Были данные разведки, но бубочка на них забил

Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6919
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Дані розвідки мають обробляти штаби і керівники штабів мають надавати відповідні розпорядження та накази. Так було з генералом Назаровим, який проігнорував дані розвідки і ІЛ-76 був збитий терористами! Потім генерала Назарова засудили! Тепер потрібно судити наступного генерала, який проігнорував дані розвідки і це призвело до втрати позицій на фронті!
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Графоман, на, почитай https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html, розвідка доповідала про підготовку наступу ворога.
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Бред!
Таким должен быть ответ только при военном наступлении врага.
А это было не военная наступление, а провокация.
Вы что, слова главнокомандующего не слышали?
5-часовая с применением автоматов, пулемётов, миномётов и тд провокация
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Не має значення провокація це чи порушення режиму припинення вогню - артилерія ЗСУ мала нанести нищівний удар по ворогу через 5 хвилин після початку наступу, поки ворог ще не добіг до позицій ЗСУ!
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Предположительное будущее решение новосозданного комитета нового украинскиого парламента с большинством у слуги народа (орфография сохранена):

"Доблестные защитнеги маладой риспублики подверглись вероломнаму нопадению украинских коратилей! Однако отака фошаздоу была мужыственна отбита и ценности дамбасса (бояра, водяра, икона сралина, каминдантский час и знаменитые подвалы) остались неприкосновенны! Величайшему всех времён призиденту В.А.З. было поручено нижайше молить государя всия рабсии о прощении за имевший место инцыдент, а также выплатить всем пенсам дамбасса пенсии за счёт украинских пенсионеров"
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Арахамия, Аваков - шо цэ за чурки ваще ? геть нах.й до дому !
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Даа. Украинцев сгоняют на панщину 😎😎😎
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По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.Источник: https://censor.net.ua/n3177234

АРАХАМИЯ РЕШИЛ ВСТУПИТЬСЯ ЗА СЕПАРОВ - долбо&**
Украине важна победа , а какими путями - неважно. Но кретину этого не понять
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Если это чмо Арахамия будет наезжать на наших военных, то этот поц будет обплёван
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Краще, щоб був знищений, але ж ми, нажаль, дотримуємось законів, на відміну від тих, хто зара при владі. А може й нам перейняти їхню позицію: спочатку доцільність, а вже потім закон?
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Кем, зебилами? Не смешите, 73% никогда себе не признаются, что в результате их тупости и ограниченности они к власти привели это ничтожество. Надежда только на 25% активных граждан.Тогда будет так

Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8400
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Главное, что бы западные партнеры эту тактику поняли.
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А до чего тут арахамия? Он все одно ИХ ЯЗЫКА НЕ ПОНИМАЕТ 😀😀😀
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Я уверен у них есть спецы, которые знают украинский.
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ви шо-а "савместнае" патрулирование...?"крухласутачна"...при любой пагоде...вай... Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2735
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Будут контрабандой ********* из Абхазии завозить 😀😀😀
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА АГЕНТА РАШИ

Высшее образование Андрей Пальчевский получил в Москве в Военном институте иностранных языков, которого в настоящее время уже не существует.
Второе образование получил по специальности «экономика пищевых производств». Бизнесмен увлекается кулинарией. Говорит на нескольких языках, включая иврит и тайский.
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ВОТ КТО ИХ ВСЕХ ТЯНЕТ ВО ВЛАСТЬ - арахамию, Авакова, Пальчевского ???
А раздаёт гражданство Украины ?( кстати миграция в ведении Авакова)

получил паспорт и сразу в кабмин??? А простой украинец- на панщину

В 2010 году началась политическая карьера Пальчевского - он получает место замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля Сафиуллина в правительстве Азарова. На своем посту Андрей Иванович должен был курировать государственными предприятиями, относящимися к сфере Министерства.
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ба...знакоміе все лица...зато теперь они-власть...телевизор в реале...вот за шо 73% проголосовали-"ЗА КАРТИНКУ"...
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K0५EGAR

@Rage4oK
Обычная экипировка солдата турецкой армии.. У нас на шестой год войны с росией даже патронного завода нет. Зато Ахметов купил за 200 млн евро дворец короля Леопольда, а зарплата Коболева в 2 раза выше, чем у Трампа. Комитет Рады по нацбезопасности создал рабочую группу по факту боя под Золотым 18 февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7166
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Ну не обычная явно. Какой-нить спецназ или элитное подразделение, но никак не обычнеая пехота.
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хватит уже зраду ныть, наши ССО-шники не хуже ходят. Это спецура турецкая.
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Выявят виновников и накажут. А может сепарам выдадут.
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расследуют все как положено, извинятся перед путеным а за одно и поздравят его с 23 февраля
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А в чем заключается сам смысл действия этой группы?Кто в эту группу входит,желательно поименно,и где эта группа и как будет устанавливать,,факты,,.
Для меня существует факт один,погибший наш солдатик который почему-то оказался у сепаратистов а не на украинской територии,по всем сводкам правительства мы не отдали и пяди украинской земли,разве что передовый наблюдательный пункт на котором дойца из минометного отделения просто быть не могло.Так уж если врать то нужно проФФесионально.
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Вирішив з'ясувати хто ж почав наступ? Хламідія, звертайся до Вєнєдіктової - вона тобі все пояснить! І не забудь проконсультуватись у Єрмака, а то раптом ляпнеш шось не те і путлер знов насварить бубочку за невиконання домовленостей.
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Во, а потом еще один комитет, пять подкомитетов, два комиссариата и одно бюро. Первое поколение жидков устроили, а там можно начинать "расследовать" правление папередников, и опять комитеты множить
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Нахрін нам ця комісія ? Виясняти,хто на кого напав ?
Хомчак збирається відвойовувати стратегічну висоту з втраченим СП "Баня" ?
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Член комитета Нацбезопасности... Образование позволяет? Разведчик? Герой войны?
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*****...! це ж вже ДНО...!!! цим " слугам" ще залишилось розбурхати армію-і тоді вже буде капець...ох вже ідіоти...! Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4610
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Шобла кацапов в РАДЕ - это СН. Где расследования антиукраинской деятельности Янелоха? Ублюдок через день нарушает конституцию! Управление государством утеряно... В министрах проходимцы, дебилы и откровенные враги... шваль подзаборная...
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мабуть в жовтні будуть вибори нового президента...щось на те вказує... Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2328
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для этого и создается...
чего еще ждать от сепара Арахамии и зе-матрешок...?




Minimalist

@minimalistinua


Я вже бачу, як та група "вияснить", що винні ЗСУ, і нашим військовим ще й догани накатають, за порушення мінських угод..
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то спочатку міністра оборони в відставку...бо "прощёлкал" загострення...не передбачив не було своєчасно підтянуто резерви...загальний безлад в МО...
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Ось тепер вже "невідомі сили, що зчинили провокацію" буде виведено на чисту воду.
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какая-то подозрительная ахтивность "слуг народу"...то Герои Майдана их "смущають" то наши ВОИНЫ у них вопросы вызывають...более чем странно...как сказало пуйло-"это визиваеть вапрос"...ой не к добру это...
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Ник Литвиненко 3ceba483

какая-то подозрительная ахтивность "слуг народу"...

Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія - Цензор.НЕТ 483
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--создал рабочую группу---
УЖАС. Всем ЖОПА, всем бояться - ОН создал группу
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Мда, представляю "Папа, там какие-то козлы залезли к нам в дом и собираются изнасиловать сестру, что-то делать!? - Срочно создаём рабочую группу, сынок! "
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а по зраді і капітуляції бубочки з залишенням ворогу території - комісію не хочете зробити?
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

·3 ч
..центром влияния выступает Давид Арахамия - куратор Минобороны!!!!!! Пипец дегенерату доверили нашу оборону !!!! Это сознательно сделали ? все может быть хуже: бывший "гражданин" России Хламидия вполне может быть действующим агентом ФСБ
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Це екстрасенси йому мізки вправили й він зрозумів чия була атака ?
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Арахамия:
Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Источник: https://censor.net.ua/n3177234
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видимо пан Арахамия услишал призив захаравай-"МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова...
який маладец - цей пан Браун...Арахамович...
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Такие вещи только разогревают ситуацию и озлобление у людей. До земли они доберутся где-то в конце марта. И там будет все непредсказуемо, а народ к тому времени будет "на взводе". Обратите внимание на Пальчевского, зачастившего на экран. Когда он светил своим рылом впервые, скомороха выбрали президентом. Потом он исчез на некоторое время. Сейчас у него второе пришествие, только теперь он дорогого "владимира александровича" дерьмом поливает. Ситуацию будут раскручивать и довольно активно. И во что это выльется уже не предсказать.
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Надеюсь, создадут совместную комиссию для расследования? С представителями ДНР и под руководством российского представителя?
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