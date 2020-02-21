 Комитет Рады по нацбезопасности создал рабочую группу по факту боя под Золотым 18 февраля, - Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" , член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия.
"Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказал Арахамия журналистам в пятницу в Киеве.
Как сообщалось, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будут ежедневно получать информацию о событиях на фронте, заявила народный депутат и член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").
"Мы проголосовали за вопрос о том, что, я надеюсь, с понедельника нас, как комитет, будут ежедневно информировать о ходе событий на фронте. Объединенный штаб ООС будет персонально информировать каждого члена комитета о том, что происходит на фронте, чтобы мы имели самую полную и объемную информацию, чтобы потом не было слухов, которые используются в гибридной информационной войне", - сказала Верещук журналистам после заседания комитета в пятницу в Киеве.
Напомним, 18 февраля 2020 года, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевые травмы. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.
Таким должен быть ответ только при военном наступлении врага.
А это было не военная наступление, а провокация.
Вы что, слова главнокомандующего не слышали?
5-часовая с применением автоматов, пулемётов, миномётов и тд провокация
"Доблестные защитнеги маладой риспублики подверглись вероломнаму нопадению украинских коратилей! Однако отака фошаздоу была мужыственна отбита и ценности дамбасса (бояра, водяра, икона сралина, каминдантский час и знаменитые подвалы) остались неприкосновенны! Величайшему всех времён призиденту В.А.З. было поручено нижайше молить государя всия рабсии о прощении за имевший место инцыдент, а также выплатить всем пенсам дамбасса пенсии за счёт украинских пенсионеров"
АРАХАМИЯ РЕШИЛ ВСТУПИТЬСЯ ЗА СЕПАРОВ - долбо&**
Украине важна победа , а какими путями - неважно. Но кретину этого не понять
Высшее образование Андрей Пальчевский получил в Москве в Военном институте иностранных языков, которого в настоящее время уже не существует.
Второе образование получил по специальности «экономика пищевых производств». Бизнесмен увлекается кулинарией. Говорит на нескольких языках, включая иврит и тайский.
А раздаёт гражданство Украины ?( кстати миграция в ведении Авакова)
получил паспорт и сразу в кабмин??? А простой украинец- на панщину
В 2010 году началась политическая карьера Пальчевского - он получает место замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля Сафиуллина в правительстве Азарова. На своем посту Андрей Иванович должен был курировать государственными предприятиями, относящимися к сфере Министерства.
K0५EGAR
@Rage4oK
Обычная экипировка солдата турецкой армии.. У нас на шестой год войны с росией даже патронного завода нет. Зато Ахметов купил за 200 млн евро дворец короля Леопольда, а зарплата Коболева в 2 раза выше, чем у Трампа.
Для меня существует факт один,погибший наш солдатик который почему-то оказался у сепаратистов а не на украинской територии,по всем сводкам правительства мы не отдали и пяди украинской земли,разве что передовый наблюдательный пункт на котором дойца из минометного отделения просто быть не могло.Так уж если врать то нужно проФФесионально.
Хомчак збирається відвойовувати стратегічну висоту з втраченим СП "Баня" ?
чего еще ждать от сепара Арахамии и зе-матрешок...?
Minimalist
@minimalistinua
Я вже бачу, як та група "вияснить", що винні ЗСУ, і нашим військовим ще й догани накатають, за порушення мінських угод..
какая-то подозрительная ахтивность "слуг народу"...
УЖАС. Всем ЖОПА, всем бояться - ОН создал группу
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·3 ч
..центром влияния выступает Давид Арахамия - куратор Минобороны!!!!!! Пипец дегенерату доверили нашу оборону !!!! Это сознательно сделали ? все может быть хуже: бывший "гражданин" России Хламидия вполне может быть действующим агентом ФСБ
Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Источник: https://censor.net.ua/n3177234
який маладец - цей пан Браун...Арахамович...