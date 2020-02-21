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Все про:Данилов (71) Иран (893) МАУ (174) черный ящик (56)

 "Черные ящики" самолета МАУ, сбитого в Иране без представителей Украины расшифровывать не будут, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверят, что "черные ящики" самолета украинской авиакомпании МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, без представителей Украины расшифровывать не будут.

"Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана... никто их не трогает, ни министерство обороны (Ирана - ИФ), ни никто другой", - сказал Данилов в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он также высказал уверенность, что родственники погибших в результате катастрофы получат достойную компенсацию.

"Я не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам", - сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черный ящик сбитого самолета МАУ сильно поврежден, - министр обороны Ирана Хатами

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3177233
 
 
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То може звернетесь до міжнародних партнерів, що натиснули на Іран, як це робив клятий Порох з МН17? Чи завдяки вашій зовнішній політиці (на чолі з найвеличнішим) настільки партнерів в України вже не лишилось? Так, я розумію, що за цим "інцедентом" торчать вуха Кремля, але й у випадку МН17 теж... То шо заважає?
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Речь о передаче ч. ящиков в Украину уже совсем не идет ? 😵
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Якщо надбання тих ящиків щось змінить. То справа МАУ і МЗС. З Ірану хіба якісь преференції можна вимагати за збиток
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Та виходить, що іранці добре знали по кому стріляли. Можливо навіть переговори з пілотом є/були. Інакше не розумію нахріна ті ящики ховати, якщо вже й вину визнали.
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Там уже всё закрыли и переписали. Итог будет: нет возможности расшифровать.
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