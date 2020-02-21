 Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение.
Вчера задержали 24 человека. Всех отпустили, кроме 1 человека, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением к суду об их аресте. Это те кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те кто бросал камни в автобусы, те кто активно дрался с полицейскими и мешал их работе, те кто кричал "мы вас всех сожгем", были и дургие призывы пьяные и трезвые", - сообщил министр.
Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты". В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо.
По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказания. "Если мы простим это, всех отпустим на свободу и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.
Ну, то есть, условия были примерно равные..
Чи то були беніні?
А, как же "титушки" з Кропивницкого и Кривого Рога?
Правильно!!! НИЗАБУДИМНИПРАСТИМ!!! Повесить гадов, а потом расстрелять! Или наоборот..
Медицина в ужасном состоянии.
Преступники не наказаны.
Власти не верят.
Накажем не тех, кто плохо спланировал операцию и напугал нац гвардией людей. Не тех кто довёл медицину. Не тех кто является причиной недоверия к власти, профанов...
Накажем людей, которые просто испугались за жизнь.
Із середньовічної Італії передають :"зранку підтвердили одного інфікованого коронавірусом,на даний час,їх вже 14,серед яких 4 медика. Зона зараження (10 містечок) на карантині. Закрито все,починаючи від барів і магазинів,закінчуючи фабриками."(уже більше)https://www.agi.it/cronaca/news/2020-02-21/coronavirus-contagio-codogno-7150558/
Давайте,розкажіть ще про дикунів з Нової Санжарівки !
(до речі,міністр не хоче в свій палац навідатись,заразом і досвід перейняти ?)