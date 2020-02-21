EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2487  40
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2967) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах

Правоохранители будут добиваться наказания для активных участников беспорядков в Новых Санжарах.

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение.

Вчера задержали 24 человека. Всех отпустили, кроме 1 человека, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением к суду об их аресте. Это те кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те кто бросал камни в автобусы, те кто активно дрался с полицейскими и мешал их работе, те кто кричал "мы вас всех сожгем", были и дургие призывы пьяные и трезвые", - сообщил министр.

Читайте: Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"

Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты". В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо.

По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказания. "Если мы простим это, всех отпустим на свободу и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.

Также читайте: За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3177232
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хто він такий щоб комусь прощати? Його самого мають давно судити, ще за здачу Криму, коли він за 2 млн. баксів продав посаду керівника УМВС Криму проросійському менту який взяв і присягнув Аксьонову на вірність! І це Аваков буде комусь прощати? Аваков сам має ставати на коліна і просити пробачення! Ким він себе уявляє? Богом? Насправді він гівно і скоро всі це побачать!
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь згадалось, як в середині лютого 2014 року по тєлєку виступав Генпрокурор Пшонка. Ох і кричав, ох і кричав на Майданівців. Обіцяв пересадити. А потім через тиждень як тихесенько чмихнув. І до цих пір ні прівєта , ні отвєта.
 показать весь комментарий
 
 
Ти вважеєш, що патріоти українці знову вийдуть на Майдан, після того, як 21.04. 2019 стадо тупо злило Революцію 2014 ? Серйозно?
 показать весь комментарий
 
Аваков, вот из-за вас , таких тупорылых, которые насилуют школьниц, крышуют преступность, убивают детей, играясь пьяными с оружием и не будет никогда порядка. А народ имеет Конституционное право на жизнь и ее защиту. Вы народу привезли под нос контактных с неизученной сверхопасной инфекцией, поместили их не в инфекционные закрытые боксы,а в открытое помещение санатория в центре города и решили, что люди тупо будут молчать?Ох и нечисти, ох и изуверы...Бог не теля и на вас коронавирус найдется.
 показать весь комментарий
 
Точняк, теперь нужна показательная порка. А когда все таки вирус не удержат - забудем, пускай сгниют в тюрьме за гражданскую позицию идущую вразрез с политикой "толерантности".
 показать весь комментарий
 
 
Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты".

Ну, то есть, условия были примерно равные.. Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 96
 показать весь комментарий
 
 
Самі створили подію, а покарають пересічних зешанувальників...
 показать весь комментарий
 
 
Это повод для жестоких подавлений ожидаемых народных протестов. Это ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА НАСЕЛЕНИЯ, состряпанная Зеленским и русскими.
 показать весь комментарий
 
 
Бєня вже "не в тренді", то зрозуміло після призначення Єрмака, а от ти, пане рюкзаков, не боїшся вийти на себе? Чи Вєнєдіктова і Портнов вже з тобо. домовилися?
 показать весь комментарий
 
 
Сабакову своїх тітушок не шкода.
Чи то були беніні?
 показать весь комментарий
 
 
в общем аваков дал понять . что без его в стране будет анархия и нападки на зебилов .поэтому его надо беречь министром мвд и лелеять
 показать весь комментарий
 
 
Похоже каштаны зе попали в щель между беней и арсеном, и щель начинает сужаться.
 показать весь комментарий
 
 
Авак,мать тебя за х....як.
А, как же "титушки" з Кропивницкого и Кривого Рога?
 показать весь комментарий
 
 
Наказать надо Авакова. Это его вина. Теперь он это знает и хочет свалить на новосанжарцев.
 показать весь комментарий
 
 
Сами в автобусе воздух испортили и виноватых ищут. Дубинскому шилокруту вопросы задай.Любому здравому понятна цель этой провокации,свои зашквары отодвинуть.
 показать весь комментарий
 
Як там розслідування з розстрілу на Майдані, справа Гандзюк і тд. Як там по ним? Ми вже все простили?
 показать весь комментарий
 
 
А действительно ли нужны вам эти расследования? А то вон по Шеремету требовали, а как продвинулись вперед и наткнулись на горькую правду - так сразу расследование "не такое" стало.
 показать весь комментарий
 
Своїх провокаторів-авакят відпустив, а місцевих будуть саджати.
 показать весь комментарий
 
 
Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка..

Правильно!!! НИЗАБУДИМНИПРАСТИМ!!! Повесить гадов, а потом расстрелять! Или наоборот..
 показать весь комментарий
 
А как крышевание казино? Прощать будем или нет?
 показать весь комментарий
 
Рюкзаки пробачили ,тому порядку й нема,бо після рюкзаків було багато косяків за які треба було відповідати.
 показать весь комментарий
 
 
А если мы простим Княжичи ,Шеремета то у нас никогда не будет расследования Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9364
 показать весь комментарий
 
Шо интересно,когда нацжены били ментов и прыгали на капотах мусорских машин,то я не наблюдал такого обильного слюновыделения у Аваки.Почему такая избирательность?.
 показать весь комментарий
 
Президент обещал наказать власть, президент обещал что людей будут слушать, говорит что жизни каждого ценны.

Медицина в ужасном состоянии.
Преступники не наказаны.
Власти не верят.

Накажем не тех, кто плохо спланировал операцию и напугал нац гвардией людей. Не тех кто довёл медицину. Не тех кто является причиной недоверия к власти, профанов...

Накажем людей, которые просто испугались за жизнь.
 показать весь комментарий
 
Строится полицейское государство. Всех под шконку.
 показать весь комментарий
 
Вообще выглядит, что все это подстроено чтобы разделить украинцев и поднять бучу, чтобы отвлечь и от рынка землы, и об абсоютно тупого Кабмина, где нет ни одной светлой головы, и от того, что нет ни одной настоящей экономической программы, и что президента все послали, и от сдачи Украины России. Высосано из пальца. Теперь Аваков будет рассказывать, как он не простит селянам, на землю которых приперлась бесполезная нацгвардия селить в полуразрушенной хибаре, которую разве под снос, 40 человек на карантин.
 показать весь комментарий
 
Всі хто кричав на селян,це на вашій совісті.
 показать весь комментарий
 
Та прям бойові дії були ! Два десятка місцевих ганяли полк мєнтів.
Із середньовічної Італії передають :"зранку підтвердили одного інфікованого коронавірусом,на даний час,їх вже 14,серед яких 4 медика. Зона зараження (10 містечок) на карантині. Закрито все,починаючи від барів і магазинів,закінчуючи фабриками."(уже більше)https://www.agi.it/cronaca/news/2020-02-21/coronavirus-contagio-codogno-7150558/
Давайте,розкажіть ще про дикунів з Нової Санжарівки !
(до речі,міністр не хоче в свій палац навідатись,заразом і досвід перейняти ?)
 показать весь комментарий
 
 
Авfuckов: «Бе-бе-бе-берев дзес (по-вашему - драсьте). Бе-бе-бе-без всяких преференций! Бе-бе-бе-безжалостно разбе-бе-бе-берёмся с бе-бе-бе-беспорядками, забе-бе-бе-берём бе-бе-бе-безобразников, пресечём бе-бе-бе-беззакония, короче, всех *****-бе-бе-бе... - тьху-ты, забе-бе-бе-бебался. Я бе-бе-бе-беспристрастен..., но не бе-бе-бе-бестолковый. Если кто бе-бе-бе-берёт пару рюкзачечков от небе-бе-бе-безызвестного поставщика по бе-бе-бе-бешеной цене, то обе-бе-бе-бещаю побе-бе-бе-беспокоиться».
 показать весь комментарий
 
это тебе не лохотроны крышевать 5 лет. кстати, а тебя за это кто накажет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх