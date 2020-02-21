 Аваков про задержанных в Новых Санжарах: Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка. ВИДЕО

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение.
Вчера задержали 24 человека. Всех отпустили, кроме 1 человека, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением к суду об их аресте. Это те кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те кто бросал камни в автобусы, те кто активно дрался с полицейскими и мешал их работе, те кто кричал "мы вас всех сожгем", были и дургие призывы пьяные и трезвые", - сообщил министр.
Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты". В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо.
По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказания. "Если мы простим это, всех отпустим на свободу и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.
Или он уже удельный князь или арабский шейх? Его обязанность соблюдать закон иначе нахрен он не нужен.
ко Дню Соборности (это какой же народ у нас так ненавидит всё украинское,
и так любит устраивать спланированные провокации ?)
И всё было заочено именно для этой провокации.
Скабеевы с Соловёвыми пережили множественные оргазмы прямо в эфире.
"Вот вам ваша "Соборность" во всей красе!"
Ти злочинець, коли без суду звинуватив патріотів у вбивстві
А ти із своєю клікою вже пробачив усі дії беркуту та інших спецвійськ ,
Ти вже пробачив керівництво усіма вбивствами і тортурами, що здіснили ці продажні беркута та, альфівці, їх керівники під керівництвом та за участі московитського фсб
Це усе прощено тобою і продажними ублюдками, які вже практично зупинили і розвалили розслідування тої державної зради України, ч і тепер розвертається на українців за те що боронили і відстоювали свою країну і своє життя у вільній і незалежній Україні
Ей бы молчать в тряпочку,как министру юстиции не пытавшегося прекратить беззаконие.
Правду надо было искать,когда студентов избили,когда конституцию перекраивали.
на дровах, но к любой власти пришвартуется...
Пола Манафорта, что стало составной частью материалов импичмента.
только потери и никакого просвета....
вас судить надо за ветеранов и волонтёров.
теперь их главарь, на которого подрабатывает зеленский
пытается себе выгоду из этого поиметь,
ждём зеленского, который как аваков
будет втаптывать в грязь простых граждан,
мылыція з народом
Никогда не будет у нас порядка.
https://censor.net.ua/news/3177239/v_dome_eksglavy_mid_kojary_byl_zastrelen_chelovek_smi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72943940
"В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции - самоубийство.Выстрел, сообщил источник издания был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД." ???Источник:https://censor.net.ua/n3177239
депутатов слабо разогнать
за решение не принимать каратинщиков
на мыколе можно отыграться какие мы ,,,крутые,,,,
А вопрос - что делал Зюзя в Омане так и висит в воздухе
это нормальная человеческая реакция на смертельную опасность и неопределенность....
Министру МЧС и МВД следовало бы это знать и не осуждать...
В случае настоящей эпидемии, события в Санжарах покажутся цветочками....
Работай Аваков! Непочатый край работы! Начинай с Зебила - не ошибешься!!!