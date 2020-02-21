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 Аваков про задержанных в Новых Санжарах: Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка. ВИДЕО

Правоохранители будут добиваться наказания для активных участников беспорядков в Новых Санжарах.

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение.

Вчера задержали 24 человека. Всех отпустили, кроме 1 человека, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением к суду об их аресте. Это те кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те кто бросал камни в автобусы, те кто активно дрался с полицейскими и мешал их работе, те кто кричал "мы вас всех сожгем", были и дургие призывы пьяные и трезвые", - сообщил министр.

Читайте: Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"

Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты". В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо.

По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказания. "Если мы простим это, всех отпустим на свободу и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.

Также читайте: За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3177232
 
   
 Топ комментарии
 
Хто він такий щоб комусь прощати? Його самого мають давно судити, ще за здачу Криму, коли він за 2 млн. баксів продав посаду керівника УМВС Криму проросійському менту який взяв і присягнув Аксьонову на вірність! І це Аваков буде комусь прощати? Аваков сам має ставати на коліна і просити пробачення! Ким він себе уявляє? Богом? Насправді він гівно і скоро всі це побачать!
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Самі створили подію, а покарають пересічних зешанувальників... Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6793
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Это повод для жестоких подавлений ожидаемых народных протестов. Это ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА НАСЕЛЕНИЯ, состряпанная Зеленским и русскими.
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"Мы простим..." нихрена себе заява от чиновника. Он что сам для нас всех законы придумывает?
Или он уже удельный князь или арабский шейх? Его обязанность соблюдать закон иначе нахрен он не нужен.
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Ну во всяком случае он так про себя думает.
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Власти такого разгильдяйства с эвакуацией народ не должен прощать.
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Кого-то посетила счастливая идейка подвязать возвращение уханцев
ко Дню Соборности (это какой же народ у нас так ненавидит всё украинское,
и так любит устраивать спланированные провокации ?)
И всё было заочено именно для этой провокации.
Скабеевы с Соловёвыми пережили множественные оргазмы прямо в эфире.
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день соборности был в январе, чудо ты в перьях Аваков про затриманих у Нових Санжарах: "Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку" - Цензор.НЕТ 1947
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Тут он прав. Один раз простили..6 лет порядка уже нет.
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Заточено именно для этой провокации - чтобы потом сказть:
"Вот вам ваша "Соборность" во всей красе!"
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Ти про що , Аваков, кому в санжарах ти зібрався не пробачати
Ти злочинець, коли без суду звинуватив патріотів у вбивстві
А ти із своєю клікою вже пробачив усі дії беркуту та інших спецвійськ ,
Ти вже пробачив керівництво усіма вбивствами і тортурами, що здіснили ці продажні беркута та, альфівці, їх керівники під керівництвом та за участі московитського фсб

Це усе прощено тобою і продажними ублюдками, які вже практично зупинили і розвалили розслідування тої державної зради України, ч і тепер розвертається на українців за те що боронили і відстоювали свою країну і своє життя у вільній і незалежній Україні
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все верно сказал. ни этот позор, ни рюкзаки забывать и прощать нельзя. всему свое время
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И Сашка Белого никто не забыл. 30 на одного.
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А у неё разве стояла задача кого-то услышать?
Ей бы молчать в тряпочку,как министру юстиции не пытавшегося прекратить беззаконие.
Правду надо было искать,когда студентов избили,когда конституцию перекраивали.
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..де у кого вже КОРОНА злітає......оці "космонавти" це чиїсь діти і онуки ... демонструють СИЛУ перед Людьми з Села ... Аваков вважав Вас більш ЦИВІЛІЗОВАНИМ .. а Ваші підлеглі ведуть себе як ВИРОДКИ і УБЛЮДКИ ... Шановні Українці ..мусимо МАТИ контроль над силовиками ..інакше це невиховане БИДЛО .. має шанс вести себе як зі Студентами на Майдані 2013 ... БУДЬТЕ пильні ..і цих УБЛЮДКІВ в скафандрах мабуть є сім"ї ..рідня .. ЗВІДКИ така ДИКІСТЬ ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди...
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Пошел на Путина тролина драная... Засунь себе в очко свои провокаторские высеры, чмо.
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Б ть назвати булочку гаспадин презедент це повний треш
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Спорі не булочку а зелену шмарклю
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Не спорі а ссорі і не булочку а бубочку
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Израиль своих вообще отказался принимать - что там с соборностью у израильтян ?
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Головне не дати втекти тим,хто давав команду бити людей.Полицаї,разом з міністром мають відповісти за знущання над людьми.
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авакян - непотопляемый авианосец, как кузя практически,
на дровах, но к любой власти пришвартуется...
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никто вроде и не обидится, нехай уже валит....
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Що воно мекає, цей аваков?? оно скоро його так у Штатах бикануть, що йому торба, за усю ту пургу що воно ригало на Трампа з ще з одним бурдюком херащенком...ото вистава про них буде...
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М-дя, крутять хахлів в баранячий ріг. Тупа і продажна популяція.
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А если начнется эпидемия будем его прощать?
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А если тебя в очко дрюкнуть, ты будешь геем или питарасом?
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Эпидемий полно и грипп, и туберкулёз, тоже смертельные и не излечимые болезни это то вы простили?
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Дональд Трамп получил письмо с информацией о роли Авакова в сборе фактажа против
Пола Манафорта, что стало составной частью материалов импичмента.
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Порядок по ихнему грабить слепых, бить несогласных и не обьяснять за что.
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после апреля 19-го - только стыд за всех нас,
только потери и никакого просвета....
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он вспомнил о порядке
вас судить надо за ветеранов и волонтёров.
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Пожалуй соглашусь с квакваковым. Может быть впервые. По сути сказанного соглашусь. Подозреваю, что имплементация правильных тезисов будет как всегда... Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3084
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Эти пьяные борцуны с обильно увлажнённым памперсами кацапам национальный праздник сделали. Не удивлюсь, что они прямо или опосредовано профинансированы из кацапстана.
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мусора спровоцировали беспорядки,
теперь их главарь, на которого подрабатывает зеленский
пытается себе выгоду из этого поиметь,
ждём зеленского, который как аваков
будет втаптывать в грязь простых граждан,
мылыція з народом
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Роюкзачки знать можно прощать, ето кровушка родная, чужим наказание по закону.
Никогда не будет у нас порядка.
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а если мы "простили" (сфальсифицировали) ЭТО:-
https://censor.net.ua/news/3177239/v_dome_eksglavy_mid_kojary_byl_zastrelen_chelovek_smi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72943940

"В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции - самоубийство.Выстрел, сообщил источник издания был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД." ???Источник:https://censor.net.ua/n3177239
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Правильно с тупой биомассой нужно по жеесче.
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Сто процентов,это не люди это скот, тупой, продажный,чмошный. Согласен с Акваковым на все сто,может даже первый раз за все время,. Херачить их нужно пока бошки не поотлетают.
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Ви краще поговоріть за тітушню з всієї України, що вона там робила і хто її туди привіз.Але, що про тітушню авакян нічого не говорить.
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Все кончится как всегда, пшиком. А трындеть по телеку вы умеете...
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а в Борис польский район киевской
депутатов слабо разогнать
за решение не принимать каратинщиков
на мыколе можно отыграться какие мы ,,,крутые,,,,
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Аваков,ти, арештував тітушню з всієї УКраїни, яка начебто була жителями Санжар?
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Бей своих, что бы чужие боялись!Всегда во всем виноваты граждане Государство всегда ни при чем.Экономика падает-это граждане убегают на работу в Польшу вместо того, что бы поднимать страну.Школы закрывают-это граждане не нарожали детей.Больницы закрывают-это граждане в селах поумирали.Азаров советовал - если нечего есть-бери лопату и сажай картошку,а к государству какие вопросы?
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Я нелох разом з авакідзе з наполегливістю "Титаніка" ведуть країну на зустріч зі своїм айсбергом.
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пока будут бегать титушки ничего не изменится ....как минимум хулиганка 5 лет а не сопли жевать !!!!!!
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Зачем было гнать в Санжары бетеэры с тьмой нацгвардейцев? Там что "*******" собрались как в Мукачево? Нельзя было нормально как нормальные представители власти с людьми поговорить, объяснить ситуацию? Ну ничему ни оба Майдана ни Врадиевка не учат, все продолжают разруливать конфликты через "колено"!
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Все правильно пригнали. Тепер можна передислокувати ці БТРи в центр Києва для наведення порядку з порушниками ПДР. Бажано почати з самого центру: Хрещатик, АП, Лесі, Мечникова.
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Ну тут с Аваковым полностью согласен.Правда окончательное решение выносит суд.А какие у нас "честные" и "справедливые" суды,мы все хорошо знаем.
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У нас в стране давно нет порядка, если кто не в курсе , поскольку граждане ооочень многое прощают власти - откровенную глупость, неприкрытое мошенничество, воровство и даже бандитизм. Пляски с бубном вокруг "уханьцев" - очередной пример политического мошенничества и крайней эпидемиологической необразованности. Кстати, не только в Украине.
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П.С.: наступила эра имени Греты Тунберг.
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Тут сабакян правий на всі 100%! Якщо ми йому це вибачимо то Україні писда!
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зараз ці бл#ді при зе владі потихеньку роблять все, щоб бійці з ВСУ розривали контракти бо бабла нема а на авакяна з його собаками бабла хватає і на усілякі цацки-пецки для нацгвардії і це за народний кошт щоб давити народ бо бубочка сциться і среться, та видно як і він сам за коритце зубенятками вціпилось, не ті зараз українці щоб їх лякати
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Є бюджет України 2020. У ньому видатки на армію в цьому році зросли на 16% порівнянно з минулим. Куди ідуть гроші тоді?
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Та все правильно сказав. Є одна проблема. Порядку нема не тільки в Санжарах. Його взагалі нема ніде.
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Закон всегда прав,здесь нечего сказать!маргиналов за решетку!!!
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https://www.0629.com.ua/news/2670279/vse-my-ludi-mariupolcy-gotovy-prinat-evakuirovannyh-ih-kitaa-video-у нас нормальные люди,горжусь Мариуполем и мариупольцами!!!!!быдло санжарское в сизо!
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Тому ти відпустив криворізьких, кропивницьких тітуханів, щоб потім, колись, можливо ! їх наказати? Чи може даєш їм можливість втекти?
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Ось вони, типові жителі Нових Санжар...
Аваков про затриманих у Нових Санжарах: "Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку" - Цензор.НЕТ 5557

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А у нас итак не будет порядка . Мы же простили беркутню расстрелявшую майдан и отпустили террористов взорвыавших людей в Харькове возле дворца спорта . У нас же на свободе Бойко укравший вышки и Штепа втретившая с караваем окупантов . У нас снова у руля Портнов который соратник легитимного и оправдан сын Авакова поставивший в нацгвардию говнорюкзаки . У нас же министр Аваков проваливший реформу МВД . И у нас впочете Кучма создавший алигархическое воровское государство . Так о чем это Аваков .
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Сабаков Чорт фсбшный времен П.Падлошенко
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На фотках аваковские нанятые малчики, показательно позирующие на объектив, о которых будет много шуму и крику, потом их показательно засудят, потом их потихоньку отпустят.
А вопрос - что делал Зюзя в Омане так и висит в воздухе
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@ у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх@

это нормальная человеческая реакция на смертельную опасность и неопределенность....
Министру МЧС и МВД следовало бы это знать и не осуждать...

В случае настоящей эпидемии, события в Санжарах покажутся цветочками....
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Правильно! Наказать всех организаторов паники; всех, кто не провел разьяснительную работу с людьми; всех, кто не нашел подходящего здания вдали от населенных пунктов; всех, кто бил людей. Одним словом всех, кого привлекли к выполнению заказа х.уйла!
Работай Аваков! Непочатый край работы! Начинай с Зебила - не ошибешься!!!
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