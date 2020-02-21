 Создана рабочая группа по вопросам реформирования системы здравоохранения, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Рабочая группа должна до 1 марта 2020 проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи. По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: о финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения", - говорится в указе № 55/2020, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу вечером.
Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Сергій Стерненко
@sternenko
·2 ч
Одна з евакуйованих з Уханю - Олександра Волкова, яку в душі санаторію «пи**ило» струмом.
Навряд у неї є вірус, але замість голови точно вата.
Багато фото з РФ, а перше в акаунті - з Москви.
Волкову треба після карантину одразу запрошувати на допит.
Най ще скаже, що все це - за побажаннями "трулового народа" і все - точна копія!
1 ч. ·
СТРАНА с Зеленским уверенно движется в... "Санжары", но большинство почему-то считает, что это в "табу"...
А самыми умными думаю у ваЗЕлина это опять донецкие - богатырева, бахтеева и комик телеэкрана комаровский.
ФОП ******** *******(25+) @YakuiPizdec 20 февр.
В Санжаровских протестующих узнали бюджетников из Волновахи