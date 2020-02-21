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 Общество, Здоровье
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 Создана рабочая группа по вопросам реформирования системы здравоохранения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Рабочая группа должна до 1 марта 2020 проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи. По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: о финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения", - говорится в указе № 55/2020, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу вечером.

Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Также читайте: За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3177231
 
 
 Топ комментарии
 
коронавірусу на тебе немає зеля на жаль
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Робоча група за рік два розробить концепцію, за два три роки стратегію реформування. Потім громадське обговорення. Короче, про зєбуїнів вже всі забудуть, а група й далі буде працювати
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Радуцький фельдшер-фізкультурник, ну яку реформу медицини він може провести? Скалецька, подружка Радуцького, покинула карантин і поїхала у справах, що ще говорити про цю медичну адміністраторку, вона ж тупа! Ці люди будуть реформувати медицину? Поверніть справжнього медика і адміністраторку - Супрун!
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Отут я з тобою згоден, Супрун була на своєму місці...
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Дебилизм. Все создает и создает, а результаты где? Почему нет результата? Когда он будет? Когда медициной будут руководить медики, специалисты, профессионалы, а не юристы, фельдшера и санитары? Тогда, когда коронавирус разнесет всю Раду и всю власть? Тогда зачешутся?
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А це вже погроза життю "видающєгося государствєнного дєятєля соврєменнасті". Спитайте у Марусі та Софії - вони знають...
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Результат Зеленского: Украина без земли но с китайским вирусом.
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Создана рабочая группа по вопросам реформирования системы здравоохранения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5810 Сергій Стерненко

@sternenko

·2 ч

Одна з евакуйованих з Уханю - Олександра Волкова, яку в душі санаторію «пи**ило» струмом.
Навряд у неї є вірус, але замість голови точно вата.
Багато фото з РФ, а перше в акаунті - з Москви.
Волкову треба після карантину одразу запрошувати на допит.

Создана рабочая группа по вопросам реформирования системы здравоохранения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9227
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Вірус, можливо, в неї є, але не обов'язково коронавірус...
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ну все ...останні лікарні розженуть ...индейци должны здохнуть и освободить "остров манхеттен" для "новых хозяев ...
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президент, отмени гребанную оптимизацию мед. закладів. Непросто людям с инфарктом добираться до опорних лікарень за 50 км. Відміни, будь-ласка, люди просять
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Не переживай...отменят...и придется добираться за 100 км...😃
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Хто із хворих інфарктом не ******** їзди по українським танкодромам на далекі відстані?
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спробуй з камнем в ниркам протруситись в машині швидкої допомоги по шиферу сільської дороги км так 15. Згадаєш всіх святих і стоповерхові мати.
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Ну что кроме уя в жопу может предложить этот дегенерат радуцкий?
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Я читаю ці (та їм подібін) викідиші нинішньої влади і розумію: вони нагадують мені "программу партіі" на двадцять-якомусь з'їзді КПРС - тіко констатація фактів, діарея слів, що треба робити, і жодного слова про те ЯК, ЯКИМИ СИЛАМИ, ЗАСОБАМИ і ЗА РАХУНОК ЧОГО це робить. Ну а про наслідки зовсім нічого (мо держтаємниця?)
Най ще скаже, що все це - за побажаннями "трулового народа" і все - точна копія!
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Так а ящик водки для реформ медицины есть?
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Не те нам маланцы достались. У тех, на Ближнем Востоке, как то иначе всё происходит. Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3102
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

СТРАНА с Зеленским уверенно движется в... "Санжары", но большинство почему-то считает, что это в "табу"...
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Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Источник: https://censor.net.ua/n3177231 Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6228 нет слов,одни слюни Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6228
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Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий....... .............................. И подошла комиссия с Моисеем к Красному морю , и протянул Моисей руку, и разошлись воды морские, и сказал Моисей: - Охренеть…
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Что бы создать бардак в котором можно МНОГО воровать, необходимо создать БОЛЬШУЮ группу. Потом создать, группу которая будет контролировать первую группу. Потом группу, которая будет фуксами и будет получать весь негатив. И так до бесконечности. Имитация деятельности. Хочешь что нибудь угробить, поручи чиновникам.
А самыми умными думаю у ваЗЕлина это опять донецкие - богатырева, бахтеева и комик телеэкрана комаровский.
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ФОП ******** *******(25+) @YakuiPizdec 20 февр.

В Санжаровских протестующих узнали бюджетников из Волновахи
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