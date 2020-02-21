 По факту кнопкодавства в Раде начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса ГПУ.

В сообщении отмечается: "Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020 года.

Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации".

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