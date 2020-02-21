 С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания "Зміст".

Максим Хитайлов, 1997 года рождения, уроженец Запорожской области, жителем села Выришальне Лохвицкого района Полтавской области, солдат, гранатометчик 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 февраля утром в районе хутора Вильный Попаснянского района Луганской области во время обстрела нашего наблюдательного пункта "Баня"..

В то утро в результате обстрелов и боев еще трое военнослужащих получили ранения, двое - контузии. Около 5:00 противник начал массированный обстрел из артиллерии, минометов и вооружения танков по позициям в районе Новотошковское - Орехово - Хутор Вильный (Золотое-4, входит в состав города Золотое), и под огневым прикрытием предпринял попытку захватить наблюдательные пункты. Атака штурмовых групп была отражена, завязался бой, в основном, на посту "Баня". Пришлось вывести украинских защитников с позиции, чтобы ударить по ней огнем. Тело погибшего украинского воина было вывезено на оккупированную территорию, утром 20 февраля передано украинской стороне близ города Счастье.

Похоронят Героя завтра, 22 февраля, в родном селе Выришальне. У него остались мать и брат.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 72-й ОМБр Максим Хитайлов погиб сегодня в районе Попасной в результате атаки наемников РФ на позиции ОС. ФОТО