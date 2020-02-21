EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1377  0
Все про:смерть (6449) Донбасс (20753) Ян Осока (957) 72 отдельная механизированная бригада (108)

 С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве

21 февраля, в городе Полтава на площади возле областной администрации состоялось торжественное прощание с погибшим украинским воином Максимом Евгеньевичем Хитайловым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания "Зміст".

Максим Хитайлов, 1997 года рождения, уроженец Запорожской области, жителем села Выришальне Лохвицкого района Полтавской области, солдат, гранатометчик 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 февраля утром в районе хутора Вильный Попаснянского района Луганской области во время обстрела нашего наблюдательного пункта "Баня"..

В то утро в результате обстрелов и боев еще трое военнослужащих получили ранения, двое - контузии. Около 5:00 противник начал массированный обстрел из артиллерии, минометов и вооружения танков по позициям в районе Новотошковское - Орехово - Хутор Вильный (Золотое-4, входит в состав города Золотое), и под огневым прикрытием предпринял попытку захватить наблюдательные пункты. Атака штурмовых групп была отражена, завязался бой, в основном, на посту "Баня". Пришлось вывести украинских защитников с позиции, чтобы ударить по ней огнем. Тело погибшего украинского воина было вывезено на оккупированную территорию, утром 20 февраля передано украинской стороне близ города Счастье.

Похоронят Героя завтра, 22 февраля, в родном селе Выришальне. У него остались мать и брат.

С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 01
С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 02
С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 03
С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 04
С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 05
С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 06
С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 72-й ОМБр Максим Хитайлов погиб сегодня в районе Попасной в результате атаки наемников РФ на позиции ОС. ФОТО

С погибшим на Донбассе воином Максимом Хитайловым попрощались в Полтаве 08

Источник: https://censor.net.ua/n3177227
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх