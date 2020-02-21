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 Происшествия, Здоровье
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Все про:Аваков (2967) COVID-19 (189)

 С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек, никто из них не заболел, - Аваков

С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек. Все они находятся под контролем и все здоровы.

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"С момента начала кризиса 7 тыс. человек опосредовано из Китая въехали в Украину. Студенты, те кто сами возвращался, те кто пробирался через Франкфурт, через другие страны.

Каждый из них проходил контроль: ему меряли температуру, у него брали телефон и адрес, с ним созванивались раз в 3 дня. За все это время мы имели только 3 подозрения - 2 в Николаеве и 1 в Киеве. Это оказались простые простудные заболевания", - сказал Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя?" - Аваков осудил призывы не допускать на родину украинцев, находящихся сейчас в Китае. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3177226
 
 
 Топ комментарии
 


Позивний "Містер Прутік"@mr_prutik 20 февр.

Кстати, вы заметили, как истерика вокруг вируса технично вытеснила из информационной повестки годовщину расстрела Майдана.
Глядя на истерию на телеканалах, похоже что мы имеем дело с полноценной информационно-психологической операцией.
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Тести не проводилися нікому. А от померлі були.
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Тести не проводилися нікому. А от померлі були.
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",,,всі вони знаходяться під контролем..." Ну явно ж бреше шановний, ох і бреше.
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Якщо 7 тис людей приїхали з Китаю, то вирогідність того що серед прибувших був носій коронавірусу - надзвичайно висока! Те що ніхто не знайшов досі вірус в Україні, яка є портовою та транзитною країною - говорить про повну відсутність медицини в Україні!
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"Пробирались через Франкфурт...."
Тут белый халат не спасет.
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Почему сразу "бреше"? Он же ясно сказал: им звонят раз в 3 дня по телефону.
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Более глупого заявления я еще не слышала. Аваков, так ты считаешь , если пронесло с теми 3 тыс., то вечно будет проносить? Украинцев инфекция не берет? 28 стран уже заражены, а мы особенные? То есть миллиардный Китай с короновирусом нас не догонит? Так зачем тогда карантин? Давайте без него. Ну это просто пипец.
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Аваков, ты жалуешься иди хвастаешься ?
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Виктор, скажи, а что ты думаеш о насильнике-педофиле Юрие Буданове? Правильно этого бешеного пса пристрелили чеченские ополченцы?
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все тесты которые закупили за бюджетные деньги растащили слуги по своим домам на всякий случай.
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Браво!!!С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек, никто из них не заболел, - Аваков - Цензор.НЕТ 5049
От в кому кому, а в тобі я ні секунди сумнівався, начальник паніки!С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек, никто из них не заболел, - Аваков - Цензор.НЕТ 3410
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Позивний "Містер Прутік"@mr_prutik 20 февр.

Кстати, вы заметили, как истерика вокруг вируса технично вытеснила из информационной повестки годовщину расстрела Майдана.
Глядя на истерию на телеканалах, похоже что мы имеем дело с полноценной информационно-психологической операцией.
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Promotor Axon@Promotor_Axon





Недавно Соловей намекнул, что РФ для достижения своего реванша за развал СССР будет применять не обычную военную агрессию, а гибридную.
Например, всю натовскую группировку в Восточной Европе не нужно уничтожать, ее дезактивируют "обычные граждане-борцы за мир", перекрыв все дороги.Эта методика хорошо показала себя на Донбассе в 14-м году. Поэтому в Европе уже созданы соответствующие группы "обеспокоенных граждан" и все тролли на изготовке. И события в Новых Санжарах это доказывают. Это только небольшая репетиция.

И если вдруг в Полтавскую или Харьковскую обл. заедут танки РФ, не появятся ли на главных дорогах "мирные граждане" с разными плакатиками против войны, перекрывая движение ВСУ. А есть еще много всяких гибридных схем - зеленые человечки без знаков различия, спящие агенты везде и тд.
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Сашко 25 няв@vono_e_znovu 20 февр.

з Одеси пишуть, що два дні тому прийшов корабель з Китаю, відповідно з китайцями на борту, судно допустили, товари прийняли і жодна собака не гавкнула, який там карантин... а тут раптом "Топаз дав команду", и процес пішов - схема та сама, що з "протестами" проти ринку землі
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ФОП ******** *******(25+) @YakuiPizdec 20 февр.

В Санжаровских протестующих узнали бюджетников из Волновахи
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Приберить цього подонка Сабакова, його е@ало викликає нудоту. Як таку падаль носить земля.
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Присмотритесь повнимательней, возможно вы узнаете в нем любимого придворного Пэци и Зе
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та как-то не складывались у них с Петей отношения ...
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Да ладно, не рассказывайте мне этих страшных сказок на ночь..
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Угу, не любовь значит.у Педро с народом не сложились отношния. А так бы спал в кровати с булавой и улыбался во сне. Тьху...
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Вывод: это - строго китайская болезнь. Выпускайте этих, которых вчера с боем в общагу заселили.
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На круизном лайнере заболели граждане многих стран, так что это байки что заболевают только китайцы.
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Це новий спасітель царя і отєчєства.

Знайомтесь, майбутній граф Сабаков 🤔
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барон....Распорядок дня барона
Подъем: шесть часов утра
Семь часов утра:разгон облаков, установление хорошей погоды...
С восьми до десяти - ПОДВИГ!..
Бургомистр. Как это понимать?
Баронесса. Это значит, что с восьми до десяти утра у него запланирован
подвиг... Что вы скажете о человеке, который ежедневно отправляется на
подвиг, точно на службу?!
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Твою мать......

Все семь тысяч под контролем....
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Отчего это Аваков так раскудахтался, он что уже наш новый министр ОЗ?
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Беспечность просто поражает, любой из этих 7000 мог разнести вирус, измерение температуры по прилету не дает 100% гарантии что человек не заражен.
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А заборы частных домов все выше и выше - прямой показатель плохой работы полиции
АВАКОВ ДУМАЕТ ШО ПОЛИЦИЯ ДЛЯ ТОГО ШОБ МИТИНГИ РАХГОНЯТЬ
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Еще не вечер еще не вечер
Еще в запасе время есть у нас с тобой... С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек, никто из них не заболел, - Аваков - Цензор.НЕТ 2642
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Зачем? Может лучше не будить этого зверя?
В смысле, Ослика..
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Скажіть, навіщо влада влаштувала собі піар з тим поверненням ?
Самі спровокували людей, а тепер шукають винних.
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А шо делает злочинный министр, злочинного шоколядного уряду бариги мародёра у такого честного ЗЕбубачки не вора??
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Аааа! Це повний капець! Стан захворюваності коментує мініст внутрішніх справ, а не міноздоров! Оруел, ти це бачиш? Тобі таке навіть під наркотою б в голову не прийшло!
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А Аваков у нас уже министр здравоохранения, или он теперь в любой дырке затычка? На что только не пойдешь чтобы тебя не лишили кресла.
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Прям с языка сняли))) То что должен делать минздрав, делает МВД))))
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оно широкава профіля



Jaroslaw Teriannik@yar13zp 20 февр.

Зараз на Еспресо:
Адвокат родин Небесної Сотні Титич:
більше ніж оточення Януковича, розслідуванню терористичного акта з розстрілом на Майдані заважав Аваков. Багато справ готові до суду але блокувалися. А Т.Чорновол звинувачує Горбатюка, а Авакова виводить за дужки. Хз ...
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Розповсюдження свідомо недостовірної інформації та ще і не уповноваженою на це високопоставленою посадовою особою це вже кримінальна відповідальність. Аууу! ДБР! Затримайте цього злочинця
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А кому-то нужна была антипрезидентс
кая и антиправительственная истерия.
СБУ всех виноватых найдет, дело ЧЕСТИ мундира.
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форумчане кто адекватен посмотрите вот это видео с Уханя и скажите опять что туберкулез и спид опасней ..что куриный и свинной грипп фигня и это маркетинговый ход по продаже масок в аптеках
https://www.facebook.com/750156398406416/videos/1229376413918938/
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Ніхто не захворів! Ну Слава Богу! Але вчорашня ганьба України як країни буде мати далекосяжні наслідки. І вже має.
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все рейсы до этого были почти безопасные. Но не с Ухани, где можно только еду заказанную возле подьезда забрать. полностью блокирован город. Никто не скажет реальное количество заболевших, судя по кораблю, 20 процентов заболело. бабка в южной корее уже в церкви заразила 150 человек
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А кому-то нужна была антипрезидентс
кая и антиправительственная истерия.
СБУ всех виноватых найдет, дело ЧЕСТИ мундира.
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С момента появления коронавируса в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек. Все они находятся под контролем и все здоровы...... интересно а где мы взяли тест-системы которые появились в Китае и у нас гораздо позже ?
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Да какие тест-системы, проверили температуру и взяли телефон, иди гуляй.
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а не заколебается потом Скалецкая у всех ночевать ?
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Вернулись не 7, а более 15 тыс. Через Катар, Стамбул, Париж, Франкфурт и Амстердам.
7 это те, кто покупал прямой слот. Остальных отследить невозможно.
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Альфред Соломонович ,ну зачем вы это рассказали на ночь глядя? Від моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб, ніхто з них не захворів, - Аваков - Цензор.НЕТ 1726
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Если министр МВД стаёт отчитываться вместо врача - то он меняет и фамилию - с Авакова на ИАков.
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А кто-то ещё про идиотов тут рассказывал. Что им помогать надо. Ещё и психиатр.
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він вам правильно написав ...не з юханя де карантин і нікого не впускають і не випускають а з китаю ...правда от з "контролем" він "трішки" прибрехав (по звичці) ...але ж зелохи все сожруть ...як "рюкзаки" ...
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Саме так. Але ж саме це повернення повинно було затьмарити роковини Майдана, "батьківською" турботою Оманського про нарід. Та не сталося, як гадалося. Зганьбили Україну своєю некомпетентністю. Знову
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Китaйcькi кopиcтувaчi coцмepeж i пpeca КНР кoмeнтують пoдiї 20 лютoгo в Нoвиx Сaнaжapax, житeлi якиx влaштувaли бунт пpoти poзмiщeння в ceлi eвaкуйoвaниx з Уxaню людeй. Люди здивoвaнi i шoкoвaнi.
Думки китaйцiв oпублiкувaв у cвoєму Facebook пepeклaдaч Сepгiй Китaйcький.
"Я пoчитaл китaйcкиe нoвocти и кoммeнтapии китaйцeв o вчepaшнeм. Сдeлaл для вac мaлeнькую пoдбopку тoгo, чтo oни гoвopят.
Вo-пepвыx, видeo Стpaнa.UA - Нoвocти Укpaины нa китaйcкиx pecуpcax. А вo-втopыx, пepвый кoммeнтapий в мoeй пoдбopкe нa 4 тыcячи лaйкoв:
"Еcли Укpaинa тaк пpинялa cвoиx coбcтвeнныx гpaждaн, тo я пpeдcтaвляю, кaк мы eё лeгкo paзopвём, ecли будeт вoйнa, т.к. мoи дeти нaмнoгo cплoчённee укpaинцeв"
2-oй кoммeнтapий нa 5 тыcяч лaйкoв:
"Кpaйнe бeзpaccуднo и пocтыднo тaк пocтупaть co cвoими близкими пepeд лицoм эпидeмии".
3-ий кoммeнтapий нa 2000 лaйкoв:
"Сeйчac иx cepдцa и нaдeжды paзбиты, у этиx укpaинцeв ocтaлиcь тoлькo тeплыe вocпoминaния o пoлучeннoй ими любви в Уxaнe".
4ый нa 4тыc:
"Китaйцы paди cвoиx близкиx мoгут cплoтитьcя и caмooтвepжeннo пoжepтвoвaть жизнью. Инocтpaнцы, чтoбы нe пpинимaть cвoиx близкиx мoгут гpaбить и убивaть"
5ый:
"Тe ктo ocтaлcя в Уxaнe нaxoдятcя в бoльшeй бeзoпacнocти, чeм в Укpaинe".
И т.д. и т.п. Этo пpocтo 5 пoдpяд кoммeнтapиeв пoд oднoй нoвocтью. Вcё пoнятнo думaю.
Этo пoзop нa вcю плaнeту. Бeз пpeувeличeний. Стыд." - пишe Сepгiй.Від моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб, ніхто з них не захворів, - Аваков - Цензор.НЕТ 2412
Від моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб, ніхто з них не захворів, - Аваков - Цензор.НЕТ 2412
Від моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб, ніхто з них не захворів, - Аваков - Цензор.НЕТ 1248
Від моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб, ніхто з них не захворів, - Аваков - Цензор.НЕТ 8523
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А больная китаянка с поезда откуда взялась в Киеве?
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у нас новый министр здравоохранения - Аваков... в связи с профнепригодностью Скалецкой надо понимать
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Эта заява выглядит как дешёвые отмазки от Авакова.
И это ещё раз подчёркивает тот факт, что аваков и властьдержащие держат людей за безмозглых скотов, которым можно впаривать любой бред, в который все должны верить.
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