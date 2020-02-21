Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"С момента начала кризиса 7 тыс. человек опосредовано из Китая въехали в Украину. Студенты, те кто сами возвращался, те кто пробирался через Франкфурт, через другие страны.
Каждый из них проходил контроль: ему меряли температуру, у него брали телефон и адрес, с ним созванивались раз в 3 дня. За все это время мы имели только 3 подозрения - 2 в Николаеве и 1 в Киеве. Это оказались простые простудные заболевания", - сказал Аваков.
Тут белый халат не спасет.
В районе эпидемия! Поголовные прививки! Ящур!
От в кому кому, а в тобі я ні секунди сумнівався, начальник паніки!
Позивний "Містер Прутік"@mr_prutik 20 февр.
Кстати, вы заметили, как истерика вокруг вируса технично вытеснила из информационной повестки годовщину расстрела Майдана.
Глядя на истерию на телеканалах, похоже что мы имеем дело с полноценной информационно-психологической операцией.
Promotor Axon@Promotor_Axon
Недавно Соловей намекнул, что РФ для достижения своего реванша за развал СССР будет применять не обычную военную агрессию, а гибридную.
Например, всю натовскую группировку в Восточной Европе не нужно уничтожать, ее дезактивируют "обычные граждане-борцы за мир", перекрыв все дороги.Эта методика хорошо показала себя на Донбассе в 14-м году. Поэтому в Европе уже созданы соответствующие группы "обеспокоенных граждан" и все тролли на изготовке. И события в Новых Санжарах это доказывают. Это только небольшая репетиция.
И если вдруг в Полтавскую или Харьковскую обл. заедут танки РФ, не появятся ли на главных дорогах "мирные граждане" с разными плакатиками против войны, перекрывая движение ВСУ. А есть еще много всяких гибридных схем - зеленые человечки без знаков различия, спящие агенты везде и тд.
з Одеси пишуть, що два дні тому прийшов корабель з Китаю, відповідно з китайцями на борту, судно допустили, товари прийняли і жодна собака не гавкнула, який там карантин... а тут раптом "Топаз дав команду", и процес пішов - схема та сама, що з "протестами" проти ринку землі
ФОП ******** *******(25+) @YakuiPizdec 20 февр.
В Санжаровских протестующих узнали бюджетников из Волновахи
Знайомтесь, майбутній граф Сабаков 🤔
Подъем: шесть часов утра
Семь часов утра:разгон облаков, установление хорошей погоды...
С восьми до десяти - ПОДВИГ!..
Бургомистр. Как это понимать?
Баронесса. Это значит, что с восьми до десяти утра у него запланирован
подвиг... Что вы скажете о человеке, который ежедневно отправляется на
подвиг, точно на службу?!
Все семь тысяч под контролем....
АВАКОВ ДУМАЕТ ШО ПОЛИЦИЯ ДЛЯ ТОГО ШОБ МИТИНГИ РАХГОНЯТЬ
Еще в запасе время есть у нас с тобой...
В смысле, Ослика..
Самі спровокували людей, а тепер шукають винних.
Jaroslaw Teriannik@yar13zp 20 февр.
Зараз на Еспресо:
Адвокат родин Небесної Сотні Титич:
більше ніж оточення Януковича, розслідуванню терористичного акта з розстрілом на Майдані заважав Аваков. Багато справ готові до суду але блокувалися. А Т.Чорновол звинувачує Горбатюка, а Авакова виводить за дужки. Хз ...
кая и антиправительственная истерия.
СБУ всех виноватых найдет, дело ЧЕСТИ мундира.
https://www.facebook.com/750156398406416/videos/1229376413918938/
кая и антиправительственная истерия.
СБУ всех виноватых найдет, дело ЧЕСТИ мундира.
7 это те, кто покупал прямой слот. Остальных отследить невозможно.
Думки китaйцiв oпублiкувaв у cвoєму Facebook пepeклaдaч Сepгiй Китaйcький.
"Я пoчитaл китaйcкиe нoвocти и кoммeнтapии китaйцeв o вчepaшнeм. Сдeлaл для вac мaлeнькую пoдбopку тoгo, чтo oни гoвopят.
Вo-пepвыx, видeo Стpaнa.UA - Нoвocти Укpaины нa китaйcкиx pecуpcax. А вo-втopыx, пepвый кoммeнтapий в мoeй пoдбopкe нa 4 тыcячи лaйкoв:
"Еcли Укpaинa тaк пpинялa cвoиx coбcтвeнныx гpaждaн, тo я пpeдcтaвляю, кaк мы eё лeгкo paзopвём, ecли будeт вoйнa, т.к. мoи дeти нaмнoгo cплoчённee укpaинцeв"
2-oй кoммeнтapий нa 5 тыcяч лaйкoв:
"Кpaйнe бeзpaccуднo и пocтыднo тaк пocтупaть co cвoими близкими пepeд лицoм эпидeмии".
3-ий кoммeнтapий нa 2000 лaйкoв:
"Сeйчac иx cepдцa и нaдeжды paзбиты, у этиx укpaинцeв ocтaлиcь тoлькo тeплыe вocпoминaния o пoлучeннoй ими любви в Уxaнe".
4ый нa 4тыc:
"Китaйцы paди cвoиx близкиx мoгут cплoтитьcя и caмooтвepжeннo пoжepтвoвaть жизнью. Инocтpaнцы, чтoбы нe пpинимaть cвoиx близкиx мoгут гpaбить и убивaть"
5ый:
"Тe ктo ocтaлcя в Уxaнe нaxoдятcя в бoльшeй бeзoпacнocти, чeм в Укpaинe".
И т.д. и т.п. Этo пpocтo 5 пoдpяд кoммeнтapиeв пoд oднoй нoвocтью. Вcё пoнятнo думaю.
Этo пoзop нa вcю плaнeту. Бeз пpeувeличeний. Стыд." - пишe Сepгiй.
И это ещё раз подчёркивает тот факт, что аваков и властьдержащие держат людей за безмозглых скотов, которым можно впаривать любой бред, в который все должны верить.