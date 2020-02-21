 Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-глава СНБО Александр Турчинов в интервью Сергею Иванову.



"Моя тактика - это постоянно продвигаться хотя бы на один шаг вперед, и начиная со второй половины 2015 года мы не потеряли ни одного метра нашей земли", - сказал Турчинов, добавив, что русские это называли "ползучим наступлением".

По его словам, для врага это было очень изнурительно: "Они не знали, в каком месте состоится очередное продвижение украинских военных, и были не готовы к противодействию". Турчинов объяснил, что именно так было отбито не только много опорных позиций, но и населенных пунктов.

"При таком подходе без больших потерь возможно со временем дойти и до нашей границы. И я считаю, что именно это мобилизовало военных, заставляло их находиться в тонусе, не давало происходить деморализации, что наблюдается сегодня, когда им вообще не понятно, какая боевая задача стоит перед ними", - отметил Александр Турчинов.

Он отметил, что наступательная тактика достаточно эффективна и дает результат: "И я жалею, что украинская армия отказалась от этой тактики".



"Сегодня те события, которые произошли с коварным наступлением русских боевиков, свидетельствуют, что уже они пытаются использовать эту технологию против нас. И это очень опасно", - резюмировал Турчинов.

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