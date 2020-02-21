 Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-глава СНБО Александр Турчинов в интервью Сергею Иванову.
"Моя тактика - это постоянно продвигаться хотя бы на один шаг вперед, и начиная со второй половины 2015 года мы не потеряли ни одного метра нашей земли", - сказал Турчинов, добавив, что русские это называли "ползучим наступлением".
По его словам, для врага это было очень изнурительно: "Они не знали, в каком месте состоится очередное продвижение украинских военных, и были не готовы к противодействию". Турчинов объяснил, что именно так было отбито не только много опорных позиций, но и населенных пунктов.
"При таком подходе без больших потерь возможно со временем дойти и до нашей границы. И я считаю, что именно это мобилизовало военных, заставляло их находиться в тонусе, не давало происходить деморализации, что наблюдается сегодня, когда им вообще не понятно, какая боевая задача стоит перед ними", - отметил Александр Турчинов.
Он отметил, что наступательная тактика достаточно эффективна и дает результат: "И я жалею, что украинская армия отказалась от этой тактики".
"Сегодня те события, которые произошли с коварным наступлением русских боевиков, свидетельствуют, что уже они пытаются использовать эту технологию против нас. И это очень опасно", - резюмировал Турчинов.
А Олександр Валентинович, РОБИВ.
Так що, дійсно. Сурков зробив свою частину справи, а Козак, доб'є фінал. України.
Тут СВОЇХ людей спалити хотіли, а ви про мораль.
Яка там мораль? Один СОРОМ!!!
головумакітру щось вб'є.
Не хочеться вірити, що наш нарід справді такий, їй богу не вірю!
Ну не може бути, щоб все "село" з глузду з'їхало!
***** почало захоплення Криму, 20.02.2014, коли Президентом і головнокомандуючим, був Януковічь, а міністром оборони Лазарєв.
Так шо не нада ля,ля.
Кто сдал Крым ты хотя бы соображаеш? специалист долбаный?
И тебе не в домек, что твоим "драгоценным" тогдашним "презом"
абсолютно ВЕСЬ состав ВС был парашинским?
Или ты думаеш, что (даже не през, а голова ВР) имел хотя бы
малейшую возможность руководить этим "стадом"?
А не подемал, или не знаеш устав ВС - "Стой, кто идет... Стой стрелять буду..."
и на конец открытие огня на поражение???
Где были те войска, которые ДОЛЖНЫ были выполнить свой долг???
И в ЭТОМ ты виниш человека НЕ ответственного за ВС???
Почему не виниш ростовского предателя, позвавшего войска рфии на нашу землю???
Позорище!!!
«1987-1990 роки - .......Дніпропетровського обкому комсомолу.»
Нехрен учить нас как нам жить и с кем!
Ні, я цього достемено не знаю; але по ходу подій - дуже схоже...
Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, колишній член Президії Національної академії наук України[9][10][11]. »
https://uk.wikipedia.org/wiki/Янукович_Віктор_Федорович
Президент України В. Янукович. Міністр оборони України П. Лєбєдєв.
А.В. Турчинов на барикадах Майдана.
Только что отослал (из кредита) 500 еврогривен. Сколько мог.
Жаль, что так происходит. Я украинец, и никакого отношения к
крымским татарам не имею. НО ???
А потом пишут в "истории" почему же нас предали татары?
А кто и кого предал? По современной Украине и видно - кто икого.
так, что ползучее наступление тоже не защитит от агрессии рф.
так, что пока путин не подохнет и не будет воли другого правителя - будет вот такая беда.
Тоже "барыга", который тогда еще и презом то не был?
Или напомнить, как коломойша создавал "батальены" и обещал миллионы
за каждый подбитый танк?!!! Как командовал этими "батальенами"???
Или память короткая и уже забыли, или "забили"???
Ах да, коломойша теперь рульт, и не нада его трогать!
ДОЛБОДЯТЛЫ,,,
Это не "брехня", а сущая правда. Почитай новости того времени, это РАЗ.
А ДВА, мой сын, уже покойный там был. И кому ты эти "бредни"
расказывать будеш?
А как называются те кто поклоняется Педро?
Ніхто не «поклоняється» Порошенко.
Просто він один, з політиків, який чітко визначив дорожню карту: Україна. Армія. Мова. Віра. Геть від Москви.
І його підтримують, ті хто згоден з такою roadmap.
Кєрґуду?
Вчера прошло незамеченным знаменательное событие в отношениях ДНР и ЛНР - в Донецке (Донбабве) подписали соглашение о побратимских связях с Антрацитом (Луганда).
Теперь отношения двух независимых республик выйдут на совершенно иной, качественно новый и перспективный уровень.
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=Kto-V-eCMyg
* * *
из обсуждения:
Еще с 2014 гадаю, что разделило эти братские народы на заре обретения ими государственности.
---
- А безвизовый режим и пакт о ненападении?
- Безвиз и сейчас есть. По ветпаспорту.
- по ветпаспорту можно много куда поехать.
---
вот так,вершиться мировая политика.скоро они союзное государство организуют и будут на мировой арене диктовать свои условия.............
Останні масштабні обстріли і намагання прориву української оборони було з колишніх позицій ЗСУ, які покинули в рамках так званого розведення.
Пастор,вернись!