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Все про:Турчинов (3201) Донбасс (20753)

 Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии

Разведение войск не защитит нас от российской агрессии. Я поддерживал совсем другую тактику, которая показала свою эффективность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-глава СНБО Александр Турчинов в интервью Сергею Иванову.

"Моя тактика - это постоянно продвигаться хотя бы на один шаг вперед, и начиная со второй половины 2015 года мы не потеряли ни одного метра нашей земли", - сказал Турчинов, добавив, что русские это называли "ползучим наступлением".

По его словам, для врага это было очень изнурительно: "Они не знали, в каком месте состоится очередное продвижение украинских военных, и были не готовы к противодействию". Турчинов объяснил, что именно так было отбито не только много опорных позиций, но и населенных пунктов.

"При таком подходе без больших потерь возможно со временем дойти и до нашей границы. И я считаю, что именно это мобилизовало военных, заставляло их находиться в тонусе, не давало происходить деморализации, что наблюдается сегодня, когда им вообще не понятно, какая боевая задача стоит перед ними", - отметил Александр Турчинов.

Он отметил, что наступательная тактика достаточно эффективна и дает результат: "И я жалею, что украинская армия отказалась от этой тактики".

"Сегодня те события, которые произошли с коварным наступлением русских боевиков, свидетельствуют, что уже они пытаются использовать эту технологию против нас. И это очень опасно", - резюмировал Турчинов.

Читайте также: Без мощного ракетного щита Украина будет не способна себя защитить, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/n3177225
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, попробуй зєлібобікам в їхні макітри це втовкти.
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Пастор! Повертайся! Якось стрьомно стало жити з цими довбоЗЕбами.
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Ага, попробуй зєлібобікам в їхні макітри це втовкти.
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Ні! До них добре доходить "развєдєніє на бабкі"
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Хоч до "развєдєнрія ножєк пєрєд парашєй" вони готові
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хто точно не захистить Україну так це балаболи-турчинови, неспроможні віддати наказ на застосування зброї і нездатні ввести воєнний стан!
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Попробуй сашку освіжити пам'ять. Месія вже розводим. Чи ні? І не один раз. Але про месію або добре, або нічого.
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Ти ротом.
А Олександр Валентинович, РОБИВ.
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рюская мразь понимает только один язык-язык силы.любые договоры бесполезны.
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Пастор, ти не в тренді! Зара хайп "пєрєстать стрєлять" та "розведення"! Не слідкуєш за модою? Нафталінова твоя душа! Вже більш, ніж пів року такі поняття, як "честь", "гідність", "присяга", "віра", "мова" не в тренді, нажаль. Тому благаю - ПОВЕРНИСЬ!
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Таке "переголосування" зара вил'ється великою кров'ю... Я не знаю, що робити, але впевнений, що ця влада не на своєму місці. І до поки це не зрозуміють ті, хто тоді голосував за свої надумані мрії і програму президента з якогось сезону Голобородька, а тепер звинувачує решту, що не пояснили, доти, нажаль, будь-яке переголосування - це кров, що проллється.
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«У звіті американської розвідки, присвяченому світовим загрозам цього року (2019), наголошується, що Росія прагне впливати на вибори в Україні, щоб прибрати Петра Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент. Масштабний звіт розвідувальної спільноти США представив директор Національної розвідки США Ден Коутс до слухань Комітету Сенату США з розвідки 29 січня , повідомляє Голос Америки.»
Так що, дійсно. Сурков зробив свою частину справи, а Козак, доб'є фінал. України.
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Хто ж його поверне? 75% зебобіків?

Тут СВОЇХ людей спалити хотіли, а ви про мораль.
Яка там мораль? Один СОРОМ!!! Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 1646
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То може хоч би "па пріколу"? Серед цих зебілоїдів може проканати
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Хіба хто в голову макітру щось вб'є.
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В той вакуум між вухами щось вкладати - безнадійна справа. Але людине живе надією, мріями і сподіваннями. Дієва людина щось робить для досягнення мрій і реалізації сподівань. А ці вакуумноголові чекають "руководящєй ролі партіі і правітєльства" аби не думати, не приймати рішення та не відповідати за наслідки прийнятих рішень. ІМХО це досконалий портрет виборців віслючка.
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Так, але який вихід?
Не хочеться вірити, що наш нарід справді такий, їй богу не вірю!
Ну не може бути, щоб все "село" з глузду з'їхало!
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Пастор! Повертайся! Якось стрьомно стало жити з цими довбоЗЕбами.
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Молись на Пастора-он тебя в комсомол примет.
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А где же ты такой умный год назад был?
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курировал развитие ракетной программы. что ты, кацапсина, делал не спрашиваю, и так вижу что горлышко бутылки полировал.
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Сантехник secret secret_too возомнил себя космонавтом и упал с унитаза...
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ага, ще й Крим здав без жодного пострілу, великий полководець
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Кацик, не свісті.
***** почало захоплення Криму, 20.02.2014, коли Президентом і головнокомандуючим, був Януковічь, а міністром оборони Лазарєв.
Так шо не нада ля,ля.
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Видно "Фрейд" у тебя не ночевал.
Кто сдал Крым ты хотя бы соображаеш? специалист долбаный?
И тебе не в домек, что твоим "драгоценным" тогдашним "презом"
абсолютно ВЕСЬ состав ВС был парашинским?
Или ты думаеш, что (даже не през, а голова ВР) имел хотя бы
малейшую возможность руководить этим "стадом"?
А не подемал, или не знаеш устав ВС - "Стой, кто идет... Стой стрелять буду..."
и на конец открытие огня на поражение???
Где были те войска, которые ДОЛЖНЫ были выполнить свой долг???
И в ЭТОМ ты виниш человека НЕ ответственного за ВС???
Почему не виниш ростовского предателя, позвавшего войска рфии на нашу землю???
Позорище!!!
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99% мусоров , 99% судей и прокуроров и 97% военных в Крыму перешли на сторону врага , кому приказы отдавать ?
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Да ,кроме ЗАЩИТНИКА КРЫМА Турчинова нас вообще никто не защитит .... Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 4589
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Тактика должна быть одна, окружение(котел) и уничтожение. Во всем мире успешно применялась.
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Развитые страны так давно уже не воюют . Удары с воздуха . Ракеты , авиация , беспилотники. Потом территорию зачищают дрг , спецназ, спецслужбы и полиция
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Пастор крутой чел, еще со времен отдела агитпропаганды Днепровского обкома большой специалист в разводах. Правда, не совсем войск.
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Кацик, не свісті. А де слово - КОМСОМОЛУ?
«1987-1990 роки - .......Дніпропетровського обкому комсомолу.»
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При Порошенко дважды разводили войска, Турчинов молчал как мышь. В 2005 Турчинов обвинял Порошенко в сокрытии налогов, потом молчал как мышь. Турчинов человек мем и не более того. Такой же показушник как Порошенко. Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 5927
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Огласите весь список, пжалуйста. (с)
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"Слюшай" ехай в свою молдову и разбирайса там со своей "приднестровией".
Нехрен учить нас как нам жить и с кем!
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Між іншим в свій час "Пастор" був ніби в "тіні", але я почував себе спокійніше. Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 8839
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Пастор, не ругай писюниста: он чем может, тем и играет...

Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 4473
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Завтра 22-е число,начало окупации Крыма.Можно ждать сюрпризов.
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саме двадцятого овощу поступила шифровка від ***** "зливайся".

Ні, я цього достемено не знаю; але по ходу подій - дуже схоже...
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«В.Ф. Янукович. Президент України (з 25 лютого 2010 до 22 лютого 2014 року)[4], злочинець-рецидивіст.
Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, колишній член Президії Національної академії наук України[9][10][11]. »
https://uk.wikipedia.org/wiki/Янукович_Віктор_Федорович
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20. 02. 2014.
Президент України В. Янукович. Міністр оборони України П. Лєбєдєв.
А.В. Турчинов на барикадах Майдана.
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Кстати,Телеканал ART закрыли.
Только что отослал (из кредита) 500 еврогривен. Сколько мог.
Жаль, что так происходит. Я украинец, и никакого отношения к
крымским татарам не имею. НО ???
А потом пишут в "истории" почему же нас предали татары?
А кто и кого предал? По современной Украине и видно - кто икого.
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до границы нам дойти рф не даст - мечты.
так, что ползучее наступление тоже не защитит от агрессии рф.
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всё меняется , московия слабеет с каждым днём , не от хорошей жизни карлик увеличил возраст выхода на пенсию ватникам на 5 лет, уже нет денег давать Беларуси дешёвую нефть ,и это только начало процесса по удушению московии Западом
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точно. через 50 лет совсем развалится.
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и десяти лет не пройдёт , одному ЮКОСу через 2-3 года надо отдавать 50 млрд долга плюс 20 млрд баксов процентов , нефти на экспорт на московии осталось на 7 лет
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дааа, ничего она не выплатит и нефти у неё достаточно.
так, что пока путин не подохнет и не будет воли другого правителя - будет вот такая беда.
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Тому втрати за січень 2019 в тричі менше ніж за "мирний, зелений" січень20. Кацапи реально вже видихались. Докучаєвськ був майже оточений, вже б був звільнений, за тактикою Широкино. якшо б не програш на виборах Петра.
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Он же барыга а не военный . Здавал бы тоже и также .Только выставлял бы это как офигенную ,,перемогу" .Ну как в Дебальцево -выравнял линию фронта .Или как в ДАП -,,перемолол" 90% кацапской армии . Критикуя Комика не забывайте что он просто копирует ,,папередника" .Ничего фирменного , своего он ещё не показал .
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А кто ЗАВЕЛ не подготовленны людей, добровольцев, в эти "котлы"???
Тоже "барыга", который тогда еще и презом то не был?
Или напомнить, как коломойша создавал "батальены" и обещал миллионы
за каждый подбитый танк?!!! Как командовал этими "батальенами"???
Или память короткая и уже забыли, или "забили"???
Ах да, коломойша теперь рульт, и не нада его трогать!
ДОЛБОДЯТЛЫ,,,
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брехня тупая , виноват карлик , который бросил свою лучшую 58-ю армию в наступление и 4 дивизии спецназа ГРУ и ФСБ.
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Серов свидомый .А сколько тебе стукнуло, ну так, на всякий случай, если не помниш?

Это не "брехня", а сущая правда. Почитай новости того времени, это РАЗ.
А ДВА, мой сын, уже покойный там был. И кому ты эти "бредни"
расказывать будеш?
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Ага, щас зраднык Батькывщины вам начнет втирать мосх.
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Зебилы способны тока стоять на коленях и просить пощады
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Ой...не могу....рассмешил.
А как называются те кто поклоняется Педро?
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Чувак.
Ніхто не «поклоняється» Порошенко.
Просто він один, з політиків, який чітко визначив дорожню карту: Україна. Армія. Мова. Віра. Геть від Москви.
І його підтримують, ті хто згоден з такою roadmap.
Кєрґуду?
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А тем временем на международной арене

Вчера прошло незамеченным знаменательное событие в отношениях ДНР и ЛНР - в Донецке (Донбабве) подписали соглашение о побратимских связях с Антрацитом (Луганда).
Теперь отношения двух независимых республик выйдут на совершенно иной, качественно новый и перспективный уровень.

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=Kto-V-eCMyg
* * *
из обсуждения:

Еще с 2014 гадаю, что разделило эти братские народы на заре обретения ими государственности.

---
- А безвизовый режим и пакт о ненападении?

- Безвиз и сейчас есть. По ветпаспорту.
- по ветпаспорту можно много куда поехать.
Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії - Цензор.НЕТ 2448

---
вот так,вершиться мировая политика.скоро они союзное государство организуют и будут на мировой арене диктовать свои условия.............
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Зеленський розводе лохів і відводить війська!
Останні масштабні обстріли і намагання прориву української оборони було з колишніх позицій ЗСУ, які покинули в рамках так званого розведення.
Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії - Цензор.НЕТ 6442
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Не було б так смішно, як грішно... і плачевно.
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Пластырь, Фарион, комсомольцы, коммунисты, пАмагите... И вновь продолжается бой.
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Турчинов прав , надо прессинговать московию на каждом шагу , постоянно.
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