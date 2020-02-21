 Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию граждан из Китая. Это будет двухнедельный срок усиленного медицинского наблюдения. Все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Пока никто не имеет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что в пятницу будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты тестов будут сообщены в ближайшее время, как только будут готовы.
"Ситуация стабильная и контролируемая. А потому, дорогие украинцы, в следующие две недели мы должны с честью пройти это испытание на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помним, что самый страшный вирус - это вирус ненависти. Его симптомы сразу заметны. В какой-то момент ты забываешь, что ты человек, а рядом с тобой находятся такие же люди. Я желаю всем нам крепкого иммунитета от этого вируса. И от всех остальных", - подчеркнул он.
https://censor.net.ua/video_news/3177094/eto_nasha_komnata_dush_otpzdil_menya_tokom_dver_ne_zakryvaetsya_nam_dali_kartochki_i_popolnyashki_na
А по поводу подготовки Корчинский хорошо сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=09UsPuoZdYY
Супрун напоминает о рекомендациях, как защитить себя на территориях, где нет вспышек болезни: часто и тщательно мыть руки водой и мылом
не касаться грязными руками глаз, носа или рта
избегать тесного контакта с больными людьми
оставаться дома, если заболели
чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот и нос салфетками, тщательно мыть руки водой и мылом после, проветривать помещения и дезинфицировать поверхности
в случае болезни сообщить своему семейному врачу.
Кроме того медик указывает на важную роль качественной и проверенной информации о коронавирусе как средство профилактики.(с)
Но почему он молчит, что для миллионов граждан, живущих в Украине не подготовлены никакие условия для нормального лечения и вообще нормальной жизни.
Средняя пенсия - это уровень содержания одной собаки в приюте для животных на западе... На нормальное лечение у граждан в Украине вообще не хватает средств, потому что повальная нищета и коррупция в стране.
Вот это пи"данул.
Поламаний душ. Роздовбані двері з відірваною ручкою в руках..
Позивний "Містер Прутік"
@mr_prutik 20 февр.
Кстати, вы заметили, как истерика вокруг вируса технично вытеснила из информационной повестки годовщину расстрела Майдана.
Глядя на истерию на телеканалах, похоже, что мы имеем дело с полноценной информационно-психологической операцией.
Beard@Angrybeardman 23 ч
А знаєте що ще цікаво?
Що у зв'язку з цією вакханалією з евакуйованими - ВЖУХ і всі забули про обстріли і атаку. Вжух - і всім насрати, що гідрант не скликає ООН, не вимагає санкцій для
за порушення і відкритий наступ і тд.
Цікав, все це почалось раптово чи хтось допоміг...
зокрема заяви президента України Володимира Зеленського щодо українців, яких евакуювали з Китаю.
Про це заявила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у кулуарах парламенту.
"Ви любите пафосно зустрічати літаки… Чому ж цей літак ніхто не зустрів, і він кружляв над Україною? Це ненормально, що глава області дізнається за 15 хвилин про те, що приїдуть люди. Він мав знати завчасно, він мав зустрітись з людьми.
Коли сам президент говорить: "Я вам цих прокажених привезу до вас у будинки на Конча-Заспу". То що має подумати людина у Полтавській області, якщо сам президент лякає тими, хто повертається з Китаю?
Це популізм, він став політикою нинішньої влади", - заявила Геращенко.
шмаркля та *******, ви в черговий раз обiсрались. ви i є винуватцями.
Ржунємагу! Ви виділили окрему землю і збудували там інфекційну ликарню? Ви створили острів, на якому збудували лікарню для можливо інфікованих? Ви оселили вивезених з Ухані за межами населених районів? Ви запаслися тестами в необхідній кількості (75х14=1050)? Ви розмістили людей в інфекційному відділенні лікарні з відповідним профілем?
Якщо ні, то ви ніх.... Нічого не зробили, окрім шоу, яке призвело до протистоянь в Нових Санжарах
чекаю вiдповiдi. дуже дякую.
и продумать так "многохY%ловочку обсервация" мог только лютый враг
http://ПРЕСТУПНИКИ своими деяниями УЖЕ ЗАСЛУЖИЛИ ВЫСШУЮ МЕРУ
Есть такая книжка - "Хіба ревуть воли як ясла повні" Панаса Мирного. Там все закручено и по-примитивному. Почти как в Украине.
Но в названии очень здравый смысл. Волы ревут когда голодные или когда им что-то колет. А не потому, что они порохоботы.