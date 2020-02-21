EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  1167  76
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4670) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский

Власть подготовила безопасные условия пребывания в обсервации в санатории в Новых Санжарах эвакуированных из Китая граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию граждан из Китая. Это будет двухнедельный срок усиленного медицинского наблюдения. Все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Пока никто не имеет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в пятницу будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты тестов будут сообщены в ближайшее время, как только будут готовы.

Смотрите: Зеленский о Новых Санжарах: Иногда казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. ВИДЕО

"Ситуация стабильная и контролируемая. А потому, дорогие украинцы, в следующие две недели мы должны с честью пройти это испытание на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помним, что самый страшный вирус - это вирус ненависти. Его симптомы сразу заметны. В какой-то момент ты забываешь, что ты человек, а рядом с тобой находятся такие же люди. Я желаю всем нам крепкого иммунитета от этого вируса. И от всех остальных", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3177224
 
 
 Топ комментарии
 
Да? Душ, который еб**ит током это по стандартам ВОЗ? Не знал об этом.
 показать весь комментарий
 
Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский

Вот это пи"данул. Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1128
 показать весь комментарий
 
Пусть эта гнида не врет. Какие условия? Их разместили в изолированных палатах инфекционного отделения за городом? Разместили контактных в центре населенного пункта в открытом помещении санатория. Это по стандарстам ВОЗ ? Америка, Япония, все цивилизованные страны и даже Кацапия закрылись для Китая, а наша зеленая гнилая власть закрыла границу для Китая? Закрыли границу для оккупанта? Нет. Им все похрен. Безответственность зашкаливает. Кто будет отвечать?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
за полтора суток )))если верить директору санатория,по видео не определишь )))
 показать весь комментарий
 
 
Тільки на придбання систем очищення та кондиціонування повітря з бактеріологічними фільтрами потрібно не менше двох місяців, бо в Україні їх не виробляють, їх потрібно замовляти за кордоном і чекати поки їх зроблять. Єдину в Україні лабораторію з найвищою ступінню бактеріологічного захисту для роботи з небезпечними бактеріями та вірусами робили в Одесі американці за власні кошти! Системи обезаражування стічних вод тех потрібно купляти за кордоном і чекати пару місяців. Будувати або пристосовувати приміщення під роботу з хворими на вірус потрібно теж не менше півроку! Єдиний варіант це взяти готову лікарню і переобладнати її на вірусно-інфекційну. Для цього підходять обласні тубдиспансери, вони мають окрему каналізацію з часів СРСР, яку можна дообладнати необхідним обладнанням без великих будівельних робіт! Власне головна проблема в організації нової лікарні це потреба в окремій каналізації, а це величезні витрати часу та грошей на будівельні роботи! Тому потрібно за базову лікарню брати туберкульозні диспансери які такі системи обезаражування власної каналізації мають з радянських часів і їх легше переобладнати!
 показать весь комментарий
 
Наскільки я розумію навіть зараз ніякі приготування для ізоляції хворих на коронавірус в Україні не відбуваються! Заселили умовно хворих в радянський санаторій і це все на що спроможна влада! Спочатку казали що всі лікарні в обласних центрах готові приймати сотні хворих на коронавірус, а менше сотні умовно заражених відвели аж в Полтавську область в якесь далеке село! Щось не збігається! Якщо лікарні інфекційні готові по всій Україні то чому в Києві не можна було розмістити людей на 14 діб в інфекційних боксах по 3-4 людини без загальних коридорів?
 показать весь комментарий
 
Пусть эта гнида не врет. Какие условия? Их разместили в изолированных палатах инфекционного отделения за городом? Разместили контактных в центре населенного пункта в открытом помещении санатория. Это по стандарстам ВОЗ ? Америка, Япония, все цивилизованные страны и даже Кацапия закрылись для Китая, а наша зеленая гнилая власть закрыла границу для Китая? Закрыли границу для оккупанта? Нет. Им все похрен. Безответственность зашкаливает. Кто будет отвечать?!
 показать весь комментарий
 
 
В Британии не похоже на изолированные палаты инфекционного отделения за городом.
 показать весь комментарий
 
В Британії лікарні мають повністю ізольовані медичні бокси зі всіма системами забезпечення в середині лікарні з моменту будівництва лікарні, там їх проектували з цими боксами, тому для населення немає нічого дивного що хворих везуть в обладнану лікарню! Якби хворих везли в якийсь кемпінг за містом, тоді можливо були б протести і там! Народ і там би подумав що влада рехнулась остаточно і може довести ситуацію до катастрофи!
 показать весь комментарий
 
 
"Это наша комната, душ отп#здил меня током, дверь не закрывается. Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - "уханьские заключенные" в Новых Санжарах. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3177094/eto_nasha_komnata_dush_otpzdil_menya_tokom_dver_ne_zakryvaetsya_nam_dali_kartochki_i_popolnyashki_na
 показать весь комментарий
 
 
Как вырос мальчик Вова. Флаги ему по пояс. А скоро будут по колено.
А по поводу подготовки Корчинский хорошо сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=09UsPuoZdYY
 показать весь комментарий
 
 
Шкода що влада не розуміється в медицині, хоч би Супрун спитали як треба!
 показать весь комментарий
 
 
Супрун хоть лаборантом была, а Скалецкая вообще юрист. Такие "кадры" все у Зеленого змея.
 показать весь комментарий
 
 
Уляна Супрун - молодший клінічний професор. З 1995 по 1999 роки працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті.[14] З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, все это одним словом - лаборант, а Скалецкая - юрист.
 показать весь комментарий
 
Так вот, она уже высказалась:

Супрун напоминает о рекомендациях, как защитить себя на территориях, где нет вспышек болезни: часто и тщательно мыть руки водой и мылом

не касаться грязными руками глаз, носа или рта
избегать тесного контакта с больными людьми
оставаться дома, если заболели
чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот и нос салфетками, тщательно мыть руки водой и мылом после, проветривать помещения и дезинфицировать поверхности
в случае болезни сообщить своему семейному врачу.
Кроме того медик указывает на важную роль качественной и проверенной информации о коронавирусе как средство профилактики.(с)
 показать весь комментарий
 
Пошла она...кто СЭЗ ликвидировал?Вонять эта вшиварка-хиппи будет мне тут...
 показать весь комментарий
 
Ой, СЕС займалися виключно тим що брали хабарі в підприємців.
 показать весь комментарий
 
 
Высралась целая группа кацапов. С учетом последних событий ,понять логику населения этой части земли совершенно невозможно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это скотвО словами не убедить...
 показать весь комментарий
 
 
Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран - Зеля...

Но почему он молчит, что для миллионов граждан, живущих в Украине не подготовлены никакие условия для нормального лечения и вообще нормальной жизни.
Средняя пенсия - это уровень содержания одной собаки в приюте для животных на западе... На нормальное лечение у граждан в Украине вообще не хватает средств, потому что повальная нищета и коррупция в стране.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены. В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Продолжай, продолжай разгонять панику и нагнетать истерию. Сразу видно организаторов и заказчиков вчерашних беспорядков.
 показать весь комментарий
 
 
заказчик вчерашних беспорядков, вазелиновая власть, а исполнители аваковские казачки.
 показать весь комментарий
 
 
У нас вируса нет и быть не может! Над Украиной зеленый колпак-презерватив.
 показать весь комментарий
 
 
городок маленький запихнут всех в этот санаторий и забудут.
 показать весь комментарий
 
Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский

Вот это пи"данул. Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1128
 показать весь комментарий
 
 
Воно,коли-небудь закриє смердючу пащу...
 показать весь комментарий
 
 
Да? Душ, который ****ит током это по стандартам ВОЗ? Не знал об этом.
 показать весь комментарий
 
 
самолет не знали куда посадить в течении 1.5 часов,вот это подготовка Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8860
 показать весь комментарий
 
 
Особенно хороша электротерапия, в душе, в санатории Новых Санжар. Как звезданет - так все вирусы дохнут. Надо распространить этот опыт а другие страны.
 показать весь комментарий
 
 
Самая большая ваша глупость, Вова, в том, что вы продолжаете акцентировать внимание людей на том самом "короновирусе", начав с бравого шоу в стиле "Зорян & Шкиряк" с эвакуацией. Вот вам и пизают палки в колеса и вчерашний шабаш идиотизма в Санжарах тому подтверждение.
 показать весь комментарий
 
 
Самая большая глупость- Вова. Ось так буде правильно.
 показать весь комментарий
 
 
за "оман" забуваємо ...про патрушева не згадуємо ...за землю ні слова ...тихенько шаримо по ваших кишенях ... методи роботи шахраїв
 показать весь комментарий
 
 
Надо иметь такой талантище, чтобы так звиздеть!
 показать весь комментарий
 
 
готовить условия нужно не только для приехавших, но и для выборцев зекоманды, которые напуганы вашими высказываниями.
 показать весь комментарий
 
Та всі бачили. Плитка, як в совдепівських басейнах.
Поламаний душ. Роздовбані двері з відірваною ручкою в руках..
 показать весь комментарий
 
 
а чего ж ты не встречал наших граждан и лично не рассказал, как ты классно все подготовил?
 показать весь комментарий
 
 


Позивний "Містер Прутік"

@mr_prutik 20 февр.

Кстати, вы заметили, как истерика вокруг вируса технично вытеснила из информационной повестки годовщину расстрела Майдана.
Глядя на истерию на телеканалах, похоже, что мы имеем дело с полноценной информационно-психологической операцией.
 показать весь комментарий
 
 


Beard@Angrybeardman 23 ч

А знаєте що ще цікаво?
Що у зв'язку з цією вакханалією з евакуйованими - ВЖУХ і всі забули про обстріли і атаку. Вжух - і всім насрати, що гідрант не скликає ООН, не вимагає санкцій для

за порушення і відкритий наступ і тд.
Цікав, все це почалось раптово чи хтось допоміг...
 показать весь комментарий
 
 
До сутичок у Нових Санжарах призвів популізм чинної влади,
зокрема заяви президента України Володимира Зеленського щодо українців, яких евакуювали з Китаю.
Про це заявила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у кулуарах парламенту.
"Ви любите пафосно зустрічати літаки… Чому ж цей літак ніхто не зустрів, і він кружляв над Україною? Це ненормально, що глава області дізнається за 15 хвилин про те, що приїдуть люди. Він мав знати завчасно, він мав зустрітись з людьми.
Коли сам президент говорить: "Я вам цих прокажених привезу до вас у будинки на Конча-Заспу". То що має подумати людина у Полтавській області, якщо сам президент лякає тими, хто повертається з Китаю?
Це популізм, він став політикою нинішньої влади", - заявила Геращенко.

шмаркля та *******, ви в черговий раз обiсрались. ви i є винуватцями.
 показать весь комментарий
 
 
Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран Источник: https://censor.net.ua/n3177224

Ржунємагу! Ви виділили окрему землю і збудували там інфекційну ликарню? Ви створили острів, на якому збудували лікарню для можливо інфікованих? Ви оселили вивезених з Ухані за межами населених районів? Ви запаслися тестами в необхідній кількості (75х14=1050)? Ви розмістили людей в інфекційному відділенні лікарні з відповідним профілем?
Якщо ні, то ви ніх.... Нічого не зробили, окрім шоу, яке призвело до протистоянь в Нових Санжарах
 показать весь комментарий
 
 
А я думаю после событий с поездом ,где раша пыталась найти коронавирус из Киева ,Санта-Барбара с обсервациями у нас за две недели не закончится ,а только начнется,а уж ***** постарается с поставкой наших гастарбайтеров в нашу обсервацию Для эвакуированных из Китая подготовили все условия с учетом стандартов ВОЗ и практики других стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5699
 показать весь комментарий
 
это значит, что после "карантина" можно всю зеленую опу переносить на эту турбазу. Пора выполнять обещания, моника!
 показать весь комментарий
 
 
вчера в Италии было 3 заразившихся, сегодня 14. Всё закрывают. Южная Корея позавчера 70, сегодня 205. С такими медиками как зеленский гончарук, и министром, не помню как её зовут, она сама приходит и хайпает в Украине будет полная ж..па как с корью, только гораздо хуже, потому что выявить не могут, никто ни за что не отвечает, лечить не могут, всё будут тихарить
 показать весь комментарий
 
 
придурку шмаркатий, тобi ще не набридло записувати дурнуватi вiдосики?
чекаю вiдповiдi. дуже дякую.
 показать весь комментарий
 
 
гибридная операция с обсервацией продумана изуверски профессионально .
и продумать так "многохY%ловочку обсервация" мог только лютый враг


 показать весь комментарий
 
 
Что Украина будет без земли пианисту по барабану. А на вирус возбудился -страшно смотреть.
 показать весь комментарий
 
 
Перемотайте пленку, нужно переснять этот дубль. ЭТО МАЛОСЕМЕЙКА ДЛЯ КОНТРАКТНИКОВ.Тут стандартами СЭС не пахнет, материал стен, потолок, двери, пол,вентиляция, система очистки сточных вод.Не давайте неумные тексты
 показать весь комментарий
 
Не "стандартів ВОЗ", а стандартів ВАЗ.
 показать весь комментарий
 
 
Это экономическая программа. От этого мы все станем жить лучше. И этим занимается президент, вернее самый большой дурак Европы по званию самой бедной страны Европы.

Есть такая книжка - "Хіба ревуть воли як ясла повні" Панаса Мирного. Там все закручено и по-примитивному. Почти как в Украине.

Но в названии очень здравый смысл. Волы ревут когда голодные или когда им что-то колет. А не потому, что они порохоботы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх