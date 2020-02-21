 Заказчики и организаторы понесут ответственность, - Зеленский о беспорядках в Новых Санжарах

Об этом он сообщил в своем обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - сказал президент.

Зеленский обратился ко всем "режиссерам-постановщикам этого погорелого театра", которые могут готовить "новые спектакли", чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.

"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил он.

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