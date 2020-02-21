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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4670) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Заказчики и организаторы понесут ответственность, - Зеленский о беспорядках в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину из Китая граждан Украины понесут наказание.

Об этом он сообщил в своем обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - сказал президент.

Зеленский обратился ко всем "режиссерам-постановщикам этого погорелого театра", которые могут готовить "новые спектакли", чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.

"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил он.

Также читайте: Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения"

Источник: https://censor.net.ua/n3177223
 
 
 Топ комментарии
 
От тріпає -"загроза національній безпеці,,," А може це валентинки Путлєру, оман з Патрушевим, дрібна провокація нау Золотому, ліквідація ракетної програми. Зрештою КАПІТУЛЯЦІЯ ПЕРЕД Пуйлом.
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Головне в пошуках "заказчіков" і "арганізатаров" не вийти на самих себе !
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народ который тебя выбрал будешь наказывать?
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поихав у Борисполь. та зустрив би борт сам. и ничого б не було.
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Все зебенькины манцы мы знаем наперед.

Первое это замена самокатчика "железным" Аваковым - спасителем царя и отечества...

Ну а последняя манца - бегство в Ростов.
Не в Хайфу, не в Оман, а именно в Ростов, потому как только "с Дона выдачи нет".

Перед этим значит будет сдавать Украину раше по максимуму и быстро.

Нужно быть готовыми....
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Президент наказывает и осуждает ПРОСТЫХ людей, но не хочет наказать тех кто кто виновен был в таком развал медицины коррупции, а в том что люди не доверяют власти виноват только он.

Грош цена его слова, т.к людей внутри страны он не защитил.

Цена жизни в том, как относятся к слабым: старикам, больным, людям с ограниченными возможностями.

Почему он не подумал о спокойствии людей внутри страны, а устроил шоу.

Это он ведёт себя как в средневековье.
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Украинцы всегда были, скажем так, легки на подъем. Во все времена этим пользовались всякого рода мошенники и проходимцы.
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это - да, поэтому отпускать \в Ростов, на Мальдивы, в Германию, Италию, "на виллу", еще куда-то\ - нельзя
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Ути-пути, какие мы грозные Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9322 . украинцы видели и по круче ***********
Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3545
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Вот какой президент,не как другие остальные,его каждая хйня волнует,кроме того,что враг откусывает территорию потихоньку,а вот теперь конкурс на заказчиков и организаторов коронавируса.Будем искать таланты или назначим добровольцев?Люди просто напугались неведомой хвори,хрен знает откуда доставленой специально,а тут такое заявление неожиданно,что пострадавших из самой поднебесной эвакуировали и их охраняет армия и все в скафандрах,но то пофиг они не больные по-любому,это просто карантин,все по инструкции знаете ли,да с такой рекламмой,хорошо,что бедолаг вообще не сожгли.
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Да, хорошо.
Хорошо, что самолет не сбили.
Хорошо, что людей в Чернобыль не отправили.
Хорошо, что в Западной молебны отслужили с подтекстом "лишь бы не к нам!"
Хорошо, что только одно окно в автобусе разбили.
Хорошо, что никого не убили и не зарезали.
В общем - слава Украине!
Мы единая нация!
Мы все поголовно патриоты!
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Само собой хорошо! И большинство так считает,потому что народ уже даже не представляет какую подлость им сейчас подсунет зеленая власть.Они же как тараканы потом расползаются и отвечать никто ни за что не будет,в случае чего.Так что хорошо,что не к нам,но плохо,что к ним,а не к Ленке.
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головнийц винуватець це тей хто довів медицину до повного розвалу ...знищив сангітарно-епідеміологічну службу ...там шукай гнідьониш ...головне щоб сам на себе не вийшов
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" Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли"Источник: https://censor.net.ua/n3177223

Не дает зеле покоя продажа земли.
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Занавес! Браво! Это же надо так " сьехать" с собственной безответственности и не компетенции и всю вину скинуть на " ведьм"!
Да ведьмы виноваты что вы не смогли спланировать и осуществить операцию по Черезвычайному положению без шоу- четко и профессионально! А я предлагаю вопрос на засыпку- скажите, а что должны сделать незримые игроки, которые сильнее вас и которые должны, просто обязаны проучить и этих выскочек и тех кто кидали камни? Вот подумайте, что должен сделать Творец- чтобы преподать всем урок- КАК НУЖНО БЫТЬ ОБРАЗОМ БОГА( человек) В ЭТОМ МИРЕ! Как нучить прежде всего ЗРЕЛОЙ ОТВЕДСТВЕННОСТИ( от Веди-Знаний)?
Хотите я попробую предсказать - что будет? Сперва заболеют люди ,которые " общаются" друг с другом, но они все выздоровят, но оттуда начнется вирус, заболеет Скарлецкая, много людей, кто то умрет, кто то выживет. Я не вижу будущее, я его могу только просчитать, с высокой долей вероятности, исходя из анализа событий, слов, фраз и поступЯков! На мой взгляд- такие вещи не прощаются! И это - наиболее рациональное решение тех сил которые принято называть Высшими.
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А когда ты понесеш ответственность за ненависть к патриотам, за развал армии,за развал экономики, за нищенское существование пенсионеров? Очень хочется верить,что СКОРО!!!
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О да ,посадить испуганного селюка куда проще чем Коболева или Ахметова , за Мертвечука который каждый обсирает страну ТВ я вообще молчу , Вова может хоть бриллиантовых или Штепу хоть наконец посадишь? бросишь так сказать кость народу?
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Так і ніхто не зміг пояснити,чому в київську область не привезли.Критикувати з дивану завжди легко.
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Новые Санжары - это позор не Украины, а лично Зеленского Когда президент Владимир Зеленский рассказывает о Средневековье, которое ему померещилось в событиях в Новых Санжарах, он просто пытается переложить ответственность со своей команды и с себя лично на рядовых полтавчан - считает директор Агентства стратегических исследований Дмитрий Панько. https://www.youtube.com/post/UgxTOxTD7nAmbXREVfl4AaABCQ
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Панько может считать хоть до миллиона.
Или до посинения.
Но я не видел, чтобы лично Зеленский накручивал глав администраций и подстрекал их к бунту.
Я не видел, чтобы Зеленский бил окна в автобусе.
Чтобы поджигал шины.
Чтобы науськивал и подзуживал людей.
Зеленский вроде поступал с точностью до наоборот.
А вот кто организатор беспорядков - вопрос интересный. Тут хорошо бы разобраться до конца.
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Зеленский и ко (в теории, если не повезет)
1. привезли в страну новый смертоносный вирус
2. без готовых тестов на него (и без готовых лекарств)
3. везли потенциально опасных для общества людей по общественным дорогам дохрена км и без намеков на изоляцию
4. не обеспечили охрану\сопровождение биологической защитой, впрочем, как и потенциальных носителей вируса
5. раздули все по сми и всем показали свой дебилизм непрофессионализм, а когда последние "тупые селяне" и "народ средневековья" его и ко тыкнули в говно и сказали что последний дурак так делать не будет (причем они 100% правы) - свалили все на них.


а ведь можно было спокойно прилететь на военную базу, посадить всех в бомбоубежище\модульные дома\ одеть всех в изолирующие костюмы хотя бы. это же "работа" "власти" со смертоносным неизвестным вирусом, когда в Китае миллионники на карантин ставят, то есть - не шуточки (впрочем, как и война с кацапами).
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а что будет когда Х#йло начнет бомбить украинские города ракетами и авиацией?
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Власть ЗЕ организовала события в Н.Санжарах, что бы
День Героев Небесной Сотни
превратить в
День Уродов-украинцев.
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Заказчики и организаторы понесут ответственность/ Вирусгейт выгоден Коломойскому.Его кодлан в ВР за неделю вирусгейта в тишине, в комфортных условиях отклонил 1000 поправок к закону о продаже земли. Причём барыга Разумков требования о референдуме пресекал радостно и с издевательской улыбочкой. Аваков отрепетировал подавление полицией протестующих против продажи земли. Зеленский блажит-не будет сажать выпускник университета Соломона Разумков кодлан Коломойского.
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онанiсти та соцiялiсти, москальськi пiдстилки.

Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5383
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Протест в Новых Санжарах-это следствие, пане ПреЗЕденте, найдите в себе мужество честно назвать причину и наказать вначале виновных в причине, а затем виновных в следствие этой причины.
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Цікаво а сабаков понесе відповідальність за то що лякав людей костюмами, Г+Г понесе відповідальність за то що на протязі месяца лякали страшилками про вірус? Хто понесе відповідальність за то що Дубинський домовився з МОЗ щоб в Обухівський р-н не везли евакуйованих? Може хтось понесе відповідальність за то що ЗМІ на протязі тривалого часу лякали людей цім вірусом? ЗЕЛЕНИЙ може ти в першу чергу понесеш відповідальність за то що залишив сабакова і замість діалогу почали людей бити? Твій чорний лебідь вже прилетів зелене лайно.
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Дитячий письменник@chemodanov_di





Чергова калька російських законів.
Вітаю ГБОшників, серед яких виборців Зєлі назбирається 95%.
Хужинібудєд™
Доречі, таке послідовне узгодження нашого законодавства із російським ********* на думку: чи не підписав хтось там таємний документ про асоціацію України та Лаптєландії?!

Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4025
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Вова, в Украине угрозы народу караются Майданом.

Спроси у Вити 🤔
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В українській мові нема слова "рожа" тому цей гумор меншовартісний. Кривий Ріг дуже файна назва міста з якого може сміятися тільки телепень.
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Слово "рожа" є, але іншого значення. Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6860
Кривий Ріг вже багато десятиліть населяють завезені з імперії. Тому для них підійде.
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До сутичок у Нових Санжарах призвів популізм чинної влади,
зокрема заяви президента України Володимира Зеленського щодо українців, яких евакуювали з Китаю.
Про це заявила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у кулуарах парламенту.
"Ви любите пафосно зустрічати літаки… Чому ж цей літак ніхто не зустрів, і він кружляв над Україною? Це ненормально, що глава області дізнається за 15 хвилин про те, що приїдуть люди. Він мав знати завчасно, він мав зустрітись з людьми.
Коли сам президент говорить: "Я вам цих прокажених привезу до вас у будинки на Конча-Заспу". То що має подумати людина у Полтавській області, якщо сам президент лякає тими, хто повертається з Китаю?
Це популізм, він став політикою нинішньої влади", - заявила Геращенко.
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Поки гладкий схудне, худий здохне.
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Этот дубль с гарантом нужно переснять,с другого ракурса и больше акцент на подбородок
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Дайте угадаю заказчиков и организаторов - их много:1)Порошенко,2)Клятый Порошенко,3)Барыга Порошенко,4)Вор Порошенко.Их надо найти,судить(Печерским Судом) и наказать.
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Сами обосрались и спихивают вину на внешние факторы. У них так всегда. Вообще не факт что там кто-то что-то делал специально.
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Надоели Санжарьі. Всё уже обмусолено. Ждём свежих обсиронов власти. Скучно не будет. Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6460 Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6523
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придурку шмаркатий, тобi ще не набридло записувати дурнуватi вiдосики?
чекаю вiдповiдi. дуже дякую.
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манія переслідування почалась набагато раніше.
Парано́я (манія переслідування; дав. ... παράνοια «божевілля, безумство») - хронічний психічний розлад, синдром, що характеризується виникненням логічно збудованої системи поведінки, яка заснована на стійких ідеях переслідування, ревнощів тощо, що опановують свідомість хворого, зі збереженням в іншому логічності мислення.

Зеленский сообщил, что не хотел ехать на НСК, так как получил сообщение о готовящейся провокации.
Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9462
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Опачаааа)) А участники-то, участники, понесут ответственность по всей строгости закона?
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Неужто накажут всю команду в спортивках?
Или из местных назначат козлов отпущения?
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Бубочка негодует, бубочка топнул ножкой и пригрозил наказанием. Тьі же, с*ка, сам виноват в той ненависти в стране. Тьі чтобьі захватить власть распалил ненависть, а погасить забьіл. А надо бьіло всего навсего посте вьіборов вьійти и сказать: вьіборьі закончились и мьі с Порошенко начинаем работать на страну, а всю ненависть направить на россию. Но сцьікло со страху обосралось и уничтожает страну.
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Организаторы, это твои бестолковые министры, которых ты набрал.
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Нові Санжари. Хто розганяв паніку про коронавірус і кому це вигідно?

https://youtube.com/watch?v=xnUjehRUrXg
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молодец, всё верно. давить этих гадов и ихние ботофермы.
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только что у нас по главному каналу показали украинское быдло - это ужас- мужик здоровенный заявляет : ,,зачем нам они нужны,, остальные не лучше- ужжжас что за народ- никогда не думал что человек а не скотина может так вести себя, у нас тоже есть такие люди вернувшиеся с Китая но люди просто сочувствуют им и никакого разговора что их не проверять в балнице или тому подобное - разочаровалась думаю вся страна и не будет вам больше сочувствовать
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Ці люди яких ви бачили - не є вся Україна. А якщо один сюжет по ТБ робить погоду у вашому відношенні до цілої країни, то гріш вам ціна і вашій дружбі.
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Стоит коронавирусу появится в Украине, и твой шенген-впн тебя не спасет. Украинцы в панике разнесут заразу по всему миру, в том числе в Литву. Так что мы самоотверженно пытались пожертвовать частью народа, чтобы спасти Европу. Теперь поздно. Жидок-президент с жидким правительством сделали все условия для бактериологической агрессии в восточной европе.
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Нужно всех этих гандонов, из за которых Украина предстала как конченная страна ,посадить пожизненно и заказчиков и исполнителей. Хватит играться САДИТЕ. Когда идиоты разрушают государство надо действовать жёстко или жестоко. Нельзя ронять авторитет страны в угоду прогнившим тварям. САДИТЕ.
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Самого себя придется посадить. Ты ж выполнял задание х..йла.
Кому ты сказки рассказываешь, Потерпевший?
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зацените видео с Уханя .слабонервным не смотреть .Модер Цензора почему не выкладываете то что творится в Ухане ,кто там про свинной и куриный грипп говорил что все фигня и короновирус на диване победим ?
https://www.facebook.com/750156398406416/videos/1229376413918938/
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Ничего особо жестокого по отношению к людям я там не нашёл. Свиней жалко, их жестоко убили раньше времени. Хотя судьба рабов печальна в любом случае.
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глядите, как какао-боты стали на сторону протестующих и их подстрекателей.
вот она, их анти-украинская суть.
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Всі ці протести були потрібні для тріумфу авакова, "спасітєля отєчєства"
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Новые Сранжары - это какое-то из измерений ада?
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Це пздц, братцы, а если вирус все таки у кого то из них есть? Вы вспомните, кто тут кричал о "бесчеловечности" и "средневековье"? Или ******* по своим ботофермерским паспортам в Ольгино на восток да в Хельгино - на запад? Уверен ни одна лицемерная свинья не останется в стране, если люди ВНЕЗАПНО начнут болеть. Общечеловеческие ценности они такие - за чужой счет легко защищать. А когда своим здоровьем за толерантность нужно платить - так сразу свастика на руке прорастает.
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сам своих будет осуждать, ага как бы не так - зебил против зебилов, вот это было бы прикольно, но искуственоо и следующии развод тех кто открыв рты смотрит на цырк.
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