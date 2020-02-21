 "Самый страшный вирус - это вирус ненависти", - Зеленский обратился к украинцам в связи с событиями в Новых Санжарах. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - сказал Зеленский.
"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - подчеркнул Президент.
"Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - отметил он.
Зеленский обратился ко всем "режиссерам-постановщикам этого погорелого театра", которые могут готовить "новые спектакли", чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.
"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил он.
Президент указал, напоминая слова из государственного гимна Украины, что казацкий род – это "мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечом к плечу, и никогда не бросать своих".
"В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. А потому, поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого не хотелось нашим врагам", - подчеркнул он.
Зеленский считает, что история с короновирусом и возвращением украинских граждан – это очередной экзамен для общества и нации, чтобы получить ответы на жизненно важные вопросы: "Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или мы нация? Мы жители или граждане? Неоднократно мы сдавали этот экзамен успешно".
Президент заявил, что власть меняет отношение государства к гражданину. "Каждый украинец должен четко знать: мое государство меня не оставит. Неважно кто я: пленный моряк, политический заключенный, активист, попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса", - пояснил он.
Зеленский отметил, что когда-то навязывали идеологию, основанную на принципе "незаменимых нет". "Это всё в далеком прошлом. Для нас каждый украинец – незаменим", - подчеркнул он.
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Укр777
@zsusso777
Президент
@ZelenskyyUa
заявил, что следующие две недели мы должно пройти с честью испытание на зрелость. Вот и посмотрим как с честью Вы и ваши силовики пройдут это испытание и покажут нам как будут наказаны те кто опозорил Украину на весь мир. Время пошло
Нападения и агрессия против людей азиатской внешности, особенно если они носят медицинские маски, становятся нередкими в разных городах США за страха перед распространением коронавируса COVID19.
Об этом говорится в журналистском исследовании центрального американского телеканала CNN, передает сегодня «Укринформ».
«Процветающая неосведомленность и дезинформация о новом коронавирусе привели к расистским и ксенофобским нападениям на американцев или иностранцев в США азиатского происхождения», - говорится в материале.
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При этом приводятся конкретные случаи, когда люди проявляют агрессию в метро, на улице и в других местах в разных регионах США.
«В Нью-Йорке мужчина напал на женщину, которая носила маску для лица, называя ее «больной… (с использованием нецензурного слова - ред.). В метро Лос-Анджелеса мужчина выкрикивал, что китайцы - это грязные люди, и подчеркивал, что «всевозможные заболевания, которые появлялись когда-либо, происходили из Китая», - отмечается в сообщении.
И таких случаев происходит немало в разных местах Соединенных Штатов.
Кроме того, людям восточной внешности отказывают в заселении в отелях, о чем было сообщено, например несколько раз из штата Индиана.
Резко (на 70% -80%) упала посещаемость китайских ресторанов, что заметно сказывается на местном бизнесе.
«Неправильное восприятие обществом информации о коронавирусе рискует разжечь расизм и ксенофобию», - отмечает телеканал. При этом, подобная ситуация происходит и в других странах.
В Соединенных Штатах первые 15 больных новой формой вируса были обнаружены в январе. Все эти люди вернулись в США из города Ухань. Однако до сих пор ни один из диагностированных пациентов не погиб.
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Данную новость от CNN можно посчитать небольшой порцией бальзама на рану Украины от вчерашнего позора в Новых Санжарах…
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И после этого вешает украинцам лапшу о том, что заботится о безопасности украинцев в Украине.
Сомневаюсь, что украинской власти кто-то будет верить, особенно на фоне массового закрытия больниц, тубдиспансеров и других подобных еврореформ.
Лицемірна наволоч, яка капітулює перед ворогом і знищує державу зі своїм зе-кодлом і сприянням та підтримкою зебілів.
(І все-таки найстрашніший вірус-вірус глупства)
Власть так и не поняла, это была не ненависть к туристам, это в такую форму вылилась ненависть к власти.
зокрема заяви президента України Володимира Зеленського щодо українців, яких евакуювали з Китаю.
Про це заявила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у кулуарах парламенту.
"Ви любите пафосно зустрічати літаки… Чому ж цей літак ніхто не зустрів, і він кружляв над Україною? Це ненормально, що глава області дізнається за 15 хвилин про те, що приїдуть люди. Він мав знати завчасно, він мав зустрітись з людьми.
Коли сам президент говорить: "Я вам цих прокажених привезу до вас у будинки на Конча-Заспу". То що має подумати людина у Полтавській області, якщо сам президент лякає тими, хто повертається з Китаю?
Це популізм, він став політикою нинішньої влади", - заявила Геращенко.
шмаркля та *******, ви в черговий раз обiсрались. ви i є винуватцями.
Монiка, ти ще за Оман будеш вiдповiдати.
чекаю вiдповiдi. дуже дякую.
второй раз крепко подставил
если твой дом окружили бандиты ?
в обворованный ими город
у Зеленского не хватает каумонавтов ?
это он оправдывает перераспределение средств с ракетной
программы в пользу мусоров ?
Не разрулить обычную ситуацию с вирусом - это под силу только зе-пособнику кремля и террористов пукина..
Не называйте демократией голосование двух волков и одной овцы о том, что будет на обед. Демократия, это когда вооруженная до зубов овца сможет оспорить волчьи решения. Думаю будь у населения право на владение огнестрелом, власть нашла бы способ не подвергая опасности нацию помочь кучке невезучих сограждан.
они должны быть
разе только не подохли со смеху
лучше бы поведал, что ему патрушев обещал
https://m.youtube.com/watch?v=09UsPuoZdYY&t