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Все про:экспорт (586) Минэкономразвития (523) Качка (18) Носов Александр (2)

 Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело совещание с украинскими производителями-экспортерами. По мнению предпринимателей ситуация в экспортных отраслях самая тяжелая за все годы независимости Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил участник совещания, предприниматель Александр Носов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов.

Самые проблемные, где мы потеряли лидерство и далее падаем, это машиностроение и химическая отрасль, а эти отрасли - признак развитого государства. Самые успешные: агропереработка: они сейчас лидируют на экспорте, но это признак сырьевой страны", - пишет Носов.

Он подчеркнул, что экспортеры на совещании требовали от власти "не реформ и концепций, а быстрых кокретных механизмов и технических процессов" , а также выполнения Кабмином своих обязательств по своевременному решению документально-технических вопросов. "Многие документы попадая в Кабмин там просто зависают на неопределенный срок", - добавляет предприниматель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов

Носов отметил, что проводивший совещание замминистра Тарас Качка не слышит "деталей и механизмов", про которые говорит бизнес, и в которых и кроются проблемы. 

"Тарас Качка политик, а не производственник. Он говорит о высоких материях, геополитике, сложностях реформ, каких-то концепциях, необходимости переговоров и т.п. и т.д. Заметил, что он не любит когда ему рассказывают детали, злится. Просил, чтобы бизнес его не учил, потому, что "он же бизнес не учит", - написал Носов.

Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития 01
Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3177218
 
 
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Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов... Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 1008
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Лише економіка верищить, що їй приходить звіздєц!!!!
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Єдиний вихід молитися- "Україні во здравіє, цьому уряду за упокой".
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та ну...не гоните!
божественные сказали у нас все суперэффективно и...супер... еще что-то там! (без матов))))
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Ага. Живем как в сказке, в одной и известной

Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2976
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Разве только с экспортом? У нас надвигается большая зелёная задница по всем фронтам.
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А перед этим мы поставляли компьютеры и самолеты.Манипуляции в Украине это наше все.
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Всё из-за того, что Порошенко не решил этой проблемы #пятьлетназад...
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интересно, а что об этом думают предприниматели Ухов и Горлов?
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Люди, а чему вы удивляетесь глядя на ЭТО ???
Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2233
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Не капризуйте. До осені чіпати уряд НЕ можна! У них імунітет. Вони вчаться. Потерпіть. Дайте їм ще ... днів. Вони ж повинні встигнути все знищити. До речі ... За кого ви голосували?
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ничего что немного трясет мы же в процессе гипер-мега-экономического прыжка....
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А шо экспортируют наши потужные предприниматели в рамках ришучей ассоциации с ЕС?
Случайно не обыкновенное дешевое сырье?
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Сигареты, янтарь, лес и т.д. И всё мимо кассы.
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Дожились, у соросят все супер, у них все суперклассно и суперэффективно происходит, все по плану завала страны: "Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов."
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Результат подписания ассоциации с ЕС.
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Эти,мажорные кретины,все время злятся когда доходит до технических деталей.Им почему то кажется что они спокойно могут "порешать" законы физики,химии,экономики,управления,социологии и т.д.
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