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 Экономика
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Все про:земля (1678) Милованов Тимофей (166)

 Милованов допускает выделение Минагро в отдельное министерство после окончания земельной реформы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допускает выделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

"Сейчас идет реформа земли, агрорынка. После того, как эта реформа закончится, запущен будет рынок, я поддерживаю ситуацию, когда мы создадим новое министерство АПК", - сказал Милованов в эфире "Украина 24" в пятницу вечером, передаетЦензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

На агропредприятиях уровень эффективности на один актив на 14% ниже, чем в целом на госпредприятиях, подчеркнул министр.

"Мы взяли МинАПКУ в ужасном состоянии. На госпредприятиях крадут, что мы останавливаем, многое уже остановили", - сказал он.

"МинАПК занималось двумя вещами - назначением руководителей на госпредприятия... А второе - продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве не было что спасать", - сказал Тимофей Милованов.

Отвечая на вопрос о том, какое министерство он потенциально возглавил бы, Милованов отметил, что чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на данном этапе в гипотетической ситуации разделения Минэкономики возглавил бы Минагро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177217
 
   
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Это правильно,нужно побольше министерств,департаментов,комиссий со всевозможными подгруппами,чтоб было труднее отследить куда же делись деньги.
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Новых собственников доить - это да, нужно отдельное министерство!
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а зачем тогда министерство если земля будет чужая
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Вони вже набрали банду нянь для інвесторів?
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міністерство шляхосполучень розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
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ні
владімір путєн маладєц -
кацапам всунул свой конєц
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Можно ещё одно министерство по сборам в аграрном секторе
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