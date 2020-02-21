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 С начала суток 21 февраля враг 10 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин;

рядом с Павлополем - с миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Лебединского - из 82-мм миномета - 21 мина;

в районе населенного пункта Новотроицкое - с ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Песок - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 3 мины и 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского - с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем;

вблизи Майского - с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

в районе населенного пункта Новотошковское - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3177212
 
 
 Топ комментарии
 
Шо за діла? Брехло ж оманське війну вже закінчило. Нє?
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Зеле надо срочно поздравить Путина.
Дело за малым - придумать с чем..
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Ох Ё... Я уже и забыл про такую пьянку.
Как думаете, пане Вася Шевченко f77d76ba. Поздравит???
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не поздравит.
он же генетический уклонист!
и это никаким пиететом к Уйлу не победить.
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тут одно из двух...или с 23 февраля или с 8 марта))) ибо больше ничего на ум сразу не упало..
а вот поздравит или нет? тут интрига (но думаю будет очень хотеться...)
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Шо за діла? Брехло ж оманське війну вже закінчило. Нє?
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Какая у уклониста может быть война? Его судьба - заглядывать хутину в глаза.
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Мало не вчавився снігурем від реготу! С начала суток 21 февраля враг 10 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8184
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Надо просто перестать стрелять, у Путина в глазах МИР!
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вирус руского мира в сирии атаковал с воздуха позиции турецкой армии в идлибе.есть погибшие
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Не защищая кацапских свинособак, надо признать, шо Турцию ваще никто в Сирию не звал и по правительственным войскам стрелять не разрешал.
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Больше свинорусов сдадут,легче Украине.На добрые дела-закрываем глаза.Иногда,чтобы ничего не замечать,стоит смотреть в оба (времечко.)
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То неправда, наш членограй в очах ху*ла бажання миру побачив
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на территории турции находится 3 миллиона беженцев из сирии.их туда кто звал?
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Вибачте, а втрат нема у нас, чи в росіян?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий москаль-гарний москаль!!!!))
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