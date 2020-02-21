 Арбитраж ООН признал свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, - Пристайко

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал Пристайко.

По его словам, решение касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

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Напоминаем, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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