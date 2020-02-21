 Арбитраж ООН признал свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, - Пристайко

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал Пристайко.
По его словам, решение касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.
Напоминаем, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.
В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.
Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Исполнил решение международного трибунала ООН.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/21/7106661/
Однак з повідомлення міністра випливає, що юрисдикція арбітражу за звинуваченнями щодо порушень у Чорному морі цим рішенням не підтверджена. За даними "Європейської правди", у Києва залишається можливість частково змінити це рішення, подавши до арбітражу додаткові докази, однак за деякими епізодами юрисдикція вже відхилена.
Зокрема, Київ зберігає шанс добитися розгляду питання про крадіжку росіянами так званих "вишок Бойка"(с)
Лень сегодня такой. То министерши одновременно, в разных местах, то протестующие в Сонжарах- не пойми кто- чи местные, чи не очень. Теперь - вот это.
Мнения 21-фев, 08:339 1 727 0
Андрей Пионтковский: Старший брат жесток и беспощаден
Три часа подряд я смотрел во вторник заседание Совбеза ООН, не отрываясь, от первого до последнего кадра. Я чувствовал себя как бы перенесенным на машине времени в сравнительно недавние дни успехов украинской дипломатии. Это был для меня праздник души после затянувшегося периода издевательств и экзекуций над Украиной в рамках так называемого "нормандского формата".
Один за другим представители ведущих стран Запада - США, Великобритании, Германии (!) - беспрецедентно жестко осуждали Российскую Федерацию за агрессию, за оккупацию украинских территорий, за продолжение войны и за невыполнение ею всех базовых положений минских соглашений (!) - прекращение огня, вывод тяжелых вооружений, вывод военнослужащих и "добровольцев", освобождение удерживаемых лиц, допуск ОБСЕ к любым объектам на оккупированных территориях.
Ни одного упрека в адрес Украины по поводу якобы невыполнения ею минских соглашений либо по любому другому поводу не прозвучало ни от них, ни от представителей тех стран, которые выступили в отстраненно-формальном ключе, - КНР, Франция, Южная Африка.
Блестяще защищал интересы своей страны Сергей Кислица. Прекрасно выступил представитель Эстонии, следующей потенциальной жертвы агрессии "хорошего Гитлера", задумавшего взять реванш за падение СССР и переиграть заново мировую историю.
В Эстонии понимают, что украинские военные на линии соприкосновения с ОРДЛО защищают сегодня и балтийские страны.
В США расколотый как никогда политический истеблишмент единодушен, пожалуй, только в одном - в необходимости поддержки Украины и в понимании этой миссии как вопроса безопасности США.
Одна мысль не покидала меня эти три часа и, я уверен, всех тех, кто в Украине смотрел трансляцию заседания СБ.
Как удалось слугам народа при таком уровне мировой солидарности с Украиной опустить страну в положение жалкого чмо, вынужденного униженно оправдываться за какие-то невыполненные домашние задания и искательно заглядывать в глаза кремлевскому диктатору, выслушивая его раздраженные поучения и новые требования?
Господин продюсер Ермак подписал 12 июля со своим куратором Сурковым протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Согласившись в принципе ("формула Штайнмайера") с проведением оккупантами "выборов" на оккупированной ими территории, капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины.
С 12 июля 2019 года Украина уже более полугода позиционирует себя на международной арене как классический "украинский эксперт по вызову" на российском телевидении, вечно униженно оправдывающийся в чем-то перед своим строгим старшим братом.
9 декабря Зеленский канонизировал предательство Ермака своей личной президентской подписью.
Старший брат жесток и беспощаден. Своими постоянными обстрелами (даже в день заседания СБ) и захватом новых заложников на оккупированных территориях
Кремль шантажирует украинское общество, заставляя его смириться с внедрением в украинское конституционное поле раковой опухоли ОРДЛО. Он назначил Ермаку и Зеленскому следующую стрелку в Берлине в апреле и поставил Украину на счетчик.
Ссылаясь на внезапную путинофилию Макрона, власти оправдывают свое прогрессирующее капитулянтство такими аргументами, как усталость Запада от Украины, желание Запада восстановить отношения с Москвой за счет отказа от поддержки Украины и т.д. Визит Помпео и заседание Совбеза опровергают эту ложь.
Устали от независимой суверенной Украины российские ставленники Ермак и Зеленский. И они должны уйти.
Изменник и российский агент герой России Ермак должен быть арестован и предан суду, а Зеленский - подать в отставку.
На посту Президента Украине нужен сегодня не криворожский аниматор, а профессиональный международник, который сможет мобилизовать огромный потенциал поддержки независимой Украины во всем мире, наглядно продемонстрированный 18 февраля в Нью-Йорке.
В Украине есть целая плеяда таких блестящих дипломатов: Роман Бессмертный, Павел Климкин, Владимир Огрызко, Борис Тарасюк.
В качестве своего вклада в избирательную кампанию будущего Президента Украины предлагаю проект его декларации по вопросам войны и мира:
Прошедшие после подписания минских соглашений 5 лет показали, что российская сторона не имеет ни малейшего желания выполнять базовые положения этих договоренностей: прекращение огня, вывод из зоны конфликта своих военнослужащих, наемников, военной техники.
В этих условиях любое обсуждение "политического урегулирования" является лицемерием, прикрывающим планы дальнейшей российской агрессии.
Эти планы Москва не скрывает, постоянно озвучивая их говорящими головами марионеточных "руководителей" ОРДЛО.
Украина, как и все международное сообщество, никогда не признает результатов российской аннексии Крыма и части Донбасса и будет добиваться возвращения оккупированных территорий всеми дипломатическими средствами. И это возвращение состоится. Ответственность за все, что происходит на этих территориях, несут, в соответствии с нормами международного права, оккупационные власти.
Как участник нормандского формата, Украина полагает, что в краткосрочной перспективе этой структуре следует сосредоточиться на достижении устойчивого перемирия под международным контролем миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон.
Украина требует также немедленного освобождения сотен своих заложников, томящихся годами в пыточных подвалах ОРДЛО и в российских тюрьмах в Крыму и на территории России.
Украина ожидает, что Конгресс США примет в самое ближайшее время находящийся на его рассмотрении законопроект о предоставлении Украине статуса МNNA (Major non NATO ally) - Основной союзник вне НАТО.
Андрей Пионтковский
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Помните, как в новогоднем концерте 2013/14 гг. лично тов. Зеленский под ********* и ************* зала шутил над уже гибнущими на Майдане: "Если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки - мы сможем добывать электричество"
Потом Зеленский оправдывался, что "авторы не совсем разобрались в ситуации", намекая на то, что главный аффтар у него из Тамбова.
А сегодня те же авторы говноквартала (а сайт, как известно, ведет в т.ч. и супруга президента Зеленского) пробили очередное дно:
Шевроны, помнится, были только у социально-близких Зеленскому и его быдловатой команде (которая уже и в Лондоне отметилась) беркутят.