 Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Куски Дегтяревского путепровода рухнули на машину, которая двигалась внизу по ул. Олены Телиги.

У кроссовера разбитое переднее стекло, существенно поврежден капот, камни также упали на крышу автомобиля.

Во время оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовался затор.

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