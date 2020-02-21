 Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Куски Дегтяревского путепровода рухнули на машину, которая двигалась внизу по ул. Олены Телиги.
У кроссовера разбитое переднее стекло, существенно поврежден капот, камни также упали на крышу автомобиля.
Во время оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовался затор.
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Очень любят наши чиновники на попередников скидывать всех собак. Удобно ведь.
и конечно во всем виновата зе команда
Компенсации хрен дождешься, машина быстрее сгниет)
Это получается барышня пошла пособирала каменюки на дороге - и ПОД дворник положила! Он ФИЗИЧЕСКИ туда не мог попасть, упав с моста!
И на стекле их целых ТРИ лежит .
На лицо спланированная провокация
У кого то есть номер авто этой страдалицы? Интересно выяснить, из какой жопы ноги растут