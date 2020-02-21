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 Политика Украины
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Все про:ракеты (859) Турчинов (3201)

 Без мощного ракетного щита Украина будет не способна себя защитить, - Турчинов

За пять лет были созданы уникальные разработки ракетного оружия, способные эффективно защищать нашу страну, потому сворачивать ракетную программу - безответственно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Александр Турчинов, который в течение пяти лет отвечал за развитие национальной ракетной программы, в интервью Сергею Иванову.

По словам Турчинова, с первых дней войны была сделана ставка на восстановление ракетного щита нашего государства. "В этом направлении было очень много наработано, начиная от не хуже, чем у наших партнеров противотанковых ракет, и заканчивая крылатыми ракетами, которые способны уничтожать корабли противника в местах их базирования", - сказал он, добавив, что, например, новые украинские ПТРК "способны на большом расстоянии поражать цель, прожигая метровую танковую броню".

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"Ракеты" Ольха ", а сейчас уже завершается работа над ракетным комплексом" Ольха-М ", значительно лучше российских аналогов. В отличие от "Смерча" наши ракеты управляемые, что позволяет значительно повысить точность поражения. В одном залпе 12 ракет и каждая из них может поражать свою цель ", - подчеркнул Турчинов, добавив, что на западе никто не верит, что за такой короткий срок и так дешево мы реализовали подобные программы.

Кроме того, говоря о крылатую ракету "Нептун", он отметил, что благодаря ей можно защитить Черноморское и Азовское побережья от любых провокаций российского флота. "Более того - может уничтожать российские корабли даже в местах их базирования, когда они еще не вышли из своих портов", - добавил Александр Турчинов.

"Это уникальные разработки, и нам надо усиливать и увеличивать ракетный потенциал нашего государства. К большому сожалению, в СМИ появилась информация относительно сворачивания ракетных программ, по уменьшению финансирования и закупки ракетной техники. Новому руководству государства надо понять, что без мощного ракетного щита Украина не способна себя защитить ", - резюмировал он.

Также читайте: Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и сильной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США

Источник: https://censor.net.ua/n3177207
 
   
 Топ комментарии
 
Как сейчас не хватает Украине "кровавого пастора", ой как не хватает !
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оце - державницька позиція...
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Как сейчас не хватает Украине "кровавого пастора", ой как не хватает !
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турчинов сцикун не зміг навіть віддати наказ на застосування зброї в Криму! Буде сидіти тварь в тюрмі! Про який ракетний щит говорить цей полудурок, який спустив 3 млрд грн на нікчемну модернізацію реактивних снарядів як не стали керованими після всіх витрачених коштів а стали гіршими, бо тепер там менше вибухівки за рахунок системи рулів та системи управління! А снаряди ці летять як і раніше в еліпс 2км радіусом і ще більше відхилятись не можуть!
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Троль, ты долго собираешбся здесь все обгаживать? В каждой теме гадишь. Смойся за поребрик.
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А тебе це нервує, не звик до плюралізьму думок? Може ти кацап?
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Ссыкун это твой уклонист Зеля....и твой полковник Гриценко,что у Мостовой под юбкой в кошелке 9 месяцев мелочь сшибает.Ему сегодня кацапы 8 лет отмеряли,теперь точно палочкой из норки не выгонишь этого барсука.Вот у тебя кумиры,Игорь ...
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Чуєш, Ігорьок, а ти інтернетом користуватись вмієш? Якщо так, то може подивишься хто і як голосував на РНБО стосовно застосування армії в Криму... Чи в тебе інша інфа? Тоді надай джерело або хоча б посилання... Бо інакше всі твої "сидіти, крадії, бариги" виглядають відмазкою школоти перед завучем
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РНБОУ це дорадчий орган, рішення про Воєнний стан зобов'язаний був приймати Президент а не РНБОУ! Сам факт скликания засідання РНБОУ по ситуації в Криму показував що турчинов організував це зібрання для того щоб зняти з себе відповідальність за свою бездіяльність!
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Пастор виходи врешті з підпілля! Можеш стати Президентом!
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Че кацапчик пердак подгорает? Моника такое из себя в жизни не выдавит.
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Вас,кацапьё,выдаёт бояра,пердак,лахта,мокша ну ещё пару "сленгов". Не пались кацапчег.
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Настойка боярышника 25 мл, а 25 капель для укрепления сердечной мышцы-это в Украине, в Кацапстане лосьон "Боярышник" доза от 0.5 литра.
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вірно
тому головна задача зецапів - його зруйнувати
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Сашко, то позич нам того щита як такий вумний... чи жаба давить?
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ви, кацапня, як були з голою сракою, так і залишитесь
вам давати щит - тільки псувати
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Можно юмором и частушками воздушные цели сбивать - из газеты "Какая Разница".
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С неба звёздочка упала,Прямо Путлеру в штаны,Путлер думал ,что граната И кричит конец войны! ...и 73 % подпевают...Конец войны! конец! Без мощного ракетного щита Украина будет не способна себя защитить, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7586
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Шо то пастора сегодня много, может на выборы уже собрался, или сывочолый денежек подкинул, чтобы он тут свои репосты кидал.
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сегодня форум по безопасности, вообще-то... не слышало ? не?
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У чувака горе. Он за столько лет впервые оттёрт от корыта. Всю жизнь в ысоких коридорах щёки надувал, а тут пришли братья-евреи и такой кидок.
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клікуха в тебе підходяща
повністю розкриває розумові здібності
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Связка Турчинова и Порошенко внушала уверенность в завтрашнем дне. Сегодняшнее юмористическое шоу дешевых клоунов, в большинстве своем про-рашистских, вызывает беспокойство и отвращение.
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А віслюку оманському пох на воєноздатність Країни.
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У пеци было только два чувака на своем месте это "кровавый пастырь" и Вяткович. Все остальное, включая пецю - шлак
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пастора крымского импотента тоже в печку...
Вятрович на своем месте...
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Да да, слышали про крысм и что здал без боя. Помним. Надо было б как в лугандоне, чтобы пол Украины загорелось? Да?
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А как же финансирование нового сезона "СКОТЫ"?
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Чего этот "герой" не отдал приказ в Крыму?Теперь про ракеты вещает и обеспокоенности.Тогда надо было умничать,а не в зале заседать.
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тады он советы ЕС, Обамы и Юли слушал....- кинули они потом все его..., и вместе с ним Украину..
пастор - ссыкун...
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Ну по ссыкунству чемпион вообщето Зе, и до Пастора ему еще далеко.
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Зе даже не ссыкун..., он в штаны какает от страха....
а пастор ссыкун...
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а зачем меня спрашиваешь?
я ему не папа...
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Я тут одному вже рекомендував почитати записи засідяння РНБО стосовно застосування армії під час окупації Криму... І тобі теж рекомендую... Знайдеш щось інше - висвітлюй, не тушуйся - може і я чогось не знаю... А так хоч якась ясність буде...
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Evgeny N - РНБО это совещательный орган...

Решение по обороне мог и должен был принять президент..., на то время на наше несчастье это был Турчинов..
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Почему ваш шут сцыкливый сегодня о Крыме ,даже не заикается ???
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Потому что в 2014 году это не отдало приказ,а татары вместо обороны Крыма свалили в Херсон.А теперь ты пойдешь Перекоп брать?
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Читайте роздруківки з засідання РНБО того часу - може попустить
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Он сразу харакири хотел.. Еле скрутили. Опустил голову и согласился в СНБО.
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И тебя кинуть под российские грады и смерчи с автоматом и даже без броника. Ты пошел бы? Ты первый орать начал бы, что безоружных пацанов кидают на убой.
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Та фуйло в курсі. Він, мабуть, вже й команду дав, українські розробки передати мордору
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Так это делается все специально! Разве у малороса янелоха оманского, цель защитить Украину? У него цель и его команды уничтожить все украинское, украинцев!
Вы зебилы, это сделали вместе!
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ракетный щит ссср был в днепропетровске.южмаш не уралмаш
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ну точнее...как бы не сам щит,
а разработка, проектирование, производство и испытание "щита" - те же ЮМЗ и ДМЗ
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Пять лет обычными средствами сдерживает(успешно).
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Бред! Никакой "ЩИТ" не поможет от российских "партнеров" заробитчан и прочей ваты на территории Украины....
Лучший щит, это по типу Прибалтийских стран присоединение к Европе, если украинская вата позволит....
Ракеты, самолеты или живые военнослужащие не имеют никакого значения, они просто разменная монета на поле боя. Да, герои могут совершить подвиг и одержать победу, но она будет тактической. А стратегическую победу можно одержать только экономически. Сейчас воюют экономики и для победы необходимо присоединение к странам НАТО, все остальное "лапша" на уши и игра на пианино....
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за две чечнские войны россия стала смехдержавой способной мочить в сортире даже американцев
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Нужно вернуть кровавого пастора на свое место.
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в тюрьму, за нарушение присяги Президента защищать территориальную целостность страны... - Делай что должен, и будь что будет..
он приказ такой не отдал..
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щось затівається! спочатку кролик тренінги проводить, зараз пастор з небуття виринув! ризикує, йуля його й каструвати може.
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молодец турчинов передал крым без разрушений
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руководству государства надо понять, что без мощного ракетного щита Украина не способна себя защитить

ЗЕлёные крысы это прекрасно понимают, именно поэтому и сворачивают ракетные программы.
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