 Без мощного ракетного щита Украина будет не способна себя защитить, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Александр Турчинов, который в течение пяти лет отвечал за развитие национальной ракетной программы, в интервью Сергею Иванову.
По словам Турчинова, с первых дней войны была сделана ставка на восстановление ракетного щита нашего государства. "В этом направлении было очень много наработано, начиная от не хуже, чем у наших партнеров противотанковых ракет, и заканчивая крылатыми ракетами, которые способны уничтожать корабли противника в местах их базирования", - сказал он, добавив, что, например, новые украинские ПТРК "способны на большом расстоянии поражать цель, прожигая метровую танковую броню".
"Ракеты" Ольха ", а сейчас уже завершается работа над ракетным комплексом" Ольха-М ", значительно лучше российских аналогов. В отличие от "Смерча" наши ракеты управляемые, что позволяет значительно повысить точность поражения. В одном залпе 12 ракет и каждая из них может поражать свою цель ", - подчеркнул Турчинов, добавив, что на западе никто не верит, что за такой короткий срок и так дешево мы реализовали подобные программы.
Кроме того, говоря о крылатую ракету "Нептун", он отметил, что благодаря ей можно защитить Черноморское и Азовское побережья от любых провокаций российского флота. "Более того - может уничтожать российские корабли даже в местах их базирования, когда они еще не вышли из своих портов", - добавил Александр Турчинов.
"Это уникальные разработки, и нам надо усиливать и увеличивать ракетный потенциал нашего государства. К большому сожалению, в СМИ появилась информация относительно сворачивания ракетных программ, по уменьшению финансирования и закупки ракетной техники. Новому руководству государства надо понять, что без мощного ракетного щита Украина не способна себя защитить ", - резюмировал он.
тому головна задача зецапів - його зруйнувати
вам давати щит - тільки псувати
повністю розкриває розумові здібності
Вятрович на своем месте...
пастор - ссыкун...
а пастор ссыкун...
я ему не папа...
Решение по обороне мог и должен был принять президент..., на то время на наше несчастье это был Турчинов..
Вы зебилы, это сделали вместе!
а разработка, проектирование, производство и испытание "щита" - те же ЮМЗ и ДМЗ
Лучший щит, это по типу Прибалтийских стран присоединение к Европе, если украинская вата позволит....
Ракеты, самолеты или живые военнослужащие не имеют никакого значения, они просто разменная монета на поле боя. Да, герои могут совершить подвиг и одержать победу, но она будет тактической. А стратегическую победу можно одержать только экономически. Сейчас воюют экономики и для победы необходимо присоединение к странам НАТО, все остальное "лапша" на уши и игра на пианино....
он приказ такой не отдал..
ЗЕлёные крысы это прекрасно понимают, именно поэтому и сворачивают ракетные программы.