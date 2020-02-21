 Без мощного ракетного щита Украина будет не способна себя защитить, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Александр Турчинов, который в течение пяти лет отвечал за развитие национальной ракетной программы, в интервью Сергею Иванову.

По словам Турчинова, с первых дней войны была сделана ставка на восстановление ракетного щита нашего государства. "В этом направлении было очень много наработано, начиная от не хуже, чем у наших партнеров противотанковых ракет, и заканчивая крылатыми ракетами, которые способны уничтожать корабли противника в местах их базирования", - сказал он, добавив, что, например, новые украинские ПТРК "способны на большом расстоянии поражать цель, прожигая метровую танковую броню".

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"Ракеты" Ольха ", а сейчас уже завершается работа над ракетным комплексом" Ольха-М ", значительно лучше российских аналогов. В отличие от "Смерча" наши ракеты управляемые, что позволяет значительно повысить точность поражения. В одном залпе 12 ракет и каждая из них может поражать свою цель ", - подчеркнул Турчинов, добавив, что на западе никто не верит, что за такой короткий срок и так дешево мы реализовали подобные программы.

Кроме того, говоря о крылатую ракету "Нептун", он отметил, что благодаря ей можно защитить Черноморское и Азовское побережья от любых провокаций российского флота. "Более того - может уничтожать российские корабли даже в местах их базирования, когда они еще не вышли из своих портов", - добавил Александр Турчинов.

"Это уникальные разработки, и нам надо усиливать и увеличивать ракетный потенциал нашего государства. К большому сожалению, в СМИ появилась информация относительно сворачивания ракетных программ, по уменьшению финансирования и закупки ракетной техники. Новому руководству государства надо понять, что без мощного ракетного щита Украина не способна себя защитить ", - резюмировал он.

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